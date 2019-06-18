Адвокат Платіні запевняє, що про арешт експрезидента УЄФА не йдеться

Експрезидента УЄФА Мішеля Платіні у вівторок, 18 червня, допитали французькі слідчі в рамках розслідування щодо можливої корупції при наданні Катару права проведення Чемпіонату світу з футболу 2022 року. За інформацією агенції dpa, французька поліція взяла Платіні під варту, він перебуває в антикорупційному управлінні кримінальної поліції за межами Парижа.

Водночас у поширеній представниками Платіні заяві його адвокат Вільям Бурдон наголосив, що про арешт жодним чином не йдеться, має місце лише допит експрезидента УЄФА як свідка. У ній зазначається, що Платіні поводився "спокійно та чітко відповідав на усі запитання". "Йому немає в чому собі дорікнути і він стверджує, що нічого не знав про факти, які його не стосуються, - йдеться в поширеній заяві, яку цитує dpa. - Він абсолютно упевнений у тому, що буде далі".

Причиною взяття Платіні під варту може бути бажання слідчих запобігти домовленостям між свідками. Раніше у ФІФА вже розслідували обрання Катару як країни-господарки Чемпіонату світу 2022 року. Однак тоді не було виявлено жодних ознак порушень. Зараз розслідування веде прокуратура Франції. За даними французьких ЗМІ, слідчі зокрема цікавляться зустріччю Платіні в Єлисейському палаці 23 листопада 2010 року з тодішнім президентом Франції Ніколя Саркозі та теперішнім еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Невдовзі після цього, у грудні 2010 року, Катар отримав право на проведення світового футбольного форуму в 2022 році, а Росія - в 2018-му. Платіні публічно підтримав Катар, який при голосуванні випередив США.

Нагадаємо, Мішель Платіні був обраний президентом УЄФА в 2007 році. Комісія з етики ФІФА у 2015 році відсторонила Йозефа Блаттера та Платіні від футболу на вісім років через платіж останньому з боку ФІФА на два мільйони швейцарських франків у 2011 році. У 2016 році термін усунення Платіні скоротили до чотирьох років.