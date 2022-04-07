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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "автомобілі".
Автомобіль як засіб пересування, тенденції розвитку автомобільної галузі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
25-й фільм про Джеймса Бонда цього тижня відсвяткував світову прем'єру. Для тих, хто насилу може дочекатися, аби самому подивитись на екрані нові пригоди суперагента, пропонуємо помилуватися автомобілями суперагента.