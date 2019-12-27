Авіакатастрофа в Казахстані: на борту літака були українці
Двоє громадян України перебували на борту літака, що розбився в Казахстані. За уточненими даними, загинуло 12 осіб.
Літак впав в районі житлового сектора під час зльоту з аеропорту Алмати
Двоє громадян України перебували на борту літака Fokker-100 казахської авіакомпанії Bek Air, що розбився в п'ятницю, 27 грудня, поблизу Алмати. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ Казахстану, передає агенція "Інтерфакс".
"Загалом на борту літака було п'ять членів екіпажу та 93 пасажири, серед яких є іноземні громадяни: два громадянина України, один громадянин Киргизстану, один громадянин Китаю, решта - громадяни Казахстану", - йдеться в повідомленні міністерства.
Віцепрем'єр Казахстану Роман Скляр повідомив, що вже знайдені чорні скриньки літака. "Бортові самописці знайдені, вони вилучаються для розслідування", - сказав він на брифінгу в Алмати та додав, що розглядаються дві версії: помилка пілота або технічні фактори. "Це встановить міжнародна комісія за участі Міжнародного авіаційного комітету", - сказав Скляр.
Літак Fokker-100 казахського лоукостера Bek Air 27 грудня, впав під час зльоту з аеропорту Алмати до Нур-Султана. Він втратив висоту, пробив бетонну огороду, зіткнувся з двоповерховою будовою і впав у районі житлового сектора.
На його борту були 93 пасажири і п'ять членів екіпажу. Серед пасажирів було восьмеро дітей, серед них - троє немовлят. За останніми даними, внаслідок авіакатастрофи загинули 12 людей, 49 людей постраждали, їхні дані встановлені.
Як турецький літак ледь не впав у Чорне море
Плавний злет, різка посадка
Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі смуги під час посадки в аеропорту Трабзона на півночі Туреччини. Повітряне судно застрягло на схилі, у кількох метрах від Чорного моря. В авіакомпанії назвали це "інцидентом на злітно-посадковій смузі". Постраждалих ані серед пасажирів, ані членів екіпажу немає.
Як турецький літак ледь не впав у Чорне море
Причину інциденту встановлюють
Boeing 737-800 ледь не скотився у Чорне море, коли його колеса застрягли у брудному схилі. Як заявив губернатор Трабзона Юджель Явуз (Yucel Yavuz), слідчі нині намагаються встановити причину інциденту. За деякими даними, найбільш ймовірно йдеться про зіткнення літака з птахом.
Як турецький літак ледь не впав у Чорне море
Задимлений літак
На світлинах, опублікованих в турецьких ЗМІ, видно клуби чорного диму з літака, тож є припущення, що на борту могла спалахнути пожежа. Один з пасажирів, Юксель Горду (Yuksel Gordu), назвав дивом те, що усі 168 людей на борту не були травмовані. "Ми могли згоріти, вибухнути, впасти в море", - сказав він.
Як турецький літак ледь не впав у Чорне море
Паніка на борту
Інша пасажирка, Фатма Горду (Fatma Gordu), в інтерв’ю турецькій новинній агенції Dogan розповіла, що коли літак зійшов зі смуги і почав скочуватися з обриву, в салоні почалася паніка. "Ми різко повернулися, передня частина літака впала, а задня - зависла в повітрі. Усіх охопила паніка".
Як турецький літак ледь не впав у Чорне море
Закритий аеропорт
На час аварійно-рятувальних робіт аеропорт Tрабзона залишався закритим кілька годин. Польоти відновилися зранку неділі.