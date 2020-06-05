 Авіарегулятор ЄС вперше сертифікував електролітак | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2020

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Новини

Авіарегулятор ЄС вперше сертифікував електролітак

Двомісний електричний літак Velis Electro виробництва словенської компанії Pipistrel працює без викидів. Його будуть використовувати для підготовки пілотів.

Електролітак компанії Pipistrel

Електролітак компанії Pipistrel

Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) вперше у світі сертифікувало повністю електричний літак - Velis Electro виробництва словенської компанії Pipistrel. Про це агентство повідомило у середу, 10 червня.

"Це - вражаючий прорив. Це - перший електричний літак, який сертифікувало EASA, але він, безумовно, не буде останнім, оскільки авіаційна галузь розробляє нові технології для зменшення шуму та викидів і покращення екологічності авіації", - наголосив виконавчий директор EASA Патрік Кі. Процес сертифікації тривав три роки.

Velis Electro - двомісний літак, призначений головним чином для підготовки пілотів. Компанія Pipistrel є провідним розробником та виробником малих літальних апаратів, яка спеціалізується на енергоефективних та доступних літаках.

"Сертифікація Velis Electro - це перший крок до комерційного використання електричних літальних апаратів, який необхідний, аби уможливити авіацію без викидів. Він (літак. - Ред.) значно тихіший, ніж інші літаки, і взагалі не виробляє вихлопних газів", - сказав засновник і генеральний директор Pipistrel Aircraft Іво Боскарол.

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