Аеропорт Ганновера закрили через спеку

У Німеччині через сильну спеку тимчасово закрили аеропорт Ганновера. Причиною стало те, що внаслідок спеки у вівторок, 24 липня, була пошкоджена північна злітна смуга летовища повідомляє прес-служба аеропорту Ганновера.

Оскільки на південній злітній смузі відбуваються планові роботи і вона також закрита, роботу летовища довелося припинити щонайменше до 6:00 середи, 25 липня. Пасажирам радять не їхати в аеропорт і звертатися до конкретних авіаперевізників з питаннями щодо статусу їхнього рейсу.

Водночас місцеве видання Hannoversche Allgemeine повідомило, що через закриття аеропорту було скасовано 41 виліт. Ще 44 літака летовище Ганновера не змогло прийняти. Речник аеропорту пояснив, що через спеку деякі з бетонних плит злітної смуги піднялися. Смугу планують відремонтувати до ранку.