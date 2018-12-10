Адвокат Еміль Курбедінов вийшов на волю після п'яти діб адмінарешту

Адвокат Еміль Курбедінов, відомий своєю участю в багатьох політичних процесах в анексованому Криму, у вівторок, 11 грудня, вийшов на волю після п'яти діб адміністративного арешту.

Приводом для затримання та арешту стали кілька репостів в Facebook, зроблених адвокатом ще 2013 року. Вони стосувалися діяльності політичної партії "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі" ("Ісламська партія звільнення"), яка на той час офіційно діяла в Україні, але в Росії вважається терористичною організацією. З 2014 року Курбедінов захищає кількох кримських татар, звинувачених окупаційною владою Криму в членстві в "Хізб ут-Тахрір".

Курбедінов вже відбував покарання за ті самі репости в фейсбуці в січні 2017 року - тоді він отримав 10 діб арешту. Сам адвокат пов'язав свій другий арешт із помстою кримської влади за правозахисну діяльність. "Ця тенденція останніх років лише посилюється із кожним новим процесом в якому ми беремо участь",- зазначив він. Як зазначає Курбедінов, процес над ним допомогає згуртувати опозиційну частину кримського суспільства. "На нашу підтримку під судом зібралося пара сотень громадян, адвокатська колегія теж виявила неабияку солідарність", - розповідає він.

Наступні справи

Під час обшуків у Курбедінова вилучили комп’ютер, який, за його словами, містить адвокатські таємниці. Незважаючи на це, вже 12 грудня в Ростові-на Дону він планує взяти участь в судових дебатах у ще одній справі "Хізб ут-Тахрір", захищаючи Енвера Мамутова.

А вже 14 грудня Курбедінов збирається до Москви, де слідчий комітет РФ планує провести слідчі дії щодо українських моряків, захоплених біля берегів Керчі. У цій справі адвокат захищає Богдана Небилицю, командира захопленого катеру "Нікополь". "Я ще не знаю, що це за слідчі дії, - зазначив Курбедінов у розмові з DW, - Щодо наших дій, то ми, в першу чергу, будемо добиватись, щоб російське слідство застосовувало тут міжнародне гуманітарне право і ставилось до моряків як до військовополонених".