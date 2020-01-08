Авіакомпанії скасовують рейси до Ірану та Іраку

Німецька авіакомпанія Lufthansa середу, 8 січня, скасувала денний рейс з Франкфурта-на-Майні до Тегерана і два польоти на тиждень в іракське місто Ербіль. При цьому в компанії не виключають відновлення польотів до Ірану з четверга, однак наразі літаки авіаперевізника не літають "ні над Іраном, ні над Іраком", заявив речник Lufthansa, повідомляє агенція dpa.

Про припинення польотів оголосили також Air France, нідерландська KLM, Air Canada, Singapore Airlines, австралійська Qantas, польська LOT, Emirates і багато інших авіаперевізників. Компанії скасували рейси до Іраку й Ірану та уникають польотів у повітряному просторі цих країн після іранських ударів по американських базах в Іраку.

Південнокорейські, малайзійські і тайські авіалінії заявили, що запровадили обмеження ще раніше. Авіакомпанії перенаправляють свої літаки між Європою та Азією на альтернативні маршрути. Катарські авіалінії заявили, що поки зберігають польоти в Ірак у попередньому режимі, але стежать за розвитком подій. Так само не скасував свої рейси з Баку в Тегеран азербайджанський лоукостер Buta Airways.

США: можливі помилки в ідентифікації цивільних літаків

Федеральне управління цивільної авіації США відразу ж після атак Ірану заборонило всім зареєстрованим у США авіакомпаніям використовувати повітряний простір над Іраном, Іраком та Оманською і Перською затоками. Відомство попереджає про потенційні помилки в ідентифікації цивільних літаків у регіоні конфлікту між США та Іраном.

Так само Росавіація рекомендує російським авіакомпаніям не літати над низкою районів Близького Сходу, в тому числі транзитом. Тим часом міністерство транспорту ФРН заявило, що офіційна рекомендація для авіакомпаній, що базуються в Німеччині, на стадії обговорення.

Раніше цього дня Державна авіаційна служба України заборонила польоти у повітряному просторі Ірану до з'ясування причин авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" поблизу Тегерана.

Київ оприлюднив імена жертв авіакатастрофи

Між тим міністерство інфраструктури України оприлюднило списки загиблих пасажирів літака МАУ. Серед них - 26 людей віком до 18 років, зокрема 13 дітей віком до 10 років. У списку жертв катастрофи - 11 українців: дев'ятеро членів екіпажу та двоє пасажирів, йдеться у повідомленні міністерства.

Нагадаємо, літак авіакомпанії МАУ, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився у середу, приблизно о шостій ранку за місцевим часом, після вильоту з тегеранського аеропорту імені імама Хомейні. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули.