Агентство Moody's підвищило рейтинг України зі стабільним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило рейтинг довгострокового емітента та пріоритетних незабезпечених зобов'язань уряду України до рівня B3 з Caa1, прогноз - "стабільний". Про це йдеться у повідомленні агентства від п'ятниці, 12 червня.

Рішенню про підвищення рейтингу до рівн В3 сприяло скорочення короткострокових викликів фінансування, а також укладення нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Рішення про підвищення рейтингу також відображає очікування Moody's стосовно того, що нова програма МВФ допоможе закріпити прогрес реформ, досягнутий в останні роки, зазначено в повідомленні агентства, на яке посилається інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що підвищення рейтингу України є позитивним сигналом для інвесторів. "Це - потужний позитивний сигнал для українських та іноземних інвесторів. А також підтвердження того, що фінансова політика уряду сприяє зміцненню економіки України", - написав він на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Як повідомлялося, Україна отримала перший транш від МВФ на 2,1 мільярда доларів. Загалом 18-місячна програма stand-by для України передбачає виділення близько 5 мільярдів доларів.