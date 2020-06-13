Авіабаза США у Німеччині: делікатне питання дронів

База Військово-повітряних сил США у Рамштайні на південному заході Німеччини - це не просто військовий аеродром. Цей найбільший об'єкт ВПС Сполучених Штатів за межами країни розташувався на площі у 1400 гектарів. 50 тисяч американців, серед них 8 тисяч солдатів, мешкають на базі і поряд з нею.

"Маленька Америка" у Німеччині

Це невеличке місто, "маленька Америка", існує для підтримки військових місій, які Вашингтон проводить спільно зі своїми європейськими партнерами або ж самостійно. Американські вояки використовують у Рамштайні, зокрема, інфраструктуру, необхідну для проведення суперечливих з точки зору міжнародного права місій із застосуванням бойових безпілотників в Африці, на Близькому Сході та в інших регіонах.

У середині березня Вищий адміністративний суд Мюнстера вперше вказав федеральній владі на те, що вона має дбати про дотримання Сполученими Штатами в таких випадках міжнародних норм. Таким чином суд частково задовольнив позов до Німеччини трьох єменців, які втратили в 2012 році своїх близьких в результаті застосування США бойових безпілотників у єменській провінції Хадрамаут. Суд зобов'язав владу Німеччини вжити "відповідних заходів", щоб упевнитися, що використання бази ВПС США в Рамштайні для місій за участю безпілотників у Ємені відбувається відповідно до норм міжнародного права.

Дискусії у Бундестазі

Депутати опозиційної Лівої партії вважають, що місії, здійснювані ВВС США з використанням бази Рамштайн на території Німеччини, порушують міжнародне право, а федеральний уряд заплющує на це очі. З ними згодні і депутати від партії "Союз 90"/Зелені". "Уряд Німеччини має задіяти всі важелі, аби США використовували свої об'єкти, що розташовані на території Німеччини, лише в повній відповідності з чинними тут законами", - зауважує експерт партії Зелених з питань оборони Тобіас Лінднер (Tobias Lindner).

Представник Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у парламентському комітеті з питань оборони Фріц Фельґентрой (Fritz Felgentreu) очікує, що німецька сторона поводитиметься більш упевнено в разі виникнення розбіжностей з американськими партнерами.

Внаслідок повітряних ударів з використанням дронів у Ємені регулярно гинуть і цивільні

ХДС нагадує про зобов'язання перед союзниками

Депутати з фракції ХДС/ХСС, навпаки, говорять про необхідність дотримуватись зобов'язань перед американськими союзниками. Депутат від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аніта Шефер (Anita Schäfer), в чиєму виборчому окрузі розташована база Рамштайн, заперечує думку про те, що Німеччина нарівні з США має нести відповідальність за застосування американських безпілотників у Ємені. "Лише тому, що всі дані йдуть через Німеччину, її не можна вважати учасником операції, в якій вони (дрони, - Ред.) застосовуються", - вважає Шефер.

Тим часом суд у Мюнстері в своїй постанові вказує на те, що інфраструктура на базі ВПС США в Рамштайні відіграє ключову роль і є сполучною ланкою між операторами дронів у США і самими безпілотниками, що розташовані в зоні виконання воєнних місій. Уряд ФРН не коментує ситуацію.

Керують безпілотниками із США, допоміжну роль при цьому відіграє база Рамштайн у Німеччині

Обережне німецьке правосуддя

Тема безпілотників - лише одна з багатьох, які привертають увагу до бази Рамштайн. Два роки тому німецькі та східноєвропейські ЗМІ повідомляли про постачання США зброї і боєприпасів сирійським повстанцям. Ці вантажі, згідно з даними ЗМІ, доставляли через базу Рамштайн. Критики закидають, що може йтися про порушення низки німецьких законів, зокрема, про зовнішню торгівлю і про контроль над постачанням зброї в "гарячі точки".

Але повідомлення в пресі не призвели до початку слідчих дій, оскільки для цього не було зібрано достатньо доказів. Відповідно до прес-релізу прокуратури в Кайзерслаутерні, висновки журналістів можуть бути правильними, але конкретних доказів поставок зброї немає.

Викрадений імам і безпорадність німецьких правоохоронців

І в усіх інших випадках попереднє розслідування тих чи інших фактів закінчувалося досить швидко. Так, в 2003 році у Мілані був викрадений американськими вояками один імам, якого через базу Рамштайн доправили до єгипетської в'язниці, де його, імовірно, піддали тортурам. Прокуратура німецького міста Цвайбрюкен не стала проводити розслідування з цього приводу, оскільки не було встановлено, хто саме викрав імама.

Натомість в Італії рік тому у цій справі відбувся судовий процес над 23 агентами ЦРУ. Обвинувачених було заочно засуджено до тривалих термінів позбавлення волі. Отже, італійцям вдалося встановити імена викрадачів імама. Суд в Римі не зупинився перед тим, що цей процес може ускладнити відносини з США. Німецька юстиція, вочевидь, не наважується на незручні кроки.