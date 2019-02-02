 Авіакомпанія Germania подала на банкрутство та припинила польоти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.02.2019

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Новини

Авіакомпанія Germania подала на банкрутство та припинила польоти

Авіакомпанії так і не вдалося вирішити проблеми з фінансуванням. Germania в рік перевозила близько чотирьох мільйонів пасажирів.

Авіакомпанія Germania змушена оголосити про банкрутство

Авіакомпанія Germania змушена оголосити про банкрутство

Німецька авіакомпанія Germania оголосила про банкрутство та одразу ж припинила виконання польотів. Як повідомив перевізник у ніч на вівторок, 5 лютого, заява про визнання банкрутом була подана напередодні до окружного суду в районі Берліна Шарлоттенбург. Виконання польотів припинили ввечері того ж дня. 

"На жаль, нам зрештою так і не вдалося успішно довести до кінця наші зусилля щодо фінансування з метою покриття короткострокової потреби в ліквідності, - пояснив керівник компанії Карстен Бальке (Karsten Balke), якого цитує агенція AFP. - Ми дуже шкодуємо, що як наслідок у нас не залишилося жодної іншої можливості, окрім як подати заяву на банкрутство".

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Літак Air Berlin здійснив останній рейс, завершивши майже сорокарічну історію цієї авіакомпанії. Сотні пілотів і бортпровідників пройдуть відбірковий конкурс у нового працедавця, а повітряний флот буде розпродано. (28.10.2017)

За даними авіакомпанії зі штаб-квартирою у Берліні, в останні роки вона щорічно перевозила близько чотирьох мільйонів пасажирів та літала за 60-ма напрямками в Європі, Північній Африці та на Близькому Сході, переважно йдеться про популярні відпочинкові напрямки. Флот перевізника становить 37 літаків.   

У компанії зазначили, що пасажири, які придбали квитки разом з туром, повинні звернутися до туроператора для "організації альтернативного перевезення". Якщо ж пасажири придбали квитки у самої авіакомпанії, то, на жаль, вони не можуть претендувати на таке перевезення.

Про фінансові проблеми в компанії стало відомо кілька тижнів тому. Утім менеджмент запевняв, що їх вдалося вирішити.

Нагадаємо, в 2017 році збанкрутував другий за обсягом пасажирів у Німеччині авіаперевізник Air Berlin.

  • Лікати авіакомпанії Qantas

    Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні

    Кенгуру - символ, який важко з чимось сплутати (Qantas)

    На хвості літака австралійської національної авіакомпанії Qantas красується стилізований кенгуру. Він свідчить про те, що ця авіамашина прилетіла з Австралії. Лише там на Землі мешкає ця симпатична тварина, яка у 60-х роках стала зіркою телесеріалу, а згодом і національним символом держави.

  • Логотип авіакомпанії KLM

    Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні

    Корона (KLM)

    На відміну від австралійців, логотип "Королівських Нідерландських Авіаліній" є менш грайливим - на ньому зображена стилізована корона. Утім, для необізнаних країна походження авіакомпанії з цього логотипу не є очевидною. Хіба що знавці нідерландської знають, що абревіатура "KLM", зображена під короною, розшифровується як "Koninklijke Luchtvaart Maatschappij".

  • Літак авіакомпанії Gambia Bird

    Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні

    Птах як символ країни (Gambia Bird)

    Ця країна Західної Африки є справжнім раєм для любителів птахів. У невеликій республіці налічується понад 500 видів птахів. Туристам навіть не доводиться залишати свій готель, щоб помилуватися різноманіттям птаства. Авіакомпанія Gambia Bird у 2012 році під час заснування обрала собі логотип, який символізує птаха. На жаль, польоти авіакомпанії припинилися у 2014 році.

  • Літак Alaska Airlines

    Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні

    Портрет ескімоса (Alaska Airlines)

    Авіакомпанія Alaska Airlines з Сієтла обрала своїм логотипом зображення обличчя ескімоса - корінного жителя Аляски. Цей перевізник відомий своїм інноваційним підходом до ведення бізнесу. Alaska Airlines була однією з перших компаній, що почала продавати квитки в Інтернеті. Також ці авіалінії були піонерами Інтернет-реєстрації на рейс та у запровадженні автоматів з продажу.

  • Літак Iran Air

    Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні

    Міфічний птах щастя (Iran Air)

    Державна іранська авіакомпанія базується в аеропорту Тегерана імені Імама Хомейні. Торговельне ембарго та політичні суперечки перешкоджали модернізації флоту компанії у період між 1980 і 2016 роками. Можна припустити, що логотип Iran Air допоміг їй вижити у ці складні часи: птах "Хумай" у перській міфології приносить щастя і радість.

  • Літак Air Tanzania

    Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні

    Привітний жираф (Air Tanzania)

    Авіакомпанія із найбільшого міста Танзанії Дар-ес-Салама переживала важкі часи. Власники компанії часто змінювались, іноді вона змушена була припиняти свої польоти. Ця африканська країна пропонує складні умови для успішного бізнесу. Але це аж іяк не асоціюється з логотипом авіакомпанії - жирафом. Він виглядає так привітно, що просто не можна не втриматись від польоту навколо Кіліманджаро.

  • Літак Lufthansa

    Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні

    Журавель, що злітає (Lufthansa)

    З 1918 року журавель є символом Lufthansa. Німецька авіакомпанія обрала зображення цього великого птаха для свого логотипу, який милує око під час польоту. Однак через свою ненажерливість журавель також може бути й шкідником. Традиційна німецька компанія зараз змінює свій дизайн: він тепер стане біло-синім, включаючи логотип з журавлем, який раніше був жовто-синім.

    Автор: Михайло Малий


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Вони є брендами кожної з авіакомпаній. Їхнє завдання: показати, якою є компанія і звідки вона походить. При цьому багато авіаперевізників використовують у своїх логотипах зображення тварин. (13.02.2018)  

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