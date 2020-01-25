Авіакатастрофа літака МАУ: Україна не бачить належної реакції з боку Ірану

Українська сторона поки що не бачить належної реакції Ірану в питанні розслідування обставин катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) біля Тегерана, питання створення міжнародної слідчої групи також іще не вирішено. Про це в оприлюдненому в четвер, 30 січня, інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

"Ми працюємо з нашими міжнародними партнерами. Кілька разів зверталися із запитами про міжнародно-правову допомогу до іранського уряду. Також я звертався письмово до генерального прокурора Ірану. Ми направляли запит на інформацію, необхідну для розслідування, просили про допит певних людей, про отримання визначених речових доказів, зокрема залишків літака. Але відповіді на всі ці запитання ми ще не отримали, - поки що ми не бачимо тієї реакції з боку іранської влади, яку хотіли б бачити", - розповів генпрокурор.

Водночас Рябошапка повідомив, що активно спілкується з представниками країн, громадяни яких загинули під час аварії літака. "Ми обговорювали створення міжнародної слідчої групи. Поки що немає фінального результату, але проект угоди про створення групи підготовлено, ми передали його посольствам кількох країн, зокрема Ірану, щоб мати можливість працювати в рамках слідчої групи", - наголосив він. За словами генпрокурора, міжнародна група з розслідування може бути створена в найближчі два тижні.

Також Рябошапка заявив, що Україна наполягає на розшифровці чорних скриньок збитого під Тегераном літака МАУ на своїй території. "Річ не в тому, що стосовно чорних скриньок немає відповіді, а в тому, що ці відповіді змінюються кілька разів на день. Різні посадові особи в Ірані надають різну інформацію, тому ми не маємо остаточного розуміння", - розповів генпрокурор. "Наша позиція полягала й полягатиме в тому, щоб розшифровка скриньок відбувалася в Україні", - наголосив він.

Генпрокурор пояснив, що фактично проводиться два розслідування. Одне - цивільне, в рамках Конвенції про міжнародну цивільну авіацію та Конвенції про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, друге розслідування - кримінальне.

Нагадаємо, що пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився в районі Міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту вранці 8 січня. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Всі вони загинули. Іранська влада 11 січня визнала, що Boeing помилково збили іранські військові.