Адвокат Новіков: Причин не братися за справу Порошенка в мене не було

На початку жовтня російський адвокат Ілля Новіков приєднався до групи захисників Петра Порошенка - п'ятого українського президента, щодо якого українське Державне бюро розслідувань (ДБР) веде вже 13 кримінальних проваджень. Всі вони ініційовані Андрієм Портновим - ексзаступником адміністрації Віктора Януковича, який не приховує, що мститься попередній владі "за переслідування і роки у вигнанні".

Перша справа, відкрита за заявою Портнова, стосується наказу головнокомандувача військовим катерам "Бердянськ" і "Нікополь" увійти в Азовське море через Керченську протоку. ДБР розслідує його як можливе перевищення президентом повноважень з метою захоплення влади. Минулого тижня адвокати Порошенка заявили, що новий поворот у розслідуванні загрожує не тільки їхньому клієнтові, а й морякам військових кораблів, які провели в російському полоні понад дев'ять місяців.

DW: Пане Новіков, Ви та інші адвокати Петра Порошенка заявили, що розслідування ДБР справи про інцидент у Керченській протоці вплине на долі моряків. Чому ви так вважаєте?

Ілля Новіков: По-перше, розслідування ДБР підриває позицію України в суперечці з РФ у Міжнародному трибуналі з морського права. Основні заперечення РФ - що це була провокація з української сторони. І ДБР проводить саме цю лінію, що у мене особисто викликає питання. Друга історія - внутрішньоукраїнська. ДБР порушила цю справу за заявою Портнова, вона сформульована таким чином: там пропонується розслідувати військову провокацію, організовану групою за участю Порошенка та інших осіб.

З метою захоплення влади?

Так, за заявою Портнова, Порошенко хотів скасувати президентські вибори, запровадивши воєнний стан, а для цього потрібна військова провокація. Так ось, одна зі статей - 426-1 "Перевищення повноважень військовою службовою особою". Порошенко такою особою не був - він на той момент був верховним головнокомандуючим, але не потрапляв під поняття службової військової особи. Відповідно, питання поставлене так, що винними за цим обвинуваченням можуть стати військові, люди з погонами. І ми бачимо, що експертиза, призначена суддею за клопотанням слідчого, містить питання про те, чи були неправильними дії моряків на кораблях. Тобто справа розвивається так, що при позитивній відповіді експерта потенційно командний склад українських військових катерів, повернувшись з російської в'язниці може опинитися під підозрою в українському кримінальному провадженні.

ДБР розслідує 13 проваджень, в яких фігурує Петро Порошенко. Всі вони були відкриті за заявами соратника Януковича Андрія Портнова

За моєю особистою оцінкою, яка звісно необ'єктивна, тому що я був захисником одного з моряків, та й взагалі людина цивільна - моряки діяли правильно. У них не було можливості чинити ефективний опір російським кораблям, вони нічого не могли виграти - тільки героїчно загинути. Якщо експерт скаже, що це не так, то логічною дією слідства буде оголошення підозри комусь із командирів.

Ви захищали командира катера "Бердянськ" Романа Мокряка. Що відбувається зі справою після обміну?

Справа не закрита, вона цілком собі активна і зараз перебуває на стадії ознайомлення захисту з матеріалами провадження. Я з цієї справи вже вийшов. Вийшов 30 вересня, а з 4 жовтня став працювати адвокатом Порошенка, тому конфлікту інтересів у справах у мене немає.

В Україні у вас імідж адвоката політичних в'язнів. Чому ви взагалі погодилися працювати в захисті експрезидента Порошенка?

Дивне питання. А чому адвокат не має погоджуватися брати якусь справу?

У випадку з моряками їм дійсно загрожувало тривале тюремне ув'язнення, вони перебували в полоні. Ви вважаєте, що Порошенко теж загрожує в'язниця?

Ви з мене намагаєтеся зробити правозахисника, яким я не є.

У вас така репутація ...

