Авіаексперт: SSJ-100 загорівся до посадки в Шереметьєво

У Німеччині уважно стежать за катастрофою, яка сталась в неділю ввечері, 5 травня, у московському аеропорту Шереметьєво. Там під час аварійної посадки загорівся літак SSJ-100 Sukhoi Superjet, який летів рейсом SU1492. З 78 людей на борту лайнера "Аерофлоту" вдалося врятуватись, за останніми даними, тільки 37. Поки йде розслідування причин трагедії, багато спостерігачів на основі наявної інформації дають власні оцінки того, що сталося. Експерт з повітряного транспорту й голова комунікаційного агентства Expairtise Communications Гайнріх Ґроссбонґардт (Heinrich Großbongardt) в інтерв'ю DW поділився думкою про те, чому до аварійного літака не відразу під'їхали пожежні машини, і що насправді могло примусити пілотів намагатися якомога швидше посадити літак.

DW: Не тільки пілот, але й інші свідки стверджують, що в літак влучила блискавка. Чи є у вас пояснення, чому в такому випадку зник зв'язок з диспетчерами, а аварійний зв'язок то працював, то ні? Взагалі, нам все відомо про вплив блискавки, яка влучила в літак?

Гайнріх Ґроссбонґардт: Те, що саме блискавка стала причиною аварії, є маловірогідним. Літаки тестують, під час випробувань вони спеціально залітають у грозові хмари. По ідеї, нічого страшного статися внаслідок (влучення блискавки, - Ред.) не може. Але те, що обірвався зв'язок, вказує на вогонь на борту. Ймовірно, що ще на ранньому етапі загоряння були пошкоджені важливі кабелі, що завадило комунікації пілота з диспетчерами, тому їм довелось користуватися іншими засобами.

Гайнріх Ґроссбонґардт

Ви бачите причину надзвичайної ситуації у вогні на борту?

Так, удар блискавки мені здається дуже маловірогідною причиною. В останні роки, навіть десятиліття, не було прикладів падіння пасажирських літаків в результаті удару блискавки. Мені здається, треба шукати причину з технічного боку.

Що вас привело до припущення, що саме вогонь став причиною вимушеної посадки?

Пожежа повинна була розпочатися до посадки, інакше вона не сягнула б такого масштабу. По-перше, сама по собі жорстка посадка ще не призводить до пожежі. По-друге, факт втрати комунікації з бортом. Третє, різке зниження літака. Дані радарів вказують, що пілоти намагались якомога швидше повернути його на землю. Для мене це три чіткі ознаки того, що вогонь повинен був виникнути ще до посадки.

Але якщо, як ви вважаєте, вогонь на борту виник до посадки, то причиною загоряння міг бути технічний дефект. Як ви у зв'язку з цим дивитесь на можливість до прояснення всіх обставин припинити польоти "Суперджетів"?

Якщо є ознаки того, що це міг бути технічний дефект, то моя відповідь: так, їх треба залишати на землі. Тому що вогонь на борту відноситься до найстрашніших речей, які можуть статися.

Які можуть бути причини того, що екіпаж літака не спустошив паливні баки до посадки?

Якщо на борту виникло загоряння, може бути тільки одне (рішення, - Ред.) - якомога швидше приземлитися у найближчому аеропорті. Це головний пріоритет для пілотів, тому що насправді є небагато часу, аби врятувати літак і пасажирів. У літаках такого типу немає можливості скидати паливо, таке буває тільки в далекомагістральних лайнерів. Так що пілоти справді могли зробити тільки те, що вони зробили: якнайшвидше повернутися до аеропорту та приземлитися із повним баком.

А хіба не повинні були пожежники вже стояти на злітно-посадковій смузі? На відео з моменту посадки видно, що їх не було. Хоча на той момент мало би бути відомо, що аварійну посадку здійснює літак з повними баками?

Я також задався цим питанням. Але потім я побачив по даним радарів, що пілоти через транспондер, який відсилає певні сигнали для системи безпеки польотів у момент, коли літак попадає на радари, відправляв сигнал 7600. Це означає: "Ми не можемо вести комунікацію". І тільки безпосередньо перед посадкою транспондер почав посилати сигнали 7700, що означає: "У нас НС". Перед посадкою пожежні служби ще не знали, що їх очікує, судячи з усього, і тільки перед посадкою вони отримали сигнал тривоги та через дві хвилини опинились біля повітряного судна.

Момент евакуації пасажирів аварійного літака Sukhoi Superjet

Ви кажете: незадовго до посадки. Йдеться про секунди чи хвилини?

Йдеться про декілька хвилин - з тих показників часу, які я бачив, визначити точніше неможливо, але це було дуже, дуже пізно.

Свідки стверджують, і на аматорські відео попали кадри того, як деякі пасажири взяли з собою ручну поклажу. Нікого не звинувачуючи, водночас не можна не припустити, що це могло стати однією з причин затримки при евакуації. Питання у зв'язку з цим: наскільки це гостра проблема у сучасній міжнародній практиці та що з цим можна зробити?

Це справді тенденція, яку ми помічаємо дедалі частіше під час аварійних приземлень та евакуації: пасажири роблять найбільш дурне, що тільки можна уявити, а саме, замість того, щоб самим опинитися в безпеці, намагаються ще забрати свою ручну поклажу. Якщо відбувається НС, то треба кидати все, і бортпровідники також до цього закликають. Перед евакуацією чітко говориться: залишайте багаж на борту. Кожна втрачена секунда представляє загрозу як для самої людини, так і для інших пасажирів.

Що стосується дій екіпажу: як пройшов процес евакуації, чи був він достатньо швидким?

Він був швидким. Але не варто забувати: із відеокадрів складається враження, що жодної іншої можливості, окрім як рятуватися через передній вихід, не залишалось. Задня частина літака палала. Швидше за все, там пасажири вже втратили свідомість або були мертвими. Виходячи з того, що ми бачимо, екіпаж зробив усе можливе, щоб врятувати якомога більше людей.

Ви напевно проаналізували траєкторію посадки "Сухого"? Що ви можете сказати про те, чому судно підстрибнуло при посадці? У нього була завелика швидкість?

Важко сказати. Можна припустити, що в останній фазі керованість літака була сильно обмеженою. Можливо, роль у тому, що посадка була жорсткою, зіграв величезний стрес, в якому знаходилися пілоти. Не варто недооцінювати велике психологічне навантаження на пілотів.

Слідчий комітет РФ як одну з версій називає недосвідченість пілотів. Чи ви бачите якусь помилку пілотів?

Ні, на даний момент справді нічого не можна сказати. Повинні бути проаналізовані чорні скриньки, зібрані показання свідків, розмови між пілотами та диспетчерами. Єдине, що можна сказати і що мене здивувало: це те, що код транспондера 7700, який просить про допомогу, був увімкнений дуже пізно. Він повинен був бути надісланим набагато раніше. Але про конкретні обставини ми поки що нічого не знаємо.