Авіакатастрофа МАУ: шок в аеропорту "Бориспіль" (відео)

Чи запанікували пасажири в аеропорту "Бориспіль" після повідомлень про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані? Дивіться у репортажі DW.
Через катастрофу літака МАУ в Ірані рейси з аеропорту "Бориспіль" до Тегерана скасовані на невизначений час. Паніки в залі відльоту не було, але авіапасажири вкрай пригнічені катастрофою літака МАУ в Ірані. А співробітники аеропорту кажуть, що вперше в житті переживають таку масштабну катастрофу літака української авіакомпанії. Дивіться у репортажі DW:
Австралійський експерт з питань авіації Джефрі Томас в інтерв'ю DW прокоментував імовірні причини авіакатастрофи в Ірані. На його думку, у разі потрапляння в літак ракети вона повністю зруйнувала б його ще в повітрі. (08.01.2020)
В Ірані заявили, що не збираються передавати компанії Boeing чорні скринькі з літака МАУ, що зазнав катастрофи поблизу Тегерана. (08.01.2020)
Авіаперевізники змінюють маршрути транзитних рейсів між Європою та Азією, які пролягають над кризовим районом Близького Сходу. Між тим Київ оприлюднив список 167 загиблих у катастрофі літака МАУ в Тегерані. (08.01.2020)
Авіакомпанія МАУ призупинила виконання рейсів в Тегеран у зв'язку з авіакатастрофою її літака, що сталася 8 січня. В авіакомпанії заявляють, що нарікань на несправність авіасудна від екіпажу перед вильотом не було. (08.01.2020)