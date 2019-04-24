Агентство Frontex розпочало першу місію за межами ЄС

Агентство із охорони зовнішніх кордонів ЄС Frontex розпочало в Албанії першу місію за межами Євросоюзу. "Прикордонники з усієї Європи пліч-о-пліч співпрацюватимуть з їхніми албанськими колегами на кордоні між Албанією та Грецією", - заявив очільник Frontex Фабріc Леггері у вівторок, 21 травня, повідомляється на сайті організації.

Європейська прикордонна служба спрямувала до Албанії 50 співробітників, 16 автомобілів та ще один автомобіль з тепловізором. Ця місія має допомогти у здійсненні контролю та в боротьбі зі злочинністю на кордоні. На відкритті роботи місії в столиці Албанії були присутні, зокрема, єврокомісар з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос та очільник албанського уряду Еді Рама.

Нинішня місія Frontex стала можливою завдяки угоді між ЄС та Албанією, яка є першою у своєму роді домовленістю між Євросоюзом та країною, що не є членом блоку. За даними служби, подібні домовленості щодо співпраці в контролі кордонів заплановані також з іншими балканськими країнами, зокрема із Сербією, Боснією і Герцеговиною та Північною Македонією.

Нагадаємо, засноване в 2004 році Frontex зі штаб-квартирою у Варшаві аналізує міграційні потоки і надає технічну та експертну підтримку в охороні кордону країнам, уздовж яких проходять зовнішні кордони ЄС, зокрема Італії та Греції.

Нещодавно стало відомо, що до 2027 року кількість співробітників Frontex зросте до 10 тисяч осіб. Тим часом наплив нелегальних мігрантів до Євросоюзу останніми роками зменшується. За даними Frontex, у 2018 році було зафіксовано 150114 незаконних перетинів кордонів ЄС, що на 27 відсотків менше, ніж 2017 року.