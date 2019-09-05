Адвокат повідомив про помилування Зеленським 12-ти засуджених в Україні росіян

Адвокат засуджених в Україні росіян Валентин Рибін у п'ятницю, 6 вересня, повідомив, що український президент Володимир Зеленський помилував 12 росіян. "Видано укази про помилування близько 12 засуджених росіян, яких уже доставлено з місць відбування покарання і які перебувають у пункті збору осіб, котрі беруть участь в обміні. Вважаю, що це підготовка до початку процедури обміну", - розповів адвокат, цитує агенція новин "Інтерфакс". Офіціного підтвердження про помилування росіян наразі немає.

Рибін також повідомив, що в пункті збору осіб, які беруть участь в обміні, присутні практично всі за списком, погодженим раніше. "Українська сторона, враховуючи той факт, що в пункт збору доставляються особи, щодо яких є указ президента про помилування, виконала практично всі свої зобов'язання, досягнуті під час переговорів", - розповів Рибін у відео, розміщеному на його сторінці у соціальній мережі Facebook.

При цьому адвокат зазначив, що одного утримуваного в Україні росіянина, Руслан Гаджиєва, який перебуває в списку, досі не доправили до пункту й указу про його помилування також немає. "Це - Руслан Гаджиєв, засуджений на 15 років ув'язнення. Він був у списку, але до пункту обміну його так і не доставили, указу про його помилування також немає. Припускаю, що Україна не хоче його видавати", - сказав Рибін.

5 вересня президент Росії Володимир Путін анонсував "масштабний" обмін утримуваними під вартою особами між Росією і Україною. Два тижні тому Володимир Зеленський наголосив, що особисто працює над питанням обміну полоненими. До того російські ЗМІ повідомляли з посиланням на власні джерела, що Україна та Росія вже попередньо домовилися про обмін утримуваних осіб.