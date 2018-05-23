 Агентство Moody′s знизило кредитний рейтинг Туреччини до ″сміттєвого″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2019

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Новини

Агентство Moody's знизило кредитний рейтинг Туреччини до "сміттєвого"

Аналітики Moody's знизили кредитний рейтинг Туреччини Ba3 до B1, опустивши його до "сміттєвого". Прогноз для Туреччини залишається негативним. Анкара натомість засумнівалася в об'єктивності оцінки.

Турецька ліра впродовж останнього півтора року істотно подешевшала до долара США та євро

Турецька ліра впродовж останнього півтора року істотно подешевшала щодо долара США та євро

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило кредитний рейтинг Туреччини на один рівень - з Ba3 до B1. Згідно з оновленим у п'ятницю, 14 червня, аналізом, цінні папери Туреччини опинилися на "сміттєвому" рівні. Так само аналітики рейтингового агентства залишили "негативним" і прогноз для Туреччини.

Причиною зниження рейтингу названо зростання небезпеки погіршення зовнішньоторговельного балансу в Туреччині. Крім того, упевненість у здатності країни і далі залучати великі грошові суми для виплати боргів і підтримки економічного зростання, дедалі меншає, наголосили в Moody's.

Анкара ставить під сумнів об'єктивність оцінки

Натомість міністерство фінансів Туреччини в своїй першій заяві після рішення агентства повідомило, що зниження рейтингу не відповідає економічним показникам країни, тож об'єктивність оцінки Moody's викликає сумніви.

Економіка Туреччини переживає зараз не найкращий свій час. У першому кварталі 2019 року в країні було зафіксовано падіння ВВП на 2,6 відсотка, порівняно з торішнім показником. Економічний спад у Туреччині спостерігався також у третьому та четвертому кварталах 2018 року.

Крім того, з кінця 2017 року відбулося істотне знецінення турецької національної валюти - ліри. Відтоді турецька валюта втратила 36 відсотків своєї вартості щодо долара США та євро.

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