Авіакатастрофа МАУ: шок в аеропорту "Бориспіль" (відео)

Через катастрофу літака МАУ в Ірані рейси з аеропорту "Бориспіль" до Тегерана скасовані на невизначений час. Паніки в залі відльоту не було, але авіапасажири вкрай пригнічені катастрофою літака МАУ в Ірані. А співробітники аеропорту кажуть, що вперше в житті переживають таку масштабну катастрофу літака української авіакомпанії. Дивіться у репортажі DW: