 Адвокат Платіні запевняє, що про арешт експрезидента УЄФА не йдеться | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2019

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Новини

Адвокат Платіні запевняє, що про арешт експрезидента УЄФА не йдеться

Колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні лише викликали на допит як свідка в антикорупційному розслідуванні, запевнив його адвокат. За його словами, під час допиту Платіні чітко відповів на всі запитання.

Адвокат Платіні заявив, що його не заарештували, а викликали на допит

Адвокат Платіні заявив, що його не заарештували, а викликали на допит

Експрезидента УЄФА Мішеля Платіні у вівторок, 18 червня, допитали французькі слідчі в рамках розслідування щодо можливої корупції при наданні Катару права проведення Чемпіонату світу з футболу 2022 року. За інформацією агенції dpa, французька поліція взяла Платіні під варту, він перебуває в антикорупційному управлінні кримінальної поліції за межами Парижа.

Водночас у поширеній представниками Платіні заяві його адвокат Вільям Бурдон наголосив, що про арешт жодним чином не йдеться, має місце лише допит експрезидента УЄФА як свідка. У ній зазначається, що Платіні поводився "спокійно та чітко відповідав на усі запитання". "Йому немає в чому собі дорікнути і він стверджує, що нічого не знав про факти, які його не стосуються, - йдеться в поширеній заяві, яку цитує dpa. - Він абсолютно упевнений у тому, що буде далі".

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Апеляційний комітет ФІФА скоротив термін відсторонення від футболу для Йозефа Блаттера і Мішеля Платіні до шести років, узявши до уваги, серед іншого, "діяльність та заслуги" колишніх функціонерів. (24.02.2016)

Спортивний арбітраж у Лозанні оголосив рішення за апеляцією відстороненого президента УЄФА Мішеля Платіні. (09.05.2016)

Президент ФІФА Йозеф Блаттер заявив, що ЧС-2022 з футболу мав проводитись у США, а Катар вибрали з ініціативи Франції. Футбольний функціонер вважає, що атака на нього почалась через очільника УЄФА Мішеля Платіні. (29.10.2015)

Причиною взяття Платіні під варту може бути бажання слідчих запобігти домовленостям між свідками. Раніше у ФІФА вже розслідували обрання Катару як країни-господарки Чемпіонату світу 2022 року. Однак тоді не було виявлено жодних ознак порушень. Зараз розслідування веде прокуратура Франції. За даними французьких ЗМІ, слідчі зокрема цікавляться зустріччю Платіні в Єлисейському палаці 23 листопада 2010 року з тодішнім президентом Франції Ніколя Саркозі та теперішнім еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Невдовзі після цього, у грудні 2010 року, Катар отримав право на проведення світового футбольного форуму в 2022 році, а Росія - в 2018-му. Платіні публічно підтримав Катар, який при голосуванні випередив США.

Нагадаємо, Мішель Платіні був обраний президентом УЄФА в 2007 році. Комісія з етики ФІФА у 2015 році відсторонила Йозефа Блаттера та Платіні від футболу на вісім років через платіж останньому з боку ФІФА на два мільйони швейцарських франків у 2011 році. У 2016 році термін усунення Платіні скоротили до чотирьох років.

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