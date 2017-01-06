Авіакатастрофа в Москві: загинула 41 людина

В авіакатастрофі в московському аеропорту "Шереметьєво" в неділю, 5 травня, за попередніми даними, загинула 41 особа. Про це повідомила представниця московського міжрегіонального управління слідчого комітету РФ на транспорті Олена Марковська. "У результаті авіакатастрофи загинула 41 людина, серед загиблих є один член екіпажу", - сказала вона журналістам.

Нагадаємо, що ввечері 5 травня літак Sukhoi Superjet-100 російської авіакомпании "Аерофлот", який виконував рейс з Москви до Мурманська, повернувся в аеропорт вильоту "Шереметьєво", здійснив аварійну посадку та загорівся. Частині з 78 осіб, які перебували на борту, вдалося врятуватися, евакуювавшись аварійним трапом.

Як повідомило джерело агентства "Інтерфакс", літак зайшов на аварійну посадку з другої спроби та тричі вдарився об смугу. "Через влучання блискавки, за попередніми даними, був втрачений зв'язок з диспетчером. Потім відмовила вся автоматика. Екіпаж не став виробляти пальне. Літак пішов на посадку з перевищенням посадкової маси і великим перельотом близько 1400 метрів. У результаті посадка відбулася на середину смуги. Стійка шасі зруйнувалася. Її елементи, можливо, потрапили в двигун, який загорівся", - розповіло джерело.

Інформоване джерело також повідомило "Інтерфаксу", що основною причиною загибелі людей у хвостовому відсіку Superjet-100 стала спроба деяких пасажирів дістати з багажних полиць свої речі.