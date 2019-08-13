Аеропорт Гонконгу знову скасовує рейси через акцію протесту

Міжнародний аеропорт Гонконгу у вівторок, 13 серпня, скасував усі рейси через акцію протесту у зоні прибуття аеропорту, повідомляє агентство dpa. За даними адміністрації аеропорту, скасовано буде всі рейси, реєстрація на які не завершиться до 16:30 за місцевим часом. При цьому літакам, які вже вилетіли до Гонконгу з інших аеропортів, буде дозволено здійснити посадку.

Через акцію протесту гонконзький аеропорт вже скасовував рейси в понеділок, 12 серпня, проте відновив свою роботу вранці 13 серпня. Протестувальники, однак, знову заблокували зали летовища.

Нагадаємо, що в Гонконгу вже кілька місяців тривають масові антиурядові демонстрації. Протести останнім часом неодноразово супроводжувалися сутичками між поліцією та мітингарями. Масове обурення мешканців Гонконгу спричинив намір влади ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі, відколи ця колишня британська колонія була передана Китаю в 1997 році.

15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений на невизначений термін. Однак протести не вщухають - мітингарі вимагають остаточної відмови від цього законопроєкту, відставки Керрі Лам та розслідування дій поліції під час демонстрацій.