Моя професія називається адвокат. Це означає, що я надаю юридичну допомогу людям, які про це просять, і яким я згоден її надавати. Справа Порошенка мені здається цікавою - в решті-решт, навіть незалежно від фактури і особистості ініціатора Портнова, це справа щодо колишнього голови держави. Причин не брати її у мене не було. Зазначу, що Порошенко зараз не є ані обвинуваченим, ані підозрюваним, і, отже, я не його захисник. Я адвокат, який входить в команду і дає поради, коли його просять, вивчає документи і готує рекомендації. Я адвокат, який працює за різними категоріями справ - за політичними, і за комерційними, і за кримінальними, які навіть не тяжіють до публічності. Я так заробляю.

Повертаючись до справ проти Петра Порошенка. Їх розслідування вже набрали серйозних масштабів: проводяться гучні обшуки, арештований завод "Ленінська кузня". Чи є якась спільна позиція групи захисту у цих справах?

Формулювання "справи проти Порошенка" вельми некоректне, хоча його якось вголос промовив навіть голова ДБР Роман Труба. Це в принципі показує, як він та його співробітники ці провадження сприймають, але правових підстав називати їх так немає, оскільки у Порошенка немає статусу підозрюваного. Вони не повинні так говорити і думати так не мають права. Що стосується нашої спільної позиції, то її сформулював мій колега адвокат Ігор Головань. Я не можу не відзначити, що всі ці 13 справ об'єднує те, що заявник за ними - Андрій Портнов і те, що ДБР поводить себе в них нетипово. Я зараз не кажу про їхні мотиви - про них ми можемо тільки здогадуватися - але в нормальному випадку заявник, який подав хоча б одну заяву, може місяцями чекати від ДБР відповіді, судитися з ними, зобов'язуючи відкрити провадження... Але отримувати інформацію від них день у день і навіть заздалегідь - такого не буває. З незрозумілої причини ДБР ставиться до Портнова зовсім інакше. Він має повний сервіс, наскільки ми можемо судити. Він має відомості, яких в звичайному випадку заявник не має. В кінці жовтня він опублікував у себе розклад викликів на допит Порошенка на листопад, до кінця місяця...

Це правдива інформація?

Жодну з цих повісток ми досі не отримали. Але слідчі в ці дні дзвонять Ігорю Голованю, і питають, чи прийдемо ми, тобто інформацію про заплановані ними дати слідчих дій Портнов не вигадав. Така координація говорить про те, що у ДБР є якась особлива зацікавленість у взаємодії з Портновим. Але навіть в цьому випадку, вони не зобов'язані інформувати заявника про свої плани. Як так виходить, що зовсім стороння для ДБР людина працює їхнім прессекретарем, причому в певній тональності? З таємницею слідства, об'єктивністю щодо обох сторін в цих справах все не надто добре. Ситуація дивна, і претензій до ДБР особисто у мене навіть більше, ніж до самого Портнова - він особа приватна і може вести себе по-різному. Державний слідчий орган не може собі дозволити таку суб'єктивність, бо як після цього йому довіряти? Ось Роман Труба каже: Порошенко, якщо він добросовісний свідок, має сам прагнути прийти і дати слідчим всю необхідну інформацію. Слідчий уже показав своє ставлення до ситуації і дав зрозуміти, що ніякої об'єктивності не буде.

З чого ви взяли?

Це - моя оцінка, але мені складно дати іншу. Ми пам'ятаємо, чим закінчилася перша спроба допиту Порошенка в будівлі ДБР - перекрили в'їзд у двір, обставили ситуацію так, що йому довелося йти крізь агресивний натовп. Його свідомо наражають на небезпеку - в нього кинули яйцем, а там, де кинули - там можуть і вистрілити. Але ж Порошенко пропонував: давайте виберемо один день, щільно попрацюємо, і я відповім на питання відразу по всіх справах. Труба відповідає: ні, справи ведуть різні слідчі, у них різні графіки, узгодити їх не можна. Замість цього з'являється це шоу. У Порошенка є право, як у свідка, дати власноручні свідчення, і на кожен запит, що надійшов від слідства, ми з колегами з'ясовуємо: чи хочуть вони отримати інформацію або хочуть отримати шоу? Інформацію ми надаємо. Але брати участь в шоу на їхніх умовах ніхто не буде.