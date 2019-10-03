 Авіакомпанії США призупиняють польоти до аеропортів Куби, окрім Гавани | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.10.2019

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Новини

Авіакомпанії США призупиняють польоти до аеропортів Куби, окрім Гавани

Авіакомпанії США припинять здійснювати рейси до аеропортів Куби за винятком аеропорту Гавани. Відповідне рішення ухвалило міністерство транспорту США за запитом держсекретаря.

Літак American Airlines злітає в аеропорту Гавани

Літак American Airlines злітає в аеропорту Гавани

Адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення призупинити рейси американських авіакомпанії до аеропртів Куби, зробивши виняток лише для летовища столиці острівної країни Гавани. Відповідне повідомлення було оприлюднене не сайті Державного департаменту США ввечері в п'ятницю, 25 жовтня.

"За запитом державного секретаря міністерство транспорту призупинило до подальших розпоряджень заплановані перельоти між аеропортами США і міжнародними аеропортами Куби, за винятком Міжнародного аеропорту Гавани імені Хосе Марті", - йдеться в повідомленні відомства.

Міжнародний аеропорт Гавани імені Хосе Марті - єдиний виняток з нових обмежень

Міжнародний аеропорт Гавани імені Хосе Марті - єдиний виняток з нових обмежень

Американським авіакомпаніям надається 45 днів перехідного періоду до остаточного закриття рейсів у ті дев'ять аеропортів Куби, що потрапили під заборону внаслідок цього рішення.

DW.COM

Держдепартамент пояснює свій крок бажанням не дозволити владі острівної держави отримувати від мандрівників зі США валютні надходження, які потім можуть бути використані "для репресій проти громадян Куби і підтримки режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі". У відомстві пояснюють, що мандрівники зупиняються в державних готелях, відвідують пам'ятки, що належать державі, чи в інший спосіб "поповнюють скарбницю кубинського режиму".

Нагадаємо, 18 жовтня США запровадили проти Куби нові санкції, відкликавши чинні ліцензії на лізинг літаків та ускладнивши правила експрту телекомунікаційного обладнання.

Місяцем раніше США вислали з країни двох кубинських дипломатів та обмежили можливість пересування представників Куби при Організації об'єднаних націй (ООН).

Відносини між США та Кубою погіршилися після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах. Його жорсткі дії щодо острівної держави йдуть в розріз із політикою зближення, яку щодо Куби проводив попередник Трампа Барак Обама. Так, саме за адміністрації Обами у 2016 році американські авіалінії почали здійснювати комерційні рейси на Кубу.

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На Кубі приземлився перший за понад півстоліття регулярний рейс із США (01.09.2016)

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