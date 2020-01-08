 Авіакатастрофа МАУ: Нарікань від екіпажу на несправність авіасудна не було | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 08.01.2020

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Україна

Авіакатастрофа МАУ: Нарікань від екіпажу на несправність авіасудна не було

Авіакомпанія МАУ призупинила виконання рейсів в Тегеран у зв'язку з авіакатастрофою її літака, що сталася 8 січня. В авіакомпанії заявляють, що нарікань на несправність авіасудна від екіпажу перед вильотом не було.

На місці падіння українського літака в Ірані

На місці падіння українського літака в Ірані

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України"  (МАУ) (Київ) тимчасово призупинила виконання рейсів з України в столицю Ірану Тегеран у зв'язку з авіакатастрофою її літака, що сталася 8 січня. Про це на брифінгу в аеропорту "Бориспіль" повідомив президент МАУ Євген Дихне. "Ухвалено рішення припинити польоти до Ірану на невизначений термін", - сказав Дихне. За його словами, авіакомпанія не озвучуватиме жодної версії причини авіакатастрофи літака до офіційних висновків міжнародної слідчої комісії, яка буде створена для розслідування трагедії.

Родичам надають підтримку

Віцепрезидент МАУ з наземного обслуговування Володимир Семенченко заявив, що серед пасажирів рейсу було зареєстровано 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Пасажирами літака, який розбився було двоє українців, а також громадяни Канади, Ірану, Швеції та Афганістану. Більшість цих пасажирів летіли в Київ для пересадки на інші міжнародні рейси європейських авіакомпаній. За словами керівництва МАУ, зараз авіакомпанія організовує психологічну допомогу для рідних загиблих пасажирів та членів екіпажу. Зараз родини постраждалих, які прибувають до Києва, розселяють у готелях. Про матеріальне відшкодування родинам в авіакомпанії поки не готові говорити.

Новий літак

Разом з тим в МАУ повідомили, що рейс з Тегерану до Борисполя виконувався літаком Boeing 737-800 NG,  випущений у 2016 році й був отриманий авіакомпанією безпосередньо з заводу концерну Boeing і до цього ніде не експлуатувався. "Це був один з найкращих наших літаків з прекрасним професійним екіпажем", - зауважив президент МАУ. Технічний директор авіакампанії МАУ Олександр Шапієв зазначив, що останній раз повну технічну перевірку літак пройшов 6 січня і жодних нарікань на несправність авіасудна від екіпажу ні після прильоту в Тегеран, ні безпосередньо перед вильотом не було.

Карта з маршрутом польоту літака рейсу PS752 авіакомпанії Міжнародні авіалінії України

"Важко сказати, що щось було з екіпажем"

Віцепрезидент МАУ з польотної роботи Ігор Сосновський повідомив, що в літаку, який зазнав катастрофи, перебував посилений екіпаж. Це пов'язано зі складність рейсу і його тривалістю. За його словами, командир повітряного судна Володимир Японенко мав 11,6 тисяч годин польотів, більшість з них на Boeing 737, пілот-інструктор Олексій Наумкін - 12 тисяч годин польотів, пілот Сергій Хоменко - 7,6 тисяч годин польотів.

"Знаючи, що Тегеран не є простим аеропортом, останні кілька років підготовка всього нашого льотного складу проводиться саме в цьому аеропорту. В процесі перевірок перевіряється майстерність льотчиків саме для того, щоб оцінити їхні дії саме в аварійній ситуації. Зважаючи на те, що літак набрав 2400 метрів висоти, помилка екіпажу мінімальна. Ми її просто не розглядаємо. Враховуючи їхній досвід, важко сказати, що щось було з екіпажем", -  додав Ігор Сосновський.

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