 Авіакатастрофа у Москві: ″чорні скриньки″ та основні версії слідства | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Авіакатастрофа у Москві: "чорні скриньки" та основні версії слідства

У московському аеропорту "Шереметьєво" знайдені "чорні скриньки" Superjet-100, який зазнав аварії. Слідчий комітет РФ назвав версії аварії літака.

У Шереметьєво знайдені чорні скриньки Superjet-100

Пожежа на борту Superjet-100

У московському аеропорту "Шереметьєво" в понеділок, 6 травня, знайшли "чорні скриньки" літака Superjet-100, який напередодні зазнав аварії. Як зазначив міністр транспорту РФ Євген Дітріх, фахівці Міждержавного авіаційного комітету почали розшировувати "параметричні дані" однієї з них та "працюють ще з двома" скриньками. Раніше джерело, близьке до розслідування, заявляло агентству "Інтерфакс", що розшифровування триватиме від двох тижнів до місяця.

Як повідомили "Інтерфаксу" в Слідчому комітеті РФ, слідство розглядає різні версії авіакатастрофи, серед яких, зокрема, "недостатня кваліфікація пілотів, диспетчерів та осіб, які проводили технічний огляд літака, несправність повітряного судна, несприятливі метеоумови".

DW.COM

Співвласниця другої найбільшої авіакомпанії Росії S7 Наталія Філева загинула в авіакатастрофі біля Франкфурта-на-Майні. (31.03.2019)

Фахівці, які розслідують катастрофу літака Boeing 737 MAX в Ефіопії, мають вагомі докази зв'язку авіакатастрофи з роботою системи автоматичного керування MCAS, пише видання Wall Street Journal. (29.03.2019)

За даними джерела агентства, пожежа на борту літака спалахнула після потрапляння в лівий паливний бак якогось предмета. "Ймовірно, деталі зруйнованого шасі пробили лівий бак, він повністю зруйнований. Це спровокувало викид пального та пожежу", - повідомило джерело.

Нагадаємо, ввечері 5 травня літак Sukhoi Superjet-100 російської авіакомпании "Аерофлот", який виконував рейс з Москви до Мурманська, повернувся в аеропорт вильоту "Шереметьєво", здійснив аварійну посадку та загорівся. Внаслідок аварії загинула 41 особа. Серед загиблих - 26 жителів Мурманської області. 

Частині з 78 осіб, які перебували на борту, вдалося врятуватися, евакуювавшись аварійним трапом. Шестеро пасажирів, які врятувалися, перебувають у критичному стані, повідомив Євген Дітріх.

Дивитись відео 01:23

Найбезпечніші авіалінії світу (06.01.2017)

Аудіо й відео до теми

Найбезпечніші авіалінії світу (06.01.2017)  

Також за темою

Russland, Moskau: Flugzeubrand mit Notlandung

Авіакатастрофа в Москві: загинула 41 людина 06.05.2019

Унаслідок авіакатастрофи в московському аеропорту "Шереметьєво" загинула 41 людина. На борту літака було 78 пасажирів та членів екіпажу.

Russland l Brennendes Flugzeug von Aeroflot muss in Moskau notlanden

У РФ пасажирський літак здійснив аварійну посадку в "Шереметьєво" - 13 загиблих 05.05.2019

Пасажирський лайнер Superjet-100, що летів рейсом з Москви до Мурманська, був змушений зробити аварійну посадку невдовзі після вильоту з аеропорту "Шереметьєво".

Реклама

Докладно

Професор Стево Пендаровський

Вибори в Північній Македонії: лідирує прозахідний кандидат

Зафіксованої явки достатньо для того, щоб визнати вибори дійсними.  

Ще на початку квітня під час зустрічі з Лю Хе в Білому домі Трамп запевняв, що переговори з Китаєм просуваються добре

Погроза Трампа про підвищення мит обвалила китайські біржі

Китайські біржі обвалилися після заяви американського президента Дональда Трампа про підвищення митних тарифів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  