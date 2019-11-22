Адвокат Трампа Джуліані міг пропонувати свої послуги владі України

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані пропонував свої послуги українській владі. Зокрема, він листувався з міністерством юстиції України щодо сприяння в поверненні владі у Києві викрадених активів, пише газета The New York Times у середу, 27 листопада, з посиланням на документи. Адвокат Трампа розраховував отримати за ці послуги 300 тисяч доларів, випливає з актів, досліджених NYT. Представники українського мін'юсту повідомили, що не укладали з Джуліані контрактів і не виплачували йому винагороду.

Крім того, адвокат глави Білого дому проводив переговори про надання аналогічних послуг Юрію Луценку, тодішньому генеральному прокурору України, стверджує видання. У цьому випадку Джуліані очікував винагороди в 200 тисяч доларів.

Сам адвокат президента США неодноразово заявляв про відсутність ділових інтересів в Україні. В інтерв'ю The New York Times юрист наголосив, що інтерес до його послуг виявила саме українська сторона, але він відхилив цю пропозицію і "не отримав жодного цента".

Два розслідування у США щодо адвоката Трампа

У жовтні прокуратура США почала розслідування щодо самого Джуліані та бізнесменів радянського походження Льва Парнаса та Ігоря Фурмана. Президентського адвоката підозрюють в порушенні законодавства про лобізм.

Прокурори вивчають його ймовірні спроби домогтися відставки тодішньої посолки США в Києві Марі Йованович. Парнаса та Фурмана звинувачують в порушенні правил фінансування виборчих кампаній - вони перераховували занадто великі пожертвування на користь організації, яка виступає на підтримку переобрання Трампа.

У листопаді прокуратура відкрила ще одне розслідування відносно Джуліані. Слідство вивчає, чи отримував він особисту вигоду від газових проєктів в Україні, які просували його партнери по бізнесу - Парнас і Фруман.