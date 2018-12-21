 Адвокат: Доля українських моряків не залежить від слідства і суду у РФ | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 28.12.2018

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Україна

Адвокат: Доля українських моряків не залежить від слідства і суду у РФ

Російський адвокат Микола Полозов, який координує роботу зі звільнення в РФ українських моряків, розповів DW про перспективи визнання їх військовополоненими та визволення до оголошення вироку.

Російський адвокат Микола Полозов

Російський адвокат Микола Полозов

На якій стадії нині знаходяться справи українських моряків, захоплених 25 листопада прикордонниками РФ на суднах військово-морського флоту України неподалік Керченської протоки?

Зараз справа знаходиться у провадженні слідчого управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії. Спочатку справу розслідувало кримське управління ФСБ, але пізніше, на початку грудня, її передали до центрального апарату. Моряки ж були перевезені до Москви. Усіх - 24 особи - звинувачують у незаконному перетині державного кордону групою осіб. Раніше Київський районний суд Сімферополя і Керченський районний суд обрали для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці.

Крім 22-х моряків, захоплені двоє офіцерів Служби безпеки України. Чи є якась різниця у тому, як із ними обходяться?

Ставлення з боку російської влади однакове до всіх. Від самого початку фізичного насильства до них ніхто не застосовував. Затримання було жорстким, але після нього до моряків не застосовували такої практики, про яку ми знаємо щодо інших українських політв'язнів, які часто піддавались тортурам. Так, на них чинився психологічний тиск. Відразу після затримання їх намагалися дезорієнтувати, вимагали, щоб вони щось розповіли на камеру. Навіть після переведення до Москви до них приходили - й у "Лефортово", й у "Матросскую тишину" (слідчі ізолятори в Москві - Ред.) - оперативні співробітники ФСБ, проводили з ними неформальні розмови, пропонували визнати вину, обмовити себе або надати свідчення проти інших. Але адвокати нашої команди проінструктували кожного моряка, як необхідно поводитися і при спілкуванні з оперативниками без адвоката, і при проведенні так званої внутрішньокамерної обробки, коли використовується інший ув'язнений, аби здійснювати психологічний тиск.

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Двоє останніх моряків із захоплених Росією українських кораблів назвали себе військовополоненими, повідомив адвокат Микола полозов. Росія відмовляється визнавати за ними цей статус. (27.12.2018)

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про повернення в Україну сімох моряків, яких утримували в Криму. Семеро членів екіпажу судна "Норд" повернулися в Крим. (30.10.2018)

До України з Росії повернули українських прикордонників, яких Київ вважає викраденими ФСБ Росії. Їх обміняли на двох росіян. (02.03.2018)

Ви вимагали застосувати до захоплених українських моряків Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Що дозволяє розглядати їх саму у такому статусі?

Женевською конвенцією передбачається наступне: підставою для її застосування є збройний конфлікт. Те, що відбулося 25 листопада у Чорному морі неподалік від Керченської протоки, було актом агресії з боку російських військовослужбовців, співробітників прикордонної служби ФСБ, які на декількох кораблях здійснили тривалу атаку на українські судна. Тобто стався збройний конфлікт, під час якого комбатанти - люди, які мають перелік певних ознак, військовослужбовці у формі, зі зброєю, з субординацією тощо, - були захоплені та позбавлені волі. При цьому не вимагається офіційне оголошення війни. У конвенції навіть міститься уточнення, що одна з країн може не визнавати факт конфлікту чи війни.

Утім Москва відмовляється визнавати моряків військовополоненими. В юридичному плані чим це загрожує Російській Федерації?

Справа моряків матиме продовження у міжнародних судових інстанціях. Крім Європейського суду з прав людини, Міжнародного суду ООН, я не виключаю, що це може слугувати підставою для подальшого міжнародного воєнного трибуналу, оскільки Російська Федерація у даному випадку порушила правила і звичаї ведення війни. Але поки що говорити про це зарано. Ці процеси не дуже швидко відбуваються, але всі підстави для воєнного трибуналу, безсумнівно, є.

Уповноважена українського парламенту з прав людини Людмила Денісова заявила про підготовку касацій щодо рішень російських судів. Чи мають, на вашу думку, ці касаційні скарги шанси на успіх?

За п'ять років з того часу, як російська влада почала захоплювати громадян України, ми могли на десятках вироків упевнитися у тому, що жодного суду у сенсі незалежного та справедливого ухвалення рішень у Росії не існує. Тобто рішення щодо українських політв'язнів ухвалюються виконавчою владою на політичному рівні. Але існує певний процедурний момент. Для звернення у Європейський суд з прав людини нам необхідно пройти усі судові інстанції: суди першої інстанції, які відбулися у Криму, і суди  апеляційної та для тих, у кого рішення набули законної сили, касаційної інстанцій. Отримавши два судових акти, ми зможемо подати відповідні скарги у Європейський суд з прав людини.

Однак стадію апеляції пройшли справи лише частини українських моряків, чи не так?

Так, справи 20-ти моряків пройшли станом на сьогодні і першу, і другу інстанції. Щодо чотирьох адвокати, які були у них на першому етапі, до вступу нашої команди у справу, не виконали належним чином свої обов'язки, не подали протягом трьох днів скарги, як того вимагає закон. Тож постанови судів першої інстанції щодо чотирьох моряків набули законної сили. Тому зараз наші адвокати готують касаційні скарги.

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Українські моряки в ув'язненні РФ: без допуску адвоката та волонтерів (06.12.2018)

Що відомо про стан поранених моряків?

Поранені були троє моряків, які перебували на малому артилерійському катері "Бердянськ", що зазнав вогневої атаки, і зараз перебувають у Москві, у слідчому ізоляторі "Матросская тишина", оскільки там є лікарня, якої у "Лефортово" немає. Двоє поранені не дуже сильно, у одного більш тяжкі ушкодження. Але зараз їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує. Згідно з даними адвокатів, які змогли відвідати цих моряків, та відповідно до слів самих моряків, відомо, що їм надається медична допомога і стан їхнього здоров'я покращується. Однак ми чекаємо на офіційні документи від російської влади.

Чи є шанс на обмін моряків або на їх звільнення під іншим приводом до закінчення всіх слідчих та судових дій?

Безумовно, питання долі моряків не залежить ні від слідства, ні від суду. Рішення лежить у площині ухвалення політичних рішень Кремлем і особисто президентом Росії Володимиром Путіним. Якщо будуть створені такі умови, за яких російська влада дозріє до ухвалення позитивного рішення щодо звільнення моряків, то це рішення не обумовлюватиметься жодними процесуальними діями. Вже був прецедент, коли українські та російські прикордонникипотрапили на територію сусідніх держав: російські - в Україну, українські - в Росію. Були відкриті відповідні кримінальні справи, але до вироку ці люди повернулися назад в результаті політичного рішення. Тому тут я не бачу жодних перепон, окрім того, що у цьому випадку усе залежить від Кремля.

  • Павло Гриб

    Українські політв'язні в Росії

    Павло Гриб

    20-річний Павло Гриб зник у серпні 2017 року у білоруському Гомелі, куди він попрямував на зустріч із дівчиною, з якою спілкувався в соцмережах. Згодом стало відомо, що хлопець опинився у слідчому ізоляторі Краснодара у РФ. Його звинувачують у тероризмі. Тоді ж його адвокатеса заявила, що Павла викрали співробітники ФСБ.

  • Олег Сенцов

    Українські політв'язні в Росії

    Олег Сенцов

    Українського кінорежисера затримали у Сімферополі навесні 2014 року й звинуватили в створенні терористичної організації і підготовці терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Вину не визнає та заявляє, що піддавався тортурам. 14 травня 2018 року оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких утримують в РФ.

  • Олександр Кольченко

    Українські політв'язні в Росії

    Олександр Кольченко

    27-річний кримчанин теж є фігурантом "справи Сенцова". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі й закинули йому участь у терористичній організації та підготовку терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 10 років позбавлення волі. Свою вину, як і Олег Сенцов, він не визнав. Ув'язнення Олександр Кольченко відбуває у Челябінській області.

  • Олексій Чирній

    Українські політв'язні в Росії

    Олексій Чирній

    Історичний реконструктор з Криму Олексій Чирній є четвертим фігурантом у справі "кримських терористів". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі. Він єдиний, хто визнав свою провину в цій справі і дав свідчення проти Сенцова. Військовий суд у Ростові засудив його до 7 років позбавлення волі. За даними адвокатів, з липня 2017 року відбуває покарання у колонії у Ростовській області.

  • Сергій Литвинов

    Українські політв'язні в Росії

    Сергій Литвинов

    34-річного жителя Луганської області, учасника АТО Сергія Литвинова затримали влітку 2014-го у Ростові. Його звинувачували в розстрілі "30 невстановлених чоловіків" і зґвалтуванні й убивстві 8 жінок з мотивів політичної ненависті. Потім його справу перекваліфікували і суд у Ростовський області засудив його до 8,5 року колонії за розбій. Відбуває покарання у колонії суворого режиму під Магаданом.

  • Микола Карпюк

    Українські політв'язні в Росії

    Микола Карпюк

    53-річний Микола Карпюк - житель Рівненської області, якого затримали в березні 2014-го за невідомих обставин. Його звинуватили в участі в бойових діях проти російських військових у Чечні в 1994-1995 роках. Карпюк заявляв, що до нього застосовували тортури. У травні 2016-го засуджений до 22,5 року ув'язнення, відбуває покарання у в'язниці для особливо небезпечних злочинців "Владимирський централ".

  • Станіслав Клих

    Українські політв'язні в Росії

    Станіслав Клих

    Клиха затримали в серпні 2014 року у Росії за тими ж звинуваченнями, що й Карпюка: участь у бойових діях у Чечні та вбивство російських військових. За словами адвокатів, під час процесу до нього застосовували тортури і психотропні речовини. Засуджений у 2016-му до 20 років суворого режиму. З колонії його час від часу переводять до тюремної психлікарні.

  • Володиммир Балух

    Українські політв'язні в Росії

    Володимир Балух

    4 серпня 2017 року підконтрольний РФ суд в анексованому Криму засудив до 3,7 року позбавлення волі українця Балуха, відомого вивішенням у с. Серебрянка українського прапора та таблички "вулиця Героїв Небесної Сотні". Звинуватили його у начебто незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухівки. У липні 2018-го засуджений також за дезорганізацію роботи ізолятора загалом до 5 років колонії.

  • Роман Сущенко

    Українські політв'язні в Росії

    Роман Сущенко

    Кореспондента української інформагенції "Укрінформ" Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня 2016 року під час поїздки до брата, який проживає у Москві. 4 червня 2018 року Сущенка засудили до 12 років колонії суворого режиму за шпигунство. Процес проходив у закритому режимі. Міжнародні журналістські організації закликають звільнити Сущенка.

  • Ukraine Krimkonflikt Alexander Kostenko (Imago/Alexei Pavlishak/TASS)

    Українські політв'язні в Росії

    Олександр Костенко

    Після анексії Криму колишнього українського міліціонера з Сімферополя Олександра Костенка звинуватили у спричиненні шкоди "беркутівцю" під час масових протестів у Києві у лютому 2014 року. Контрольований Росією суд у Сімферополі засудив його до понад 4 років позбавлення волі, після апеляцій строк знижений до 3 років 11 місяців. Відбуває покарання у колонії Кірово-Чепецька.

  • Геннадій Афанасьєв

    Українські політв'язні в Росії

    Геннадій Афанасьєв

    Затриманий у Сімферополі в травні 2014-го. Військовий суд у Ростові засудив 26-річного кримського активіста до 7 років тюрми за звинуваченням в участі у "терористичному угрупованні Олега Сенцова". Свою провину він визнав, але пізніше заявив, що свідчення дав під тортурами. 14 червня 2016 року Путін помилував Афанасьєва, і його передали Україні. Він подав позов до ЄСПЛ на російське правосуддя.

  • Юрій Солошенко

    Українські політв'язні в Росії

    Юрій Солошенко

    75-річного пенсіонера з Полтави затримали влітку 2014-го в Москві. Його звинуватили в шпигунстві. Московський міський суд засудив його до 6 років колонії суворого режиму. Справа Солошенка, який не визнавав вину, розглядалася в режимі секретності. Після майже двох років ув'язнення його помилувано указом Путіна. Солошенко повернувся до України. Помер у квітні 2018 року.

  • Надія Савченко

    Українські політв'язні в Росії

    Надія Савченко

    У травні 2014-го льотчиця потрапила в полон на Луганщині, вивезена до Росії, де була засуджена до 22 років в'язниці за вбивство російських журналістів за попередньою змовою та в замаху на вбивство й незаконний перетин кордону РФ. У 2016-му після помилування Путіним Савченко передали Україні. Наразі вона - депутатка Ради, однак заарештована у березні 2018-го за звинуваченням у підготовці теракту.

  • Ільмі Умеров

    Українські політв'язні в Росії

    Ільмі Умеров

    У квітні 2016 року заступника голови Меджлісу затримали співробітники ФСБ в Бахчисараї. 27 вересня 2017 року суд в анексованому Криму засудив Умерова до двох років ув'язнення за "заклики до порушення територіальної цілісності РФ". Умеров вважає кримінальне провадження проти себе політично мотивованим. Місяцем пізніше Росія передала Ільмі Умерова Туреччині, звідки він повернувся в Україну.

  • Ахтем Чийгоз

    Українські політв'язні в Росії

    Ахтем Чийгоз

    11 вересня 2017 російський суд в анексованому Росією Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму за звинуваченнями в організації масових заворушень поблизу будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі у лютому 2014 року. Наприкінці жовтня Москва передала його разом із Умеровим Анкарі, звідки вони повернулися до Києва.

    Автор: Анастасія Магазова, Наталія Мехед, Данило Білик


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Російський адвокат Микола Полозов

Адвокат: Доля українських моряків не залежить від суду в РФ

Інтерв'ю DW з російським адвокатом Миколою Полозовим, який координує роботу зі звільнення в РФ українських моряків. 

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