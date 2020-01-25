 Авіакатастрофа літака МАУ: Україна не бачить належної реакції з боку Ірану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.01.2020

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Авіакатастрофа літака МАУ: Україна не бачить належної реакції з боку Ірану

Україна не бачить належної реакції з боку Ірану щодо розслідування авіакатастрофи літака МАУ під Тегераном, наголосив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

На місці падіння літака МАУ під Тегераном

На місці падіння літака МАУ під Тегераном

Українська сторона поки що не бачить належної реакції Ірану в питанні розслідування обставин катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) біля Тегерана, питання створення міжнародної слідчої групи також іще не вирішено. Про це в оприлюдненому в четвер, 30 січня, інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

"Ми працюємо з нашими міжнародними партнерами. Кілька разів зверталися із запитами про міжнародно-правову допомогу до іранського уряду. Також я звертався письмово до генерального прокурора Ірану. Ми направляли запит на інформацію, необхідну для розслідування, просили про допит певних людей, про отримання визначених речових доказів, зокрема залишків літака. Але відповіді на всі ці запитання ми ще не отримали, - поки що ми не бачимо тієї реакції з боку іранської влади, яку хотіли б бачити", - розповів генпрокурор.

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Володимир Зеленський обговорив з представником Тегерана передачу Києву бортових самописців зі збитого літака МАУ. Можливості України з розшифрування записів приїдуть вивчати експерти з Ірану. (20.01.2020)

Усупереч попереднім заявам, іранська влада заявляє, що намагається самостійно розшифрувати дані з бортових самописців зі збитого українського літака. (19.01.2020)

Водночас Рябошапка повідомив, що активно спілкується з представниками країн, громадяни яких загинули під час аварії літака. "Ми обговорювали створення міжнародної слідчої групи. Поки що немає фінального результату, але проект угоди про створення групи підготовлено, ми передали його посольствам кількох країн, зокрема Ірану, щоб мати можливість працювати в рамках слідчої групи", - наголосив він. За словами генпрокурора, міжнародна група з розслідування може бути створена в найближчі два тижні.

Також Рябошапка заявив, що Україна наполягає на розшифровці чорних скриньок збитого під Тегераном літака МАУ на своїй території. "Річ не в тому, що стосовно чорних скриньок немає відповіді, а в тому, що ці відповіді змінюються кілька разів на день. Різні посадові особи в Ірані надають різну інформацію, тому ми не маємо остаточного розуміння", - розповів генпрокурор. "Наша позиція полягала й полягатиме в тому, щоб розшифровка скриньок відбувалася в Україні", - наголосив він.

Генпрокурор пояснив, що фактично проводиться два розслідування. Одне - цивільне, в рамках Конвенції про міжнародну цивільну авіацію та Конвенції про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, друге розслідування - кримінальне.

Нагадаємо, що пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився в районі Міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту вранці 8 січня. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Всі вони загинули. Іранська влада 11 січня визнала, що Boeing помилково збили іранські військові.

  • Уламки українського літака, який зазнав катастрофи в Ірані

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Літак упав невдовзі після вильоту

    Лайнер "Міжнародних авіаліній України" (МАУ), що летів рейсом PS752 Тегеран - Київ, зник з радарів через кілька хвилин після вильоту і впав у передмісті Тегерана о 6:10 за місцевим часом 8 січня. Усі 176 людей на борту, серед яких 11 українців, загинули. У літаку також перебували громадяни Ірану, Канади та інших держав.

  • Речі загиблих в авіакатастрофі пасажирів на місці падіння літака МАУ

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Серед пасажирів - десятки дітей

    Більшість пасажирів летіла до Києва для пересадки на інші міжнародні рейси української авіакомпанії до Європи та Америки. Відповідно до списків загиблих, на борту літака перебувало до 30 дітей та підлітків. Наймолодший пасажир був 2018 року народження, найстаршому було 75 років. В авіакатастрофі загинули щонайменше 13 студентів і випускників іранського технологічного університету імені Шаріфа.

  • Літак Boeing 737-800 NG, фото 20 липня 2016 року

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    "Один з найкращих наших літаків"

    Рейс із Тегерана до Києва виконувався літаком Boeing 737-800 NG 2016 року випуску. Авіакомпанія МАУ того ж року взяла лайнер у лізинг у компанії-виробника. "Це був один з найкращих наших літаків з прекрасним професійним екіпажем", - заявив президент МАУ Євген Дихне. Востаннє літак пройшов повну технічну перевірку 6 січня.

  • У Борисполі небайдужі залишають квіти біля портретів загиблих в авіакатастрофі українського лайнера в Ірані

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Шок і жалоба в Києві

    Падіння літака під Тегераном стало першою авіакатастрофою авіакомпанії МАУ з моменту її заснування у 1992 році. Президент України Володимир Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби за загиблими.

  • На місці падіння літака авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, який розбився поблизу Тегерана

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Тегеран залучив до розслідування Boeing та США

    Організація цивільної авіації Ірану після падіння літака створила комісію, яка з'ясовує причини аварії. До розслідування причин катастрофи долучилися також фахівці з України. Лише після оприлюднення звинувачень у збитті літака іранською ракетою Тегеран пообіцяв залучити до розслідування компанію-виробника лайнера Boeing та представників відомств США.

  • Уламки літака авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, який розбився поблизу Тегерана

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Чорні скриньки пошкоджені

    Бортові самописці з лайнера були знайдені, однак вони зазнали ушкоджень, тому частина записів на них втрачена. Іран заявив, що здійснює експертизу скриньок, перш ніж передати їх українській стороні.

  • Уламок літака Міжнародних авіаліній України, який упав поблизу Тегерана 8 січня

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    США та Канада перші сказали про влучання в літак ракети

    В Канаді заявили про наявність доказів збиття лайнера іранською ракетою. ЗМІ у США також писали, що є підтвердження цієї версії. Падіння літака сталося невдовзі після того, як Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку. І в США, і в Канаді припустили, що літак могли збити помилково. Іран спершу звинувачення відкидав, але 11 січня визнав збиття літака.

  • На місця падіння літака авіакомпанії Міжнародні авіалінії України поблизу Тегерана

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Київ оприлюднив версії трагедії

    У Києві спершу оприлюднили чотири версії подій. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це ураження літака зенітною ракетою "Тор" російського виробництва, зіткнення з безпілотником або іншим літальним об'єктом, руйнування і вибух двигуна з технічних причин або вибух у літаку внаслідок теракту. Володимир Зеленський закликав США, Канаду і Великобританію надати всі наявні докази розслідувачам.

  • Уламок літака Міжнародних авіаліній України, який зазнав аварії поблизу Тегерана 8 січня

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Висновки іранських слідчих

    Іранська комісія з розслідування причин трагедії 9 січня повідомила, що літак загорівся в повітрі. За її даними, екіпаж лайнера намагався повернути літак в аеропорт Тегерана. При цьому, як повідомлялося, прохання про допомогу через радіозв'язок від екіпажу не надходило. І лише через два дні після цього Іран визнав факт збиття літака.

  • Амір-Алі Хаджізаде

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Іран взяв на себе відповідальність за збиття літака

    Командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської револції (КВІР) Амір-Алі Хаджізаде 11 січня заявив, що його підрозділ бере на себе "повну відповідальність" за ненавмисне збиття літака МАУ поблизу Тегерана. За його словами, літак був помилково ідентифікований як крилата ракета, і в його напрямку було запущено ракету малого радіусу дії, яка вибухнула поруч з лайнером.

    Автор: Інна Завгородня, Лілія Ржеутська


DW.COM

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

Унаслідок падіння літака МАУ поблизу Тегерана 8 січня загинули всі 176 людей на борту. Лише 11 січня Іран визнав факт збиття літака. Факти й відкриті питання - у фотогалереї DW. (10.01.2020)  

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