Авіаудар в Ідлібі: загинули щонайменше дев'ятеро людей

На півночі Сирії у четвер, 2 січня, внаслідок ракетного удару загинули щонайменше дев'ятеро людей. Про це повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. Ракета влучила у будівлю школи у місті Сармін у провінції Ідліб, серед загиблих п'ятеро дітей. Також постраждали ще 15 людей, які в цей час перебували в школі та поблизу неї. Частина будівлі використовувалась як житло для біженців.

Удар завданий ракетами "земля - земля", повідомила агенція AFP. Спостерігачі покладають відповідальність за завдання ракетного удару на сирійську армію, підконтрольну уряду.

Нагадаємо, провінція Ідліб перебуває під контролем опозиційних до президента Сирії Башара Асада сил, де переважають ісламісти з угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам". З квітня минулого року підконтрольні Асаду війська за підтримки Росії намагаються встановити контроль над Ідлібом. Відтоді близько 400 тисяч осіб у цьому районі були змушені залишити свої домівки. З вересня у провінції в цілому дотримувалися режиму припинення вогню, про який домовилися в серпні президенти Туреччини та Росії.

Утім, за даними спостерігачів, унаслідок бомбардувань та боїв з початку загострення ситуації у грудні загинули близько 80 цивільних, а залишити свої домівки були змушені близько 40 тисяч людей. За січень-вересень 2019 року у провінції Ідліб загинули або поранені понад 500 дітей, повідомив Дитячий фонд ООН (UNICEF), який засудив насильство щодо дітей.