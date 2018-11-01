 Авіакатастрофа в Індонезії: ″чорна скринька″ вказала на несправності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2018

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Новини

Авіакатастрофа в Індонезії: "чорна скринька" вказала на несправності

Індонезійський літак, що впав у Яванське море, мав несправності впродовж останніх своїх чотирьох польотів.

Уламки літака дістають з води

Уламки літака дістають з води

Аналіз "чорної скриньки" літака Boeing 737 компанії Lion Air, який зазнав краху 29 жовтня, показав, що у літака був несправний авіаційний вимірювач швидкості. Про це повідомили слідчі в понеділок, 5 листопада.

Несправність спостерігалася протягом останніх чотирьох польотів - включно з останнім, що призвів до загибелі 189 людей на борту. В індонезійській національній комісії з безпеки транспорту заявили, що проблема в усіх чотирьох випадках була тією самою, в тому числі і на передостанньому рейсі, коли у літака спостерігалося порушення швидкості та висоти.

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Першу "чорну скриньку" знайдено на місці падіння літака Boeing 737 у Яванському морі. Знахідка має допомогти встановити причини трагедії. (01.11.2018)

Літак Boeing 737, що впав у Яванське море, лежить на глибині близько 35 метрів. На місці падіння - жодних ознак того, що хтось з 189 осіб, які перебували на борту, вижив. (29.10.2018)

У цей же день, 5 листопада, родичі загиблих зустрілися із співзасновником авіакомпанії Lion Air. Раніше керівництво компанії заявляло, що попередні несправності літака, який зазнав катастрофи, було виправлено. В подальшому індонезійські слідчі, нацкомісія та виробник літака повинні будуть провести ретельнішу інспекцію авіалайнерів цієї моделі.

Нагадаємо, що 31 жовтня рятувальні служби Індонезії встановили місцеперебування корпусу літака Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, який впав у Яванське море неподалік від столиці Індонезії. У пошуковій операції взяли участь десятки водолазів, вертольоти та кораблі.

Літак авіакомпанії Lion Air з 189 особами на борту, який виконував рейс JT610 зі столиці Індонезії Джакарти до міста Панкалпінанг, впав у море 29 жовтня. Зв'язок з повітряним судном був втрачений через 13 хвилин після зльоту, і перш ніж зникнути з радарів, пілоти літака просили у диспетчерів дозволу повернутися до бази.

Авіакомпанія Lion Air повідомила, що перший та другий пілот мали досвід понад 11 тисяч годин польотів, нещодавно пройшли медичні огляди та тести на вживання наркотиків. Утім, авіакомпанія визнала, що літак мав технічну проблему під час попереднього рейсу, яка була усунута. Це, а також різке падіння літака через 12 хвилин польоту підняли питання про наявність дефектів у нещодавно випущеній моделі літака.

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