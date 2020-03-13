 Авіакомпанії різко скорочують графіки перельотів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.03.2020

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Новини

Авіакомпанії різко скорочують графіки перельотів

Провідні авіалінії скорочують обсяг авіаперевезень на 70-90 відсотків. У мінекономіки ФРН обговорять ситуацію з авіаперевізниками і профспілками.

Boeing 737 Max (Reuters/G. He)

Пандемія коронавірусу SARS-CoV-2 спричиняє різке скорочення обсягів авіаперевезень по всьому світу. Материнська компанія British Airways - група IAG у понеділок, 16 березня, оголосила про скорочення графіка польотів на період з квітня до травня щонайменше на 75 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. До групи IAG входять також іспанська Iberia, ірландська Aer Lingus і лоукостер Level і Vueling.

У IAG зазначили, що група має "міцну фінансову базу", однак невпевненість через можливі наслідки і тривалість пандемії унеможливлюють прогнози щодо прибутків на весь рік. Конкурент IAG - Easy Jet повідомив, що через запроваджені нині обмеження більша частина флоту компанії залишатиметься на землі.

Компанія Air France у квітні-травні скоротить від 70 до 90 відсотків своїх рейсів. Фінансові наслідки цього рішення поки оцінити неможливо. У США компанія American Airlines скорочує міжнародні перевезення на 75, а внутрішні - на 20 відсотків. Її конкуренти Delta та Southwest також повідомили про скорочення, проте не уточнили, про які обсяги йдеться. У Новій Зеландії Air New Zealand скорочує 85 відсотків авіарейсів.

Мінекономіки ФРН обговорить ситуацію з авіаперевізниками

Найбільша в Європі авіакомпанія Lufthansa через пандемію коронавірусу запитуватиме допомогу у держави. У міністерстві економіки ФРН координатор у справах повітряного транспорту Томас Ярцомбек (Thomas Jarzombek) обговорить ситуацію, що склалася, з представниками авіакомпаній і профспілок. Представник авіакомпанії повідомив 16 березня, що тільки з кінця березня до кінця квітня Lufthansa скоротить 32 тисячі рейсів.

DW.COM

Lufthansa скасовує 23 тисячі рейсів через коронавірус

Через поширення світом коронавірусу на період з 29 березня по 24 квітня група авіакомпаній Lufthansa скасовує тисячі рейсів. (11.03.2020)  

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