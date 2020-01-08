 Авіакомпанії скасовують рейси до Ірану та Іраку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Авіакомпанії скасовують рейси до Ірану та Іраку

Авіаперевізники змінюють маршрути транзитних рейсів між Європою та Азією, які пролягають над кризовим районом Близького Сходу. Між тим Київ оприлюднив список 167 загиблих у катастрофі літака МАУ в Тегерані.

літак Lufthansa

Lufthansa скасувала деякі польоти на Близький Схід, але розмірковує про їх відновлення

Німецька авіакомпанія Lufthansa середу, 8 січня, скасувала денний рейс з Франкфурта-на-Майні до Тегерана і два польоти на тиждень в іракське місто Ербіль. При цьому в компанії не виключають відновлення польотів до Ірану з четверга, однак наразі літаки авіаперевізника не літають "ні над Іраном, ні над Іраком", заявив речник Lufthansa, повідомляє агенція dpa.

Про припинення польотів оголосили також Air France, нідерландська KLM, Air Canada, Singapore Airlines, австралійська Qantas, польська LOT, Emirates і багато інших авіаперевізників. Компанії скасували рейси до Іраку й Ірану та уникають польотів у повітряному просторі цих країн після іранських ударів по американських базах в Іраку.

DW.COM

В Ірані заявили, що не збираються передавати компанії Boeing чорні скринькі з літака МАУ, що зазнав катастрофи поблизу Тегерана. (08.01.2020)

В авіакатастрофі Boeing 737 авіакомпанії МАУ в Ірані загинули 11 українців, повідомив голова МЗС України Вадим Пристайко. За даними МАУ, літак пройшов планове технічне обслуговування 6 січня. (08.01.2020)

У відповідь на ліквідацію генерала Сулеймані Іран здійснив серію ракетних ударів по військових базах із американськими військовими у Іраку. (08.01.2020)

Південнокорейські, малайзійські і тайські авіалінії заявили, що запровадили обмеження ще раніше. Авіакомпанії перенаправляють свої літаки між Європою та Азією на альтернативні маршрути. Катарські авіалінії заявили, що поки зберігають польоти в Ірак у попередньому режимі, але стежать за розвитком подій. Так само не скасував свої рейси з Баку в Тегеран азербайджанський лоукостер Buta Airways.

США: можливі помилки в ідентифікації цивільних літаків

Федеральне управління цивільної авіації США відразу ж після атак Ірану заборонило всім зареєстрованим у США авіакомпаніям використовувати повітряний простір над Іраном, Іраком та Оманською і Перською затоками. Відомство попереджає про потенційні помилки в ідентифікації цивільних літаків у регіоні конфлікту між США та Іраном.

Так само Росавіація рекомендує російським авіакомпаніям не літати над низкою районів Близького Сходу, в тому числі транзитом. Тим часом міністерство транспорту ФРН заявило, що офіційна рекомендація для авіакомпаній, що базуються в Німеччині, на стадії обговорення.

Раніше цього дня Державна авіаційна служба України заборонила польоти у повітряному просторі Ірану до з'ясування причин авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" поблизу Тегерана.

Київ оприлюднив імена жертв авіакатастрофи

Між тим міністерство інфраструктури України оприлюднило списки загиблих пасажирів літака МАУ. Серед них - 26 людей віком до 18 років, зокрема 13 дітей віком до 10 років. У списку жертв катастрофи - 11 українців: дев'ятеро членів екіпажу та двоє пасажирів, йдеться у повідомленні міністерства.

Нагадаємо, літак авіакомпанії МАУ, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився у середу, приблизно о шостій ранку за місцевим часом, після вильоту з тегеранського аеропорту імені імама Хомейні. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули.

Karte Flugabsturz Iran EN
Дивитись відео 00:50

No comment: відео з місця авіакатастрофи літака МАУ в Ірані (08.01.2020)

Аудіо й відео до теми

No comment: відео з місця авіакатастрофи літака МАУ в Ірані (08.01.2020)  

Також за темою

Iran Ukrainisches Passagierflugzeug nahe Teheran abgestürzt

Літак МАУ розбився в Ірані: понад 170 загиблих 08.01.2020

В Ірані розбився Boeing 737 української авіакомпанії МАУ. На борту було щонайменше 170 осіб.

Iran Ukrainisches Passagierflugzeug nahe Teheran abgestürzt

Іран відмовився передати Boeing чорні скриньки літака МАУ 08.01.2020

В Ірані заявили, що не збираються передавати компанії Boeing чорні скринькі з літака МАУ, що зазнав катастрофи поблизу Тегерана.

Iran Ukrainisches Passagierflugzeug nahe Teheran abgestürzt

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: причини катастрофи з'ясовують 08.01.2020

Посольство України в Ірані повідомило, що, за попередніми даними, причиною катастрофи літака МАУ стала аварія двигуна. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули.

Реклама

Докладно

На місці падіння літака Boeing 737 авіакомпанії Міжнародні авіалінії Україні поблизу Тегерана

Експерт виключає версію збиття українського літака ракетою

Експерт з питань авіації Джефрі Томас розповів про ймовірні причини катастрофи в інтерв'ю DW.  

Початок газогону Eugal в Любміні неподалік Грайфсвальда

Як Росія перекидає газ із "Північного потоку-2"

"Газпром" перекидає газ із "Північного потоку", щоб той не простоював, але гроші все одно втрачає.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  