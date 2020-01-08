Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: попередня причина - аварія двигуна

За попередньою інформацією, Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився в Ірані внаслідок аварії двигуна. Про це повідомило посольство України в Ірані у середу, 8 січня, на своєму сайті. "Зараз версія теракту виключається", - йдеться у повідомленні.

Посольство України в Ірані наразі з'ясовує, хто з пасажирів не був присутній на борту літака, та скільки з них були українськими громадянами. За даними компанії МАУ, на зазначений рейс придбали квитки 168 осіб. Окрім пасажирів, на борту перебували 9 членів екіпажу - громадяни України. Як повідомлялося, усі пасажири та члени екіпажу загинули. При цьому, за даними РНБО, у катастрофі загинули 11 українців включно із членами екіпажу.

Водночас, у німецькому міністерстві закордонних справ заявили, що перевіряють розповсюджену в українських ЗМІ інформацію про загибель у літаку МАУ кількох громадян Німеччини.

Знайдено "чорну скриньку"

Державний іранський мовник IRIB повідомив, що рятувальні служби, які працюють на місці трагедії, вже знайшли "чорну скриньку" розбитого літака.

У зв'язку з трагедією український президент Володимир Зеленський перервав візит до Оману і терміново повертається до Києва, повідомила його пресслужба. За словами Зеленського, вже підготовано спеціальні борти для відправлення до Тегерана за тілами загиблих. "Чекаємо на погодження іранської сторони для відльоту", - написав український президент. Також Зеленський закликав утриматися від поширення неперевірених версій щодо причин трагедії.

"Всі заходи тримаю на особистому контролі", - написав він у Facebook вранці середи, 8 січня.

Також за дорученням Зеленського при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) України було утворенно оперативний штаб у зв'язку із катастрофою літака МАУ.

"До складу оперативного штабу увійшли прем'єр-міністр, міністр закордонних справ, міністр оборони, міністр внутрішніх справ, голова Служби безпеки України, голова Служби зовнішньої розвідки, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій.Керівництво оперативним штабом за дорученням президента України здійснює секретар РНБО Олексій Данилов", - зазначається у повідомленні пресслужби ради.

Як повідомлялося, літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який виконував рейс Тегеран-Київ, розбився у середу, приблизно о шостій ранку за місцевим часом, після вильоту з тегеранського аеропорту імені імама Хомейні.

За даними авіакомпанії МАУ, літак, що розбився в Ірані, був випущений у 2016 році, його придбали новим у виробника. "Останнє планове технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці МАУ в соцмережі Facebook.

За кілька годин до авіакатастрофи українського літака під Тегераном Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) заборонило американським авіакомпаніям здійснювати пасажирські та вантажні перельоти в повітряному просторі над Іраном та Іраком, а також над водами Перської та Оманської заток. У FAA вважають, що загострення ситуації на Близькому Сході становить потенційну загрозу для американської цивільної авіації. Це рішення FAA оголосили невдовзі після ракетних ударів Ірану по військових базах США в Іраку.