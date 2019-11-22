 Адвокат Трампа Джуліані міг пропонувати свої послуги владі України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2019

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Новини

Адвокат Трампа Джуліані міг пропонувати свої послуги владі України

Рудольф Джуліані пропонував міністерству юстиції України та ексгенпрокурору Луценку допомогу в поверненні владі викрадених активів, пише The New York Times. Сам юрист заявляє про відсутність ділових інтересів в Україні.

Особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані

Особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані пропонував свої послуги українській владі. Зокрема, він листувався з міністерством юстиції України щодо сприяння в поверненні владі у Києві викрадених активів, пише газета The New York Times у середу, 27 листопада, з посиланням на документи. Адвокат Трампа розраховував отримати за ці послуги 300 тисяч доларів, випливає з актів, досліджених NYT. Представники українського мін'юсту повідомили, що не укладали з Джуліані контрактів і не виплачували йому винагороду.

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Оскільки Руді Джуліані є "одним з найвидатніших борців зі злочинністю", президент США Дональд Трамп намагався застосовувати його в Україні для боротьби з тамтешньою корупцією. (22.11.2019)

Колишня посолка США в Україні Марі Йованович розповіла Конгресу, що особистий адвокат президента Дональда Трампа Руді Джуліані прагнув вчинити щодо неї "якісь дії". (04.11.2019)

Крім того, адвокат глави Білого дому проводив переговори про надання аналогічних послуг Юрію Луценку, тодішньому генеральному прокурору України, стверджує видання. У цьому випадку Джуліані очікував винагороди в 200 тисяч доларів.

Сам адвокат президента США неодноразово заявляв про відсутність ділових інтересів в Україні. В інтерв'ю The New York Times юрист наголосив, що інтерес до його послуг виявила саме українська сторона, але він відхилив цю пропозицію і "не отримав жодного цента".

Два розслідування у США щодо адвоката Трампа

У жовтні прокуратура США почала розслідування щодо самого Джуліані та бізнесменів радянського походження Льва Парнаса та Ігоря Фурмана. Президентського адвоката підозрюють в порушенні законодавства про лобізм.

Прокурори вивчають його ймовірні спроби домогтися відставки тодішньої посолки США в Києві Марі Йованович. Парнаса та Фурмана звинувачують в порушенні правил фінансування виборчих кампаній - вони перераховували занадто великі пожертвування на користь організації, яка виступає на підтримку переобрання Трампа.

У листопаді прокуратура відкрила ще одне розслідування відносно Джуліані. Слідство вивчає, чи отримував він особисту вигоду від газових проєктів в Україні, які просували його партнери по бізнесу - Парнас і Фруман.

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Розслідування проти Трампа: важливий свідок - офіцер українського походження (20.11.2019)

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Розслідування проти Трампа: важливий свідок - офіцер українського походження (20.11.2019)  

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