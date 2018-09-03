 Автомат з Lego спричинив спецоперацію поліції в німецькому місті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2018

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Новини

Автомат з Lego спричинив спецоперацію поліції в німецькому місті

У Людвігсгафені молодий чоловік мав необережність показати з вікна помешкання автомат з елементів конструктора Lego. Невдовзі до його квартири увірвалася поліція.

Автомат з Lego став причиною розслідування щодо хлопця у Німеччині

Автомат з Lego став причиною розслідування щодо хлопця у Німеччині

У німецькому місті Людвігсгафені у федеральній землі Рейнланд-Пфальц поліція розпочала розслідування проти молодого чоловіка через те, що той показав з вікна свого помешкання автомат, складений з елементів конструктора Lego.

Інцидент стався ввечері у понеділок, 3 вересня. Мешканці міста помітили у вікні хлопця з автоматом чорного кольору, схожим на справжній, та повідомили поліції, розповіли подробиці пригоди у вівторок, 4 вересня, правоохоронці міста, передає агентство dpa.

На місце події прибув спецпідрозділ поліції, який штурмував квартиру. У ній, як з'ясувалося, проживали двоє хлопців - 19-ти та 23-х років. Саме молодший з них сконструював з елементів Lego чорного кольору автомат. Хоча, вочевидь, хлопець жартома показував з вікна квартири свій "автомат", проти нього цілком серйозно розпочали розслідування через ймовірне порушення законодавства про контроль над обігом зброї в Німеччині.

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Lego відмовиться від пластику з нафти (07.08.2018)

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    "Бестселери" іграшкового світу

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    "Бестселери" іграшкового світу

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    "Бестселери" іграшкового світу

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    "Бестселери" іграшкового світу

    Від лицарського замку до космічного корабля

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    "Бестселери" іграшкового світу

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  • принцеса Ліліфі

    "Бестселери" іграшкового світу

    Рожеві сни: принцеса Ліліфі

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    "Бестселери" іграшкового світу

    Електронний улюбленець: Тамаґочі

    У кінці 90-их років ринок іграшок сколихнули маленькі прилади, зі своїми забаганками і життєвим циклом. Потрібно було вчасно нагодувати "Тамаґочі" та усіляко піклуватися про тваринку з екрану, наче про живу. Якщо раптом улюбленця не вдавалося догледіти, миттю народжувався новий, і юному господареві давався ще один шанс.

  • Плюшевий ведмідь-конструктор Build-A-Bear

    "Бестселери" іграшкового світу

    Плюшевий ведмідь-конструктор

    Муки вибору: якого кольору буде мій плюшевий ведмедик? Рожевого, коричневого чи краще сірого? Якого ж вибрати з-поміж них усіх? У магазині "Зроби свого ведмедя сам" (Build-A-Bear) діти можуть сконструювати плюшеву іграшку самостійно і отримають навіть свідоцтво про народження з іменем улюбленця. Американська мережа плюшевих ведмедів з'явилася наприкінці 1990-их років.

  • мишеня Діддл

    "Бестселери" іграшкового світу

    Кінець історії: мишеня Діддл

    Слава вже не та, продажі зменшилися, тож у кінці року припиниться виробництