Авіакатастрофа в Казахстані: на борту літака були українці

Двоє громадян України перебували на борту літака Fokker-100 казахської авіакомпанії Bek Air, що розбився в п'ятницю, 27 грудня, поблизу Алмати. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ Казахстану, передає агенція "Інтерфакс".

"Загалом на борту літака було п'ять членів екіпажу та 93 пасажири, серед яких є іноземні громадяни: два громадянина України, один громадянин Киргизстану, один громадянин Китаю, решта - громадяни Казахстану", - йдеться в повідомленні міністерства.

Віцепрем'єр Казахстану Роман Скляр повідомив, що вже знайдені чорні скриньки літака. "Бортові самописці знайдені, вони вилучаються для розслідування", - сказав він на брифінгу в Алмати та додав, що розглядаються дві версії: помилка пілота або технічні фактори. "Це встановить міжнародна комісія за участі Міжнародного авіаційного комітету", - сказав Скляр.

Літак Fokker-100 казахського лоукостера Bek Air 27 грудня, впав під час зльоту з аеропорту Алмати до Нур-Султана. Він втратив висоту, пробив бетонну огороду, зіткнувся з двоповерховою будовою і впав у районі житлового сектора.

На його борту були 93 пасажири і п'ять членів екіпажу. Серед пасажирів було восьмеро дітей, серед них - троє немовлят. За останніми даними, внаслідок авіакатастрофи загинули 12 людей, 49 людей постраждали, їхні дані встановлені.