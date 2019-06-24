 Авіаудари на півночі Сирії забрали життя десятків цивільних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2019

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Новини

Авіаудари на півночі Сирії забрали життя десятків цивільних

Сили Асада та російська авіація завдала ударів по провінції Ідліб, через що загинуло 43 мирних жителя, повідомили спостерігачі. Ще семеро загинуло внаслідок контрударів ісламістів.

Рятувальна операція на місці обстрілів у Мааррат-эн-Нуумані

Рятувальна операція на місці обстрілів у Мааррат-эн-Нуумані

Внаслідок авіаударів на півночі Сирії у понеділок, 22 липня, загинуло щонайменше 43 людини, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR), що базується у Лондоні. На ринку у місті Мааррат-ен-Нууман у провінції Ідліб внаслідок авіанальоту загинули 37 людей. Поранення отримали понад 100 людей, багато з яких перебуває у критичному стані. Деякі люди досі перебувають під завалами, інформує агенція AFP.

Рятувальна група "Білі шоломи" повідомила, що серед загиблих - один з її співробітників. З квітня у Сирії загинуло вже шестеро рятувальників групи.

Сирійський центр моніторингу також заявив, що удари завдала російська авіація. Однак у Москві це заперечили. "Російські військово-повітряні сили не виконували жодної місії у цій частині Сирії", - заявило міністерство оборони РФ.

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Через удари російської авіації в Сирії загинули щонайменше десятеро мирних жителів. Міноборони РФ повідомило про знищення системи залпового вогню терористів біля населеного пункту. (20.05.2019)

Ізраїльські літаки завдали ударів у сирійських провінціях Тартус та Хама, заявляють у Сирії. Цілями могли бути іранські об’єкти. В Ізраїлі поки не коментують, а у Росії поспішили засудити авіаатаку. (04.09.2018)

Ще шестеро мирних жителів загинули внаслідок авіаударів проурядових військ у місті Серакіб. Водночас в результаті ракетного контрудару з боку ісламістів у провінції Хама загинули семеро цивільних, повідомила сирійська державна агенція Sana.

Сирійський конфлікт розпочався весною 2011 року з мирних протестів проти режиму президента країни Башара Асада, які потім перетворилися на повномасштабну громадянську війну. Різні сторони конфлікту отримують міжнародну допомогу. Крім того, частина території Сирії була захоплена й бойовиками "Ісламської держави", проти яких виступають як урядові сирійські війська, так і сили міжнародної антитерористичної коаліції під проводом США. За час конфлікту на території Сирії понад 350 тисяч людей загинули, а мільйони сирійських громадян стали біженцями. 

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Наслідки авіаударів США та союзників по Сирії (16.04.2018)

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Наслідки авіаударів США та союзників по Сирії (16.04.2018)  

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