Аеропорт в Дніпрі знищено російським ракетним ударом

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за першу половину дня 10 квітня.

DW далі стежить за подіями суботи, 9 квітня (час київський):

++15.42++

Аеропорт Дніпра знищено ракетним ударом. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко. Це вже повторний удар по летовищу. За словами Резніченка, зруйновано не лише аеропорт, а й навколишню інфраструктуру. Кількість постраждалих наразі з'ясовується.

++15.37++

Посол України Андрій Мельник закликав канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) за прикладом інших європейських лідерів відвідати Україну. "Я все-таки вважаю, що це може стати сильним сигналом, якщо канцлер приїде до Києва", - сказав Мельник в інтерв'ю інформагенції dpa. Але водночас він наголосив, що Шольц не має приїжджати до Києва з порожніми руками. "Вкрай важливо, щоб візит канцлера Шольца одночасно супроводжувався новими стратегічними рішеннями урядової коаліції".

Дипломат закликав, зокрема, до негайного постачання Німеччиною Україні бойових танків Leopard, бойових машин піхоти Marder, німецьких САУ Panzerhaubitze 2000 та протиартилерійських радарів Cobra, що має на озброєнні Бундесвер. "Ми знаємо, що є принаймні 78 танків Leopard, які тепер не використовуються Бундесвером і тому можуть бути негайно поставлені", - сказав Мельник. "У нас також є нова пропозиція від німецької промисловості на виробництво 100 танків Leopard. Проте проблемою тут є тривалий час доставки", - сказав він. Мельник також закликав передати Україні протикорабельні ракети AGM-84 Harpoon. Бундесвер має близько 60 таких ракет, які можуть бути використані для захисту українського узбережжя - особливо Одеси. "Наскільки нам відомо, ці системи озброєння все одно незабаром будуть замінені на нові протикорабельні ракети RBS-15", - сказав Мельник.

Читайте також: Німеччина більше не готова постачати Україні зброю із запасів Бундесверу

++14.40++

Інтенсивність наступальних дій російських військ в Україні знизилася, тепер сили РФ замість наступу на дев'яти оперативних напрямках зосередилися лише на двох. Про це на брифінгу у неділю заявив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович. Один з напрямків - Маріуполь, інший - північ зони операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, де росіяни намагаються захопити населені пункти Рубіжне, Попасна, Сєверодонецьк та Лисичанськ. Ці спроби зазнають невдачі, додав він. Тактичні дії сил РФ біля Олександрівки у Херсонській області теж не були успішними - там російські військові зазнали втрат, сказав повідомив. Також представник ОПУ зазначив, що українські військові контролюють північ від Київської області до Харківської.

Дивитись відео 05:33 Бронежилети замість вишиванок: як бізнес працює на потреби війни (09.04.2022)