 Агентство Moody′s підвищило рейтинг України зі стабільним прогнозом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2020

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Новини

Агентство Moody's підвищило рейтинг України зі стабільним прогнозом

Рішенню про підвищення рейтингу України до рівня В3 сприяло укладення нової програми з Міжнародним валютним фондом. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що підвищення рейтингу - позитивний сигнал для інвесторів.

Рейтингове агентство Moody's підвищило рейтинг України

Рейтингове агентство Moody's підвищило рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило рейтинг довгострокового емітента та пріоритетних незабезпечених зобов'язань уряду України до рівня B3 з Caa1, прогноз - "стабільний". Про це йдеться у повідомленні агентства від п'ятниці, 12 червня.

Рішенню про підвищення рейтингу до рівн В3 сприяло скорочення короткострокових викликів фінансування, а також укладення нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Рішення про підвищення рейтингу також відображає очікування Moody's стосовно того, що нова програма МВФ допоможе закріпити прогрес реформ, досягнутий в останні роки, зазначено в повідомленні агентства, на яке посилається інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що підвищення рейтингу України є позитивним сигналом для інвесторів. "Це - потужний позитивний сигнал для українських та іноземних інвесторів. А також підтвердження того, що фінансова політика уряду сприяє зміцненню економіки України", - написав він на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Як повідомлялося, Україна отримала перший транш від МВФ на 2,1 мільярда доларів. Загалом 18-місячна програма stand-by для України передбачає виділення близько 5 мільярдів доларів.

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