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"Авторська колонка" - спеціальний проект DW

У спеціальному проекті Deutsche Welle "Авторська колонка" знані українські письменники та інтелектуали розмірковують на актуальні в Україні та світі суспільно-політичні теми.

Учасники спецпроекту DW "Авторська колонка" - Юрій Андрухович, Катя Бабкіна, Андрій Бондар, Лариса Денисенко, Сергій Жадан, Оксана Забужко, Олександр Ірванець, Таня Малярчук, Володимир Рафєєнко, Наталка Сняданко та Олена Стяжкіна.

Ганна Улюра: Підлітки свідчать про війну

Ганна Улюра: Підлітки свідчать про війну 09.05.2022

"Я зіткнулася з юнаком, якому виявилося сімнадцять, а виглядав він на всі втомлені тридцять п'ять. Це був перший старий підліток, якого я побачила за ці два місяці, та не останній", - Ганна Улюра, спеціально для DW.
Щоденник війни. Містика у дні боїв

Щоденник війни. Містика у дні боїв 24.04.2022

"Містична суть Великодня особливо увиразнює ті метафізичні, магічні мотиви, якими сповнене життя в часи воєнних випробувань", - Олег Коцарев, спеціально для DW.
Щоденник війни. Вічне повернення

Щоденник війни. Вічне повернення 22.04.2022

"Повернення до нормальності - це природне бажання, запорука життя. Розчистили вулицю, вивезли сміття, відновили автобусний маршрут, відкрили пекарню - все це крихітна, але радість", - Юлія Стахівська, спеціально для DW.
Юрій Андрухович: Штайнмаєр - людина-формула

Юрій Андрухович: Штайнмаєр - людина-формула 19.04.2022

"Cаме через цю формулу в очах українського суспільства Франк-Вальтер Штайнмаєр був і залишається зразковим путінферштеєром і ледь не "аґентом москви", - Юрій Андрухович, спеціально для DW.
Щоденник війни. Скляні стіни наших і ваших міст

Щоденник війни. Скляні стіни наших і ваших міст 13.04.2022

"Як ховатися за скляною стіною будинку, якщо до нього підійдуть озброєні російські солдати?" - Олег Коцарев, спеціально для DW.
Щоденник війни. #BuchaMassacre

Щоденник війни. #BuchaMassacre 09.04.2022

"У Бучі жінка поховала свою дочку просто у дворі. Я впізнала її на фото в новинах. Десь у іншому житті я домовлялася купувати в неї свіжі курячі яйця", - Юлія Стахівська, спеціально для DW.
Щоденник війни. П'ятий тиждень довгого лютого

Щоденник війни. П'ятий тиждень довгого лютого 07.04.2022

"Я не хочу й не зможу говорити після Перемоги. Я хочу, що було тихо, чутно вітер і траву, хижі кроки кота на дворі. Без мого голосу, без вашого, без всіхнього голосу", - Олена Стяжкіна, спеціально для DW.
Щоденник війни. Буча. Вона є

Щоденник війни. Буча. Вона є 04.04.2022

"Як далі жити зеленому затишному місту після того, що зробила з ним Росія?" - Олег Коцарев, спеціально для DW.
Щоденник війни. Ключові моменти

Щоденник війни. Ключові моменти 01.04.2022

"Росія прийшла воювати не тільки за вплив, територію, а також за мову й історію", - Юлія Стахівська, спеціально для DW.
Ірена Карпа: Про російські хвости в європейських головах

Ірена Карпа: Про російські хвости в європейських головах 27.03.2022

"Повторюючи слідом за російськими медіа щось про крайніх правих, яких бадьорі росіяни ловили по маріупольских роддомах і театрах, ви просто ширите брехню", - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Щоденник війни. Велосипед у Бучі.

Щоденник війни. Велосипед у Бучі. 25.03.2022

"Кого вони прийшли денацифікувати? Наших дітей? Цього хлопчика чи ту дівчинку, яка все питає, коли повернеться додому, чи ту дитину, котра ридає над убитою мамою?" - Юлія Стахівська, спеціально для DW.
Щоденник війни. Біографія між харківських руїн

Щоденник війни. Біографія між харківських руїн 24.03.2022

"Від школи, у якій навчалася моя мати, залишився один "скелет", - Олег Коцарев, спеціально для DW.
Щоденник війни. У передчутті

Щоденник війни. У передчутті 23.03.2022

"Складаючи невеличкий рюкзак для подорожі у Вінницю, я подумала: це репетиція, вистава буде потім", - Юлія Стахівська, спеціально для DW.
Ганна Улюра: Книжки про війну, або Коли бракує слів

Ганна Улюра: Книжки про війну, або Коли бракує слів 15.03.2022

"Звикайте до думки, що ви - генерація бабусь, які будуть розказувати про війну", - Ганна Улюра, спеціально для DW.
Катерина Бабкіна: Спирт чи мотузка, книжка чи ніж?

Катерина Бабкіна: Спирт чи мотузка, книжка чи ніж? 06.03.2022

"Від першої хвилини війни ми - Робінзон, який, несподівано сам для себе, дає раду усьому, чому може й не може, і зберігає людське обличчя і ясний розум", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.

Володимир Рафєєнко: Визнання того, чого не існує

Володимир Рафєєнко: Визнання того, чого не існує 23.02.2022

"І уявний геноцид, і Ленін як справжня сестра Кия, Щека і Хорива - яке дивне хаотичне потойбічне лайно", - Володимир Рафєєнко, спеціально для DW.

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