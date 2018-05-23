Агентство Moody's знизило кредитний рейтинг Туреччини до "сміттєвого"

Аналітики Moody's знизили кредитний рейтинг Туреччини Ba3 до B1, опустивши його до "сміттєвого". Прогноз для Туреччини залишається негативним. Анкара натомість засумнівалася в об'єктивності оцінки.
Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило кредитний рейтинг Туреччини на один рівень - з Ba3 до B1. Згідно з оновленим у п'ятницю, 14 червня, аналізом, цінні папери Туреччини опинилися на "сміттєвому" рівні. Так само аналітики рейтингового агентства залишили "негативним" і прогноз для Туреччини.
Причиною зниження рейтингу названо зростання небезпеки погіршення зовнішньоторговельного балансу в Туреччині. Крім того, упевненість у здатності країни і далі залучати великі грошові суми для виплати боргів і підтримки економічного зростання, дедалі меншає, наголосили в Moody's.
Анкара ставить під сумнів об'єктивність оцінки
Натомість міністерство фінансів Туреччини в своїй першій заяві після рішення агентства повідомило, що зниження рейтингу не відповідає економічним показникам країни, тож об'єктивність оцінки Moody's викликає сумніви.
Економіка Туреччини переживає зараз не найкращий свій час. У першому кварталі 2019 року в країні було зафіксовано падіння ВВП на 2,6 відсотка, порівняно з торішнім показником. Економічний спад у Туреччині спостерігався також у третьому та четвертому кварталах 2018 року.
Крім того, з кінця 2017 року відбулося істотне знецінення турецької національної валюти - ліри. Відтоді турецька валюта втратила 36 відсотків своєї вартості щодо долара США та євро.
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