 Адвокат: МВС України блокує поновлення екс-глави ДСНС Бочковського на посаді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2018

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Новини

Адвокат: МВС України блокує поновлення екс-глави ДСНС Бочковського на посаді

Сергія Бочковського мають не лише поновити на посаді очільника ДСНС України, але і виплатити йому понад 546 тисяч гривень, постановив суд. Адвокат заявляє про спротив з боку МВС.

Затримання Сергія Бочковського у березні 2015 року

Затримання Сергія Бочковського у березні 2015 року

Адвокат колишнього голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України Сергія БочковськогоВолодимир Єніч закидає міністерству внутрішніх справ, що його керівництво перешкоджає виконанню рішення суду щодо поновлення його підзахисного на посаді. За його словами, МВС відмовляється передавати Кабінету Міністрів проект рішення про поновлення Бочковського. "Фактично вони блокують виконання судового рішення, будемо називати речі своїми іменами", - цитує адвоката інформагенція "Українські новини".

Єніч наголосив, що уряд доручив МВС підготувати необхідні документи більш місяця тому. Захист також прогнозує, що Кабмін, МВС і ДСНС найближчим часом подадуть окремі касаційні скарги до Верховного Суду на рішення судів попередніх інстанцій про поновлення Бочковського на посаді.

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Екс-глава ДСНС буде утримуватися під вартою два місяці з правом внесення застави у розмірі 1 мільйон 184 тисячі гривень. Бочковський має намір оскаржити рішення суду. (28.03.2015)

Нагадаємо, 25 березня 2015 року на засіданні Кабінету Міністрів правоохоронці затримали Бочковського та його першого заступника Василя Стоєцького за підозрою в зловживаннях і причетності до корупційних схем у ДСНС. Після цього уряд звільнив цих чиновників. Їм було оголошено про підозру.

26 квітня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і скасував розпорядження Кабміну про звільнення Бочковського. ДСНС, МВС і Кабмін подали апеляцію на це рішення суду. Утім, у вівторок, 7 серпня, Київський апеляційний адміністративний суд головну вимогу скаржників відкинув. Бочковський, згідно з рішенням суду, все ж має бути поновлений на посаді. Крім того, на його користь з ДСНС мають стягнути понад 546 тисяч гривень "за вимушений прогул".

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