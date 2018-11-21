Автомобілісти на єврономерах розблокували усі дороги - поліція

Учасники акції протесту громадської організації "Авто Євро Сила" розблокували усі дороги в Україні, повідомив прес-секретар Нацполіції України Ярослав Тракало. "Проїзд на всіх автодорогах держави, де був утруднений або заблокований рух транспорту у зв'язку з акцією водіїв на нерозмитнених автомобілях, розблоковано", - повідомив Тракало ввечері у середу, 21 листопада, на своїй сторінці у Facebook.

За попередніми підрахунками поліції, в акції, яка тривала 20-21 листопада, взяли участь близько шести тисяч громадян та 3,5 тисячі автомобілів. За цей час в поліцію надійшло і було зареєстровано 186 звернень, пов'язаних з перекриттям доріг і іншими правопорушеннями. Найбільше таких повідомлень було зафіксовано в Київській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській і Сумській областях. Станом на вечір 21 листопада до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про 15 правопорушень.

Акція протесту власників автомобілів з європейською реєстрацією відбувалась в 16 областях України. Учасники протестів вимагали скасування двох законопроектів про внесення змін до Податкового кодексу, які змінюють правила ввезення легкових автомобілів і встановлюють штрафи за нерозмитнені іномарки. Згодом лідери руху "Авто Євро Сила" оголосили про призупинення акції протесту, але пообіцяли продовжити боротьбу. Вони також запевнили, що діяли в правовому полі, а рух на автошляхах не перекривався, а лише обмежувався. У повідомленні на сторінці організації в мережі Facebook зазначається, що "Авто Євро Сила" вимагатиме від президента України Петра Порошенка ветування ухвалених законопроектів, що регулюють розмитнення автомобілів.

Як писала DW, надвисокі чинні акцизи на законне ввезення і розмитнення вживаних авто з-за кордону робили вкрай невигідним придбання за кордоном автомобіля з пробігом. У зв'язку з цим в Україні стала масовою практика купівлі та використання нерозмитнених автомобілів, які мають номерні знаки низки держав ЄС, насамперед - Польщі та Литви.

8 листопада Верховна Рада України змінила порядок оподаткування ввезених з-за кордону легкових автомобілів, гарантувавши знижку податку в 50 відсотків для всіх, хто заплатить його протягом перших 90 календарних днів після набуття чинності новим законом. Однак для реєстрації таких автомобілів необхідно ще сплатити штраф за порушення режиму перебування їх у країні в розмірі 8,5 тисячі гривень. В Україні нині, за різними оцінками, перебувають від 280 тисяч до одного мільйона нерозмитнених іномарок.