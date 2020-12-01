Адреналін ще той. Пригоди фронтмена Rammstein Тілля Ліндеманна в хащах Амазонки

Ніби витончене боа - так граціозно і плавно анаконда обвиває торси Тілля Ліндеманна і Джоя Келлі. Обкладинка нової фотокниги "Амазонка", котра документує мандрівку двох музикантів і друзів притокою Амазонки Жаварі у світлинах та інтерв'ю, свідчить сама за себе.

Тілль Ліндеманн, знаний як лідер гурту Rammstein та соліст, зі скуйовдженим волоссям й у пропітнілій футболці раптом постає в образі давногрецького поборювача зміїв Лаокоона.

"Раніше я їх боявся, втім утриматись від того, щоб зробити фото зі зміями, я не зміг. Мені змії подобаються, а от Джою від них моторошно", - розповідає Ліндеманн в опублікованому в книзі інтерв'ю. Незважаючи на це, Джой Келлі - музикант з Kelly Family та спортсмен-екстремал - наважується накласти на свої плечі анаконду.

Джой Келлі, Тілль Ліндеманн. Амазонка - подорож до Жаварі (видавництво National Geographic)

У цих двох чоловіків є чому повчитись. Лекція перша: Амазонка не для слабаків.

Спершу Аляска, тепер - Амазонка

Лідер Rammstein уже вдруге подорожує з Келлі незвіданим світом природи. Після мандрівки річкою Юкон через Аляску, про яку також була видана фотокнига, вони наважились на більш небезпечну подорож - Амазонкою. Утім, на відміну від дослідника Александера фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt), який у 19-му столітті також подався в джунглі Амазонії, подорож музикантів тривала не п'ять років, а кілька тижнів.

Під час цього купання, здається, обійшлось без піраній

Як пояснили у видавництві National Geographic, що видало книгу Ліндеманна і Келлі , музиканти вдались до подорожі для дослідження "Міфів Амазонки". Вони шукали інших вражень, ніж у Алясці. "Контраст суттєвий, Амазонка є суцільною протилежністю Юкона, навколо неї панують зовсім інша флора і фауна. До того ж, там відкриваються дивовижні кольори Південної Америки!"

В інтерв'ю, яке передувало книзі, обоє розповідають, що вони пережили. Джой Келлі: "Індіанці навчили мене техніці риболовлі неретом. Я діставав рибини, за які акваріуміст віддав би три-чотири тисячі євро: це і риби-ангели, і риби-диски, і соми-панцирі, і соми-сисуни. Тільки сомів є сотні видів! Це було грандіозно!"

Тілль Ліндеманн та Джой Келлі у човні

Те, що подорож навіть у 21-му столітті може мати свої підводні пригоди, свідчить інтерв’ю, яке Ліндеманн і Келлі дали журналу Playboy. У грудневому його номері Келлі розповів, як під час купання він ледь встиг врятувати свій статевий член від нападу піранії. Тож лекція друга: Амазонка - не джакузі.

Флірт зі змією

Музикантів у їхній подорожі супроводжували фотографи Томас Штахельгауз (Thomas Stachelhaus) та Маттіас Маттіс (Matthias Matthies). 130 світлин відображають Ліндеманна і Келлі у каное, під час вилову риби та розведення вогню.

Розкішним тропікам часом нелегко було конкурувати з портретованими, чий торс нічим не відрізняється від Конана-варвара.

Джой Келлі, який як спортсмен-екстремал об'їхав уже увесь світ, розповідає, наскільки складною була ця мандрівка. "Подолати деякі частини цього маршруту було надзвичайно складно: часом треба було активно веслувати, долати течію, потім траплялась мілина і треба було маневрувати".

Атмосферні знімки з джунглів

Щоправда, веслували музиканти не весь час. На деяких світлинах видно, як обидва розслаблені спираються на дерева або охоплені місячним сяйвом закидають у воду вудки. Одна зі світлин має навіть такий підпис: "Ти мені не потрібна", або німецькою: "Ich brauch dich nicht".

Тілль Ліндеманн: "Дивувало, що де б ми не зупинились, повсюди було холодне пиво"

Тілль Ліндеманн, який з 1994 року співає та пише тексти для гурту Rammstein, у книжці "Амазонка" публікує нові вірші. Лекція третя: Амазонка - інкубаторій поезії.

Попри всі ці атмосферні, а також оброблені на комп'ютері світлини одного факту, однак, бракує: джунглі вже давно не є незайманим раєм, їм масовано загрожують вирубки та надмірна експлуатація. Але такий розвиток відіграє у фотокнизі музикантів лише другорядну роль.