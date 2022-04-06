 Аеропорт в Дніпрі знищено російським ракетним ударом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2022

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Новини

Аеропорт в Дніпрі знищено російським ракетним ударом

46-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями неділі, 10 квітня.

Пожежа після попередніх російських атак на Дніпропетровщину, 6 квітня 2022

Пожежа після попередніх російських атак на Дніпропетровщину, 6 квітня 2022

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за першу половину дня 10 квітня

DW далі стежить за подіями суботи, 9 квітня (час київський):

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Аеропорт Дніпра знищено ракетним ударом. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко. Це вже повторний удар по летовищу. За словами Резніченка, зруйновано не лише аеропорт, а й навколишню інфраструктуру. Кількість постраждалих наразі з'ясовується.

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Посол України Андрій Мельник закликав канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) за прикладом інших європейських лідерів відвідати Україну. "Я все-таки вважаю, що це може стати сильним сигналом, якщо канцлер приїде до Києва", - сказав Мельник в інтерв'ю інформагенції dpa. Але водночас він наголосив, що Шольц не має приїжджати до Києва з порожніми руками. "Вкрай важливо, щоб візит канцлера Шольца одночасно супроводжувався новими стратегічними рішеннями урядової коаліції".
Дипломат закликав, зокрема, до негайного постачання Німеччиною Україні бойових танків Leopard, бойових машин піхоти Marder, німецьких САУ Panzerhaubitze 2000 та протиартилерійських радарів Cobra, що має на озброєнні Бундесвер. "Ми знаємо, що є принаймні 78 танків Leopard, які тепер не використовуються Бундесвером і тому можуть бути негайно поставлені", - сказав Мельник. "У нас також є нова пропозиція від німецької промисловості на виробництво 100 танків Leopard. Проте проблемою тут є тривалий час доставки", - сказав він. Мельник також закликав передати Україні протикорабельні ракети AGM-84 Harpoon. Бундесвер має близько 60 таких ракет, які можуть бути використані для захисту українського узбережжя - особливо Одеси. "Наскільки нам відомо, ці системи озброєння все одно незабаром будуть замінені на нові протикорабельні ракети RBS-15", - сказав Мельник.

Читайте також: Німеччина більше не готова постачати Україні зброю із запасів Бундесверу

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Інтенсивність наступальних дій російських військ в Україні знизилася, тепер сили РФ замість наступу на дев'яти оперативних напрямках зосередилися лише на двох. Про це на брифінгу у неділю заявив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович. Один з напрямків - Маріуполь, інший - північ зони операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, де росіяни намагаються захопити населені пункти Рубіжне, Попасна, Сєверодонецьк та Лисичанськ. Ці спроби зазнають невдачі, додав він. Тактичні дії сил РФ біля Олександрівки у Херсонській області теж не були успішними - там російські військові зазнали втрат, сказав повідомив. Також представник ОПУ зазначив, що українські військові контролюють північ від Київської області до Харківської.

Дивитись відео 05:33

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  • Київська область, місто Буча, 3 квітня 2022 року

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

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  • Буча, 2 квітня

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Жителі Бучі, які вижили - свідки воєнних злочинів, розслідування яких вже розпочала влада України.

  • Буча

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Вбиті мирні жителі Бучі, 3 квітня.

  • Тіла вбитих мешканців Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіла вбитих мешканців Бучі, деякі з жертв - зі зв'язаними за спиною руками, 3 квітня.

  • Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

  • Біля міста Буча, 3 квітня

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Розстріляна людина біля велосипеда на узбіччі дороги біля міста Буча, 3 квітня.

  • Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

  • Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі, 31 березня.

  • Місце масового поховання біля церкви у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Місце масового поховання біля церкви у Бучі, 3 квітня.

  • На місці масового поховання у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    На місці масового поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Масове поховання у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Масове поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Двоє вбитих мешканців Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Двоє вбитих мешканців Бучі, 3 квітня.

  • Убитий мирний житель у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Убитий мирний житель у Бучі, 3 квітня.

  • Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

  • Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

  • Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

  • Вбитий мирний житель Київської області

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Вбитий мирний житель Київської області, 3 квітня.

  • Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

  • Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Автор: Микола Пермяков


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