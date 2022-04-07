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Автомобілі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "автомобілі".

Автомобіль як засіб пересування, тенденції розвитку автомобільної галузі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Великобританія відправить Україні бронетехніку - The Times

Великобританія відправить Україні бронетехніку - The Times 07.04.2022

За даними видання, Лондон планує надати Україні патрульні машини Mastiff чи автомобілі на зразок Jackal.
Пуск гігафабрики Tesla під Берліном: для автопрому ФРН розпочалася нова ера

Пуск гігафабрики Tesla під Берліном: для автопрому ФРН розпочалася нова ера 23.03.2022

Своїми електромобілями Made in Germany Ілон Маск кидає виклик німецьким автобудівникам і наближає відмову Європи від двигунів внутрішнього згоряння.
У Києві знешкодили групу російських диверсантів

У Києві знешкодили групу російських диверсантів 25.02.2022

Військові РФ захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і разом з військовими вантажівками потрапили до Києва. Пізніше цю колону знешкодили.
Автовиробник Daimler змінив назву на Mercedes-Benz Group

Автовиробник Daimler змінив назву на Mercedes-Benz Group 01.02.2022

Згідно з заявою керівництва автомобілебудівної компанії, ребрендинг став частиною стратегії. У концерні таким чином хочуть удосконалити марку та підвищити її затребуваність на світовому ринку.

Чи розпрощалася Україна з радянським минулим - "Європа у фокусі" (20.12.2021) 20.12.2021

У Греції досі оговтуються після нищівних пожеж. В Іспанії рятують природу, шкодячи фермерам. Швейцарія починає лижний сезон в умовах пандемії. Як живеться українським шахтарям через 30 років після розпаду СРСР.

Барселона: заради дітей на велосипедах у місті перекривають дороги (09.12.2021) 09.12.2021

До школи - на велосипеді. У Барселоні перекривають рух автомобілів, щоб діти безпечно крутили педалі до школи. Це проєкт "Велоавтобус".

На електромобілі Volkswagen переведуть цілий грецький острів

На електромобілі Volkswagen переведуть цілий грецький острів 12.11.2021

Острів Астипалея в Егейському морі за 5 років має стати кліматично нейтральним. Це - пілотний проєкт уряду Греції та VW, який хоче наочно показати, що адаптація може проходити набагато швидше, ніж це зазвичай уявляють.
Водень у селі: як громада в Німеччині переходить на водень (04.11.2021)

Водень у селі: як громада в Німеччині переходить на водень (04.11.2021) 04.11.2021

Якою може бути відповідь на дорогий газ і бензин, ціни на які нині стрімко зростають? Німецьке село Босбюлль вже використовує водень для заправки та опалення. Ось як це працює.

Чи платять німці за парковку в житлових районах (29.10.2021) 29.10.2021

У Києві запровадили плату за парковку авто на деяких вулицях спальних районів. Водночас системи вигіднішого паркування для місцевих жителів немає. В нагоді міг би стати досвід Німеччини. Дивіться, як паркуються німці!
Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда (фотогалерея)

Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда (фотогалерея) 29.09.2021

25-й фільм про Джеймса Бонда цього тижня відсвяткував світову прем'єру. Для тих, хто насилу може дочекатися, аби самому подивитись на екрані нові пригоди суперагента, пропонуємо помилуватися автомобілями суперагента.
Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда 29.09.2021

25-й фільм про Джеймса Бонда цього тижня відсвяткував світову прем'єру. Для тих, хто насилу може дочекатися, аби самому подивитись на екрані нові пригоди суперагента, пропонуємо помилуватися автомобілями суперагента.
Українцям дозволять розмитнювати автомобілі через Дію

Українцям дозволять розмитнювати автомобілі через "Дію" 15.09.2021

Кабмін України схвалив експериментальний проєкт розмитнення автомобілів через портал і додаток "Дія". За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це дозволить зробити розмитнення швидко і без корупції.
Автосалон IAA у Мюнхені: все, крім автомобілів

Автосалон IAA у Мюнхені: все, крім автомобілів 08.09.2021

У баварському Мюнхені вперше відкрився автосалон IAA, хоча автоярмарком його можна назвати умовно - чимало з представлених новинок не є автомобілями. Чим дивували відвідувачів - у фотогалереї DW.
Автосалон IAA відтепер у Мюнхені: ставка на міську мобільність

Автосалон IAA відтепер у Мюнхені: ставка на "міську мобільність" 07.09.2021

Нова концепція, інша локація і багато відкритих питань: у Мюнхені замість Франкфурта-на-Майні відкрився міжнародний автосалон IAA. Репортаж DW з баварської столиці.

Через погром щодо сирійців в Анкарі затримали десятки осіб

Через погром щодо сирійців в Анкарі затримали десятки осіб 13.08.2021

У столиці Туреччини десятки людей громили магазини і автомобілі, які належать сирійцям. Поліція затримала 76 осіб.

Талібан узяв відповідальність за напад на міністра оборони Афганістану

"Талібан" узяв відповідальність за напад на міністра оборони Афганістану 04.08.2021

Таліби взяли відповідальність за напад на будинок міністра оборони Афганістану. Унаслідок підриву смертника в автомобілі загинули щонайменше 13 людей. Раніше "Талібан" переконував, що хоче миру в Афганістані.
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