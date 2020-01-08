 Авіакатастрофа МАУ: шок в аеропорту ″Бориспіль″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.01.2020

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Політика й суспільство

Авіакатастрофа МАУ: шок в аеропорту "Бориспіль" (відео)

Чи запанікували пасажири в аеропорту "Бориспіль" після повідомлень про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані? Дивіться у репортажі DW.

Ukraine Flugzeugabsturz in Iran | Ukraine Airlines (picture-alliance/dpa/Iranian Red Crescent Society/Stringer)

Катастрофа літака МАУ: авіапасажири та працівники аеропорту "Бориспіль" пригнічені

Через катастрофу літака МАУ в Ірані рейси з аеропорту "Бориспіль" до Тегерана скасовані на невизначений час. Паніки в залі відльоту не було, але авіапасажири вкрай пригнічені катастрофою літака МАУ в Ірані. А співробітники аеропорту кажуть, що вперше в житті переживають таку масштабну катастрофу літака української авіакомпанії. Дивіться у репортажі DW: 

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Авіакатастрофа в Ірані: експерт виключає версію збиття літака ракетою

Австралійський експерт з питань авіації Джефрі Томас в інтерв'ю DW прокоментував імовірні причини авіакатастрофи в Ірані. На його думку, у разі потрапляння в літак ракети вона повністю зруйнувала б його ще в повітрі. (08.01.2020)  

Іран відмовився передати Boeing чорні скриньки літака МАУ

В Ірані заявили, що не збираються передавати компанії Boeing чорні скринькі з літака МАУ, що зазнав катастрофи поблизу Тегерана. (08.01.2020)  

Авіакомпанії скасовують рейси до Ірану та Іраку

Авіаперевізники змінюють маршрути транзитних рейсів між Європою та Азією, які пролягають над кризовим районом Близького Сходу. Між тим Київ оприлюднив список 167 загиблих у катастрофі літака МАУ в Тегерані. (08.01.2020)  

Авіакатастрофа МАУ: Нарікань від екіпажу на несправність авіасудна не було

Авіакомпанія МАУ призупинила виконання рейсів в Тегеран у зв'язку з авіакатастрофою її літака, що сталася 8 січня. В авіакомпанії заявляють, що нарікань на несправність авіасудна від екіпажу перед вильотом не було. (08.01.2020)  

Посольство України в Ірані прибрало з сайту версію про аварію двигуна літака МАУ

Українське посольство в Ірані змінило повідомлення про можливі причини катастрофи літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ. (08.01.2020)  

Аудіо й відео до теми

No comment: відео з місця авіакатастрофи літака МАУ в Ірані (08.01.2020)  

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Літак МАУ, який розбився під Тегераном, не збила ракета. Швидше за все, відбувся вибух на борту. Так вважає відомий авіаексперт, головний редактор видання AirlineRatings.com Джефрі Томас. В ексклюзивному інтерв’ю DW він розповів про своє бачення причин катастрофи.

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Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: що відомо на даний момент 08.01.2020

Поблизу Тегерана вранці 8 січня розбився пасажирський літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". 176 людей, які були на борту, загинули. В МАУ шоковані трагедією та відкидають версію про несправність літака.

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Докладно

Пошукові роботи на місці авіакататсрофи літака МАУ в Ірані

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: що відомо на даний момент

Поблизу Тегерана вранці 8 січня розбився пасажирський літак авіакомпанії МАУ. DW зібрала відомі досі подробиці.  

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