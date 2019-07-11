Авто і німці: знак статусу чи засіб пересування? Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (відео)

Авто в Німеччині тривалий час був символом статусу і достатку. Однак дизельний скандал і поява електромобілів змінюють ставлення німців до авто.
Настав час поговорити про німців та їхні автівки. Розберемося, як з часом змінилося ставлення німців до автомобілів і взагалі чим є автівка у сучасній Німеччині.
Німецький уряд та автомобільні концерни домовилися збільшити кількість зарядних станцій для того, щоб уможливити зростання числа електромобілів у країні. (25.06.2019)
Німецький і американський автобудівники починають стратегічне партнерство у момент рішучої перебудови свого бізнесу. Які очікування від цього альянсу? (17.01.2019)
Торік Україна імпортувала 15 600 дизельних авто з ФРН, які були у вжитку. Тепер "брудні" дизелі з Німеччині забруднюють українські міста. (22.11.2018)
Пенсія - час німецькій бабусі сідати на мотоцикл! Чим вабить блошиний ринок дипломатів на пенсії? Чи вистачає вчителю мистецтва пенсії на утримання галереї? Дивіться відеоблог "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим". (07.03.2019)
Наступна серія відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" розповідає про швидкий, зручний, але не ідеальний громадський транспорт у ФРН. (12.04.2019)