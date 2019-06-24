Авіаудари на півночі Сирії забрали життя десятків цивільних

Внаслідок авіаударів на півночі Сирії у понеділок, 22 липня, загинуло щонайменше 43 людини, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR), що базується у Лондоні. На ринку у місті Мааррат-ен-Нууман у провінції Ідліб внаслідок авіанальоту загинули 37 людей. Поранення отримали понад 100 людей, багато з яких перебуває у критичному стані. Деякі люди досі перебувають під завалами, інформує агенція AFP.

Рятувальна група "Білі шоломи" повідомила, що серед загиблих - один з її співробітників. З квітня у Сирії загинуло вже шестеро рятувальників групи.

Сирійський центр моніторингу також заявив, що удари завдала російська авіація. Однак у Москві це заперечили. "Російські військово-повітряні сили не виконували жодної місії у цій частині Сирії", - заявило міністерство оборони РФ.

Ще шестеро мирних жителів загинули внаслідок авіаударів проурядових військ у місті Серакіб. Водночас в результаті ракетного контрудару з боку ісламістів у провінції Хама загинули семеро цивільних, повідомила сирійська державна агенція Sana.

Сирійський конфлікт розпочався весною 2011 року з мирних протестів проти режиму президента країни Башара Асада, які потім перетворилися на повномасштабну громадянську війну. Різні сторони конфлікту отримують міжнародну допомогу. Крім того, частина території Сирії була захоплена й бойовиками "Ісламської держави", проти яких виступають як урядові сирійські війська, так і сили міжнародної антитерористичної коаліції під проводом США. За час конфлікту на території Сирії понад 350 тисяч людей загинули, а мільйони сирійських громадян стали біженцями.