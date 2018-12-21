 Аеропорт Ганновера призупиняв роботу через виїзд автомобіля на льотне поле | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.12.2018

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Новини

Аеропорт Ганновера призупиняв роботу через виїзд автомобіля на льотне поле

Водій на автомобілі з польськими номерами протаранив ворота та виїхав на льотне поле. Поліція з'ясувала, що він перебував під дією наркотиків. Після кількох годин вимушеного простою увечері аеропорт відновив роботу.

Аеропорт Ганновера призупинив роботу

Аеропорт Ганновера призупинив роботу

Аеропорт німецького міста Ганновера ("Ганновер-Ланґенгаґен") у суботу, 29 грудня, тимчасово призупиняв роботу після того, як на майданчик для обслуговування повітряних суден виїхав легковий автомобіль. Інцидент стався близько 16 години за місцевим часом. Автомобіль з польськими номерами протаранив ворота, що ведуть на льотне поле, і потрапив в зону передпольотного обслуговування. Співробітники поліції зупинили його та затримали водія.

Згодом з'ясувалося, що водій перебував під впливом наркотиків, повідомив речник федеральної поліції агентству dpa. Тест на наркотичні речовини був позитивним на вміст амфетамінів та кокаїну. Речник додав також, що слідчі поки не бачать ознак терористичного мотиву в діях водія.

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Спецслужби Марокко попередили, що ісламісти планують здійснити теракт в аеропорту в німецько-французькому прикордонному регіоні на різдвяні свята. Поліція Німеччини розшукує чотирьох підозрюваних. (20.12.2018)

Аномальна спека стала причиною закриття аеропорту в німецькому місті Ганновер. Скасували понад 80 рейсів. Летовище не працюватиме щонайменше до ранку середи. (24.07.2018)

Даних про особу водія, якому приблизно 25 років, поки немає, оскільки при ньому не було посвідчення. Також поліція не повідомляє про його громадянство. Хоча автомобіль був на польських номерах, не можна виключати, що водій не є поляком. Поліція продовжує розслідування інциденту.

Близько 20-ї години за місцевим часом аеропорт відновив роботу. Через інцидент довелося відкласти чи перенести в інші аеропорти щонайменше 13 вильотів та 21 посадку літаків.

Перед різдвяними святами правоохоронні органи Німеччини посилили заходи безпеки в 14 аеропортах Німеччини у зв'язку з можливістю здійснення терактів. ФРН отримала інформацію від спецслужб Марокко, згідно з якою Європою пересувається група осіб, які планують теракт на різдвяні свята в одному з аеропортів у німецько-французькому прикордонному регіоні. 

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