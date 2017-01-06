Авіакатастрофа у Москві: "чорні скриньки" та основні версії слідства

У московському аеропорту "Шереметьєво" в понеділок, 6 травня, знайшли "чорні скриньки" літака Superjet-100, який напередодні зазнав аварії. Як зазначив міністр транспорту РФ Євген Дітріх, фахівці Міждержавного авіаційного комітету почали розшировувати "параметричні дані" однієї з них та "працюють ще з двома" скриньками. Раніше джерело, близьке до розслідування, заявляло агентству "Інтерфакс", що розшифровування триватиме від двох тижнів до місяця.

Як повідомили "Інтерфаксу" в Слідчому комітеті РФ, слідство розглядає різні версії авіакатастрофи, серед яких, зокрема, "недостатня кваліфікація пілотів, диспетчерів та осіб, які проводили технічний огляд літака, несправність повітряного судна, несприятливі метеоумови".

За даними джерела агентства, пожежа на борту літака спалахнула після потрапляння в лівий паливний бак якогось предмета. "Ймовірно, деталі зруйнованого шасі пробили лівий бак, він повністю зруйнований. Це спровокувало викид пального та пожежу", - повідомило джерело.

Нагадаємо, ввечері 5 травня літак Sukhoi Superjet-100 російської авіакомпании "Аерофлот", який виконував рейс з Москви до Мурманська, повернувся в аеропорт вильоту "Шереметьєво", здійснив аварійну посадку та загорівся. Внаслідок аварії загинула 41 особа. Серед загиблих - 26 жителів Мурманської області.

Частині з 78 осіб, які перебували на борту, вдалося врятуватися, евакуювавшись аварійним трапом. Шестеро пасажирів, які врятувалися, перебувають у критичному стані, повідомив Євген Дітріх.