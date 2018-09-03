Автомат з Lego спричинив спецоперацію поліції в німецькому місті

У німецькому місті Людвігсгафені у федеральній землі Рейнланд-Пфальц поліція розпочала розслідування проти молодого чоловіка через те, що той показав з вікна свого помешкання автомат, складений з елементів конструктора Lego.
Інцидент стався ввечері у понеділок, 3 вересня. Мешканці міста помітили у вікні хлопця з автоматом чорного кольору, схожим на справжній, та повідомили поліції, розповіли подробиці пригоди у вівторок, 4 вересня, правоохоронці міста, передає агентство dpa.
На місце події прибув спецпідрозділ поліції, який штурмував квартиру. У ній, як з'ясувалося, проживали двоє хлопців - 19-ти та 23-х років. Саме молодший з них сконструював з елементів Lego чорного кольору автомат. Хоча, вочевидь, хлопець жартома показував з вікна квартири свій "автомат", проти нього цілком серйозно розпочали розслідування через ймовірне порушення законодавства про контроль над обігом зброї в Німеччині.
-
"Бестселери" іграшкового світу
Класик коміксів: Міккі-маус
Діти з усього світу вже майже століття захоплюються персонажем Волта Диснея - мишеням в червоних штанах та з жовтим метеликом. Міккі-Маус став знаменитістю після того, як вийшов чорно-білий мультфільм з ним у головній ролі. Чарівне мишеня стало зіркою коміксів та улюбленою плюшевою іграшкою разом зі своїми побратимами - подругою Мінні-маус, собакою Ґуффі, качками Дональдом Даком та Дейзі Даком.
-
"Бестселери" іграшкового світу
Конструктор Lego
Понад 60 років тому у магазинах з'явилися перші кубики Lego. Не одне покоління дітей виросло з різнокольоровими конструкторами. Пізніше, окрім кубиків, з'явилися ще й "фірмові" персонажі. Хітом продажів стали герої із "Зоряних воєн". З 2012 року на Lego створили спеціальну серію для дівчат.
-
"Бестселери" іграшкового світу
Лялька-легенда
Золотисте волосся, довгі ноги та ідеальна фігура. Це лялька Барбі. Протягом останніх 55 років мільйони цих красунь потрапили на прилавки іграшкових магазинів. В квітастій сукні в стилі хіпі, чи обтягуючій блискучій спідниці - Барбі не упускає жодного тренду в моді. З початку 90-их років ляльки Барбі з'явилися з різними зачісками, кольорами волосся і шкіри.
-
"Бестселери" іграшкового світу
Киця з Японії: Hello Kitty
Маленькі дівчатка захоплюються зворушливою плюшевою кицею з Японії. Утім, у неї є і старші за віком прихильники. Понад 50 тисяч продуктів у рожевому стилі Hello Kitty продаються у понад 60 країн світу. Зокрема, одяг, постіль і навіть машини. Hello Kitty з'явилася понад 40 років тому. Ажіотаж не вщухає: у Японії є навіть дім її народження та парки розваг.
-
"Бестселери" іграшкового світу
Від лицарського замку до космічного корабля
Індіанці, поліцейські і пожежники: спочатку фірма Playmobil виробляла статуетки класичних героїв. Але тепер у колекції німецької компанії - 4000 фігур. Відомий лицарський замок, зоопарк та сільський двір утворили цілий пластмасовий світ. У наш час герої від Playmobil є вже і у пікселях.
-
"Бестселери" іграшкового світу
Мавпа від Monchichi
Наприкінці 70-их років дитячі кімнати заполонило маленьке волохате мавпеня з пальцем у роті. Японський виробник Monchichi продав понад 80 мільйонів таких екземплярів. Вже сорок років попит на плюшеву іграшку не спадає.
-
"Бестселери" іграшкового світу
Рожеві сни: принцеса Ліліфі
Це німці винайшли маленьку чарівницю з рожевими сукнями, золотистими кучерями, короною на голові та чарівною палицею. Героїня з дитячих книг стала відомою у 25 країнах світу. Про рожеву фею знімали кіно, а зображення цієї окриленої принцеси прикрашає постіль, одяг та інші аксесуари.
-
"Бестселери" іграшкового світу
Електронний улюбленець: Тамаґочі
У кінці 90-их років ринок іграшок сколихнули маленькі прилади, зі своїми забаганками і життєвим циклом. Потрібно було вчасно нагодувати "Тамаґочі" та усіляко піклуватися про тваринку з екрану, наче про живу. Якщо раптом улюбленця не вдавалося догледіти, миттю народжувався новий, і юному господареві давався ще один шанс.
-
"Бестселери" іграшкового світу
Плюшевий ведмідь-конструктор
Муки вибору: якого кольору буде мій плюшевий ведмедик? Рожевого, коричневого чи краще сірого? Якого ж вибрати з-поміж них усіх? У магазині "Зроби свого ведмедя сам" (Build-A-Bear) діти можуть сконструювати плюшеву іграшку самостійно і отримають навіть свідоцтво про народження з іменем улюбленця. Американська мережа плюшевих ведмедів з'явилася наприкінці 1990-их років.
-
"Бестселери" іграшкового світу
Кінець історії: мишеня Діддл
Слава вже не та, продажі зменшилися, тож у кінці року припиниться виробництво пухкенького мишеняти з велетенськими вухами і гігантськими пласкими ступнями. Двадцять років миша Діддл була улюбленицею підлітків та дітей. Свого часу вона викликала справжню "Діддл-епідемію" серед молоді. Настав час попрощатися. Утім, інші іграшкові "бестселери" залишаться у дитячих кімнатах ще надовго.
Автор: А.Фенлє, Ф.Пол, Н. Соколовська