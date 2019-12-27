 Авіакатастрофа в Казахстані: на борту літака були українці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.12.2019

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Новини

Авіакатастрофа в Казахстані: на борту літака були українці

Двоє громадян України перебували на борту літака, що розбився в Казахстані. За уточненими даними, загинуло 12 осіб.

Літак впав в районі житлового сектора під час зльоту з аеропорту Алмати

Літак впав в районі житлового сектора під час зльоту з аеропорту Алмати

Двоє громадян України перебували на борту літака Fokker-100 казахської авіакомпанії Bek Air, що розбився в п'ятницю, 27 грудня, поблизу Алмати. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ Казахстану, передає агенція "Інтерфакс".

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Федеральне управління цивільної авіації США виявило нову проблему у літаках Boeing 737 MAX. Від корпорації вимагають знизити виявлений потенційний ризик. (27.06.2019)

До авіакатастрофи повітряного судна Boeing 737 MAX авіакомпанії Lion Air в жовтні 2018 року призвела ціла низка факторів, у тому числі й низька кваліфікація пілотів, кажуть експерти. (25.10.2019)

"Загалом на борту літака було п'ять членів екіпажу та 93 пасажири, серед яких є іноземні громадяни: два громадянина України, один громадянин Киргизстану, один громадянин Китаю, решта - громадяни Казахстану", - йдеться в повідомленні міністерства.

Віцепрем'єр Казахстану Роман Скляр повідомив, що вже знайдені чорні скриньки літака. "Бортові самописці знайдені, вони вилучаються для розслідування", - сказав він на брифінгу в Алмати та додав, що розглядаються дві версії: помилка пілота або технічні фактори. "Це встановить міжнародна комісія за участі Міжнародного авіаційного комітету", - сказав Скляр.

Літак Fokker-100 казахського лоукостера Bek Air 27 грудня, впав під час зльоту з аеропорту Алмати до Нур-Султана. Він втратив висоту, пробив бетонну огороду, зіткнувся з двоповерховою будовою і впав у районі житлового сектора. 

На його борту були 93 пасажири і п'ять членів екіпажу. Серед пасажирів було восьмеро дітей, серед них - троє немовлят. За останніми даними, внаслідок авіакатастрофи загинули 12 людей, 49 людей постраждали, їхні дані встановлені.

  • Плавний злет, різка посадка

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Плавний злет, різка посадка

    Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі смуги під час посадки в аеропорту Трабзона на півночі Туреччини. Повітряне судно застрягло на схилі, у кількох метрах від Чорного моря. В авіакомпанії назвали це "інцидентом на злітно-посадковій смузі". Постраждалих ані серед пасажирів, ані членів екіпажу немає.

  • Причину інциденту встановлюють

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Причину інциденту встановлюють

    Boeing 737-800 ледь не скотився у Чорне море, коли його колеса застрягли у брудному схилі. Як заявив губернатор Трабзона Юджель Явуз (Yucel Yavuz), слідчі нині намагаються встановити причину інциденту. За деякими даними, найбільш ймовірно йдеться про зіткнення літака з птахом.

  • Задимлений літак

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Задимлений літак

    На світлинах, опублікованих в турецьких ЗМІ, видно клуби чорного диму з літака, тож є припущення, що на борту могла спалахнути пожежа. Один з пасажирів, Юксель Горду (Yuksel Gordu), назвав дивом те, що усі 168 людей на борту не були травмовані. "Ми могли згоріти, вибухнути, впасти в море", - сказав він.

  • Паніка на борту

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Паніка на борту

    Інша пасажирка, Фатма Горду (Fatma Gordu), в інтерв’ю турецькій новинній агенції Dogan розповіла, що коли літак зійшов зі смуги і почав скочуватися з обриву, в салоні почалася паніка. "Ми різко повернулися, передня частина літака впала, а задня - зависла в повітрі. Усіх охопила паніка".

  • Закритий аеропорт

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Закритий аеропорт

    На час аварійно-рятувальних робіт аеропорт Tрабзона залишався закритим кілька годин. Польоти відновилися зранку неділі.

    Автор: Ольга Войтович


DW.COM

Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі посадкової смуги в аеропорту турецького міста Трабзон і ледь не впав у Чорне море. Ніхто зі 168 людей на борту не постраждав. (15.01.2018)  

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