Адвокати українських моряків наполягають на відкритих судових засіданнях

Захист українських моряків, затриманих у Керченській протоці, наполягає на публічному розгляді клопотань слідства про продовження їхнім підзахисним терміну арешту. "Наші адвокати 15 січня заявлять у суді клопотання про проведення відкритих судових засідань, що відповідають принципам гласності", - повідомив інформагенції "Інтерфакс" у понеділок, 14 січня, адвокат одного з затриманих українців Микола Полозов.

Як зазначив Полозов, захист, зокрема, наполягає на присутності під час засідань ЗМІ, представників посольств іноземних держав, української омбудсменки Людмили Денісової, а також родичів обвинувачених.

Слідче управління ФСБ Росії просить продовжити термін арешту українським морякам до 26 квітня. Засідання суду відбудуться 15 січня з 10:00 ранку за московським часом. Обвинувачення наполягає на закритому режимі засідання.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", які прямували з Одеси в український порт на Азовському морі. Екіпаж суден, а саме 24-х українських моряків - затримали. Суд у анексованому Криму арештував їх до 25 січня 2019 року. Наприкінці листопада затриманих перевели в Москву. Усі затримані моряки заявили російським слідчим, що вважають себе військовополоненими і відмовилися свідчити.

В ЄС неодноразово вимагали від Росії звільнити затриманих моряків та повернути Україні захоплені судна.