Політика й суспільство

Авто і німці: знак статусу чи засіб пересування? Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (відео)

Авто в Німеччині тривалий час був символом статусу і достатку. Однак дизельний скандал і поява електромобілів змінюють ставлення німців до авто.

Купуючи нову машину, 30% німців обрали б авто на бензині, 15 % - електокар і лише 13% - на дизелі

Настав час поговорити про німців та їхні автівки. Розберемося, як з часом змінилося ставлення німців до автомобілів і взагалі чим є автівка у сучасній Німеччині.



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