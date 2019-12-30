Авіаудар у Триполі: загинуло щонайменше 28 людей

Внаслідок авіаудару у лівійській столиці Триполі ввечері у суботу, 4 січня, загинуло щонайменше 28 людей, повідомила місцева влада. Удар було завдано по військовій академії, серед загиблих є її студенти. Кількість жертв може збільшитися, повідомляє агенція Reuters з посиланням на міністерство охорони здоров'я міжнародно визнаного уряду у Триполі. За даними агенції AFP, ще десятки людей отримали поранення.

Перед повітряним нальотом студенти академії перебували на майданчику біля академії, а потом вирушили до спальних приміщень. Міністерство охорони здоров'я закликало людей здати кров для постраждалих, що перебувають у лікарнях.

Уряд національної єдності Лівії поклав відповідальність за удар на самопроголошену "Лівійську національну армію" (ЛНА) командувача Халіфи Хафтара. При цьому представник ЛНА заперечив причетність до удару.

Нагадаємо, в Лівії панує двовладдя. На заході країни у столиці Триполі перебуває сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Крім ООН, його активно підтримують Італія, Катар та Туреччина.

Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на ЛНА на чолі з Халіфою Хафтаром. Він отримує військову підтримку з боку Єгипту, Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) та Франції. Експерти кажуть і про підтримку Хафтара Москвою.

4 квітня 2019 року Халіфа Хафтар наказав своїм підрозділам розпочати наступ на столицю країни Триполі. Уже понад півроку інтенсивні бої довкола міста не вщухають. 12 грудня Хафтар оголосив про наступ на центр Триполі та "вирішальну битву" за столицю країни.