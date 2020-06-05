Авіарегулятор ЄС вперше сертифікував електролітак

Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) вперше у світі сертифікувало повністю електричний літак - Velis Electro виробництва словенської компанії Pipistrel. Про це агентство повідомило у середу, 10 червня.

"Це - вражаючий прорив. Це - перший електричний літак, який сертифікувало EASA, але він, безумовно, не буде останнім, оскільки авіаційна галузь розробляє нові технології для зменшення шуму та викидів і покращення екологічності авіації", - наголосив виконавчий директор EASA Патрік Кі. Процес сертифікації тривав три роки.

Velis Electro - двомісний літак, призначений головним чином для підготовки пілотів. Компанія Pipistrel є провідним розробником та виробником малих літальних апаратів, яка спеціалізується на енергоефективних та доступних літаках.

"Сертифікація Velis Electro - це перший крок до комерційного використання електричних літальних апаратів, який необхідний, аби уможливити авіацію без викидів. Він (літак. - Ред.) значно тихіший, ніж інші літаки, і взагалі не виробляє вихлопних газів", - сказав засновник і генеральний директор Pipistrel Aircraft Іво Боскарол.