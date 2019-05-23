Адміністрація президента: Зеленський звільнить Богдана після рішення КСУ

Президент України Володимир Зеленський звільнить Андрія Богдана з посади глави адміністрації президента, якщо Конституційний суд України ухвалить рішення про відповідність Конституції певних положень закону "Про очищення влади" (також відомий як закон про люстрацію). Про це в четвер, 24 травня, заявив заступник глави адміністрації президента (АП) Руслан Рябошапка.

"Як тільки Конституційний суд винесе рішення, що закон про люстрацію в цій частині відповідає Конституції, з цього дня президент звільнить Богдана як людину, котра повинна проходити через процедуру очищення влади", - сказав він журналістам. Рябошапка зазначив, що президент не може застосовувати закон, який суперечить принципу верховенства права, і, на думку заступника глави АП, не відповідає Конституції.

Раніше того ж дня заступник міністра юстиції України Сергій Петухов повідомив, що мін'юст запитав в АП інформацію щодо проведення люстраційної перевірки її новопризначених керівників. Він пояснив, що за проведення люстраційної перевірки відповідає суб'єкт призначення, і в разі виявлення факту застосування заборон, передбачених законом, він повинен звільнити таку особу і відправити це рішення до міністерства юстиції.

Нагадаємо, 22 травня Рябошапка заявляв, що Богдан не підпадає під закон "Про очищення влади", оскільки, за його словами, люстрація не поширюється на посади в АП.

Як повідомлялось, Богдан з 2007 по 2010 рік працював заступником міністра юстиції України, потім заступником міністра Кабінету міністрів (2010-2011) і урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013-2014).

Ще 2015 року з поданнями про конституційність закону "Про очищення влади" до КС звернулися Верховний суд України з двома поданнями і 47 народних депутатів. Усі три подання об'єднані в одне конституційне провадження. 14 травня 2019 року Конституційний суд вкотре відклав розгляд закону "Про очищення влади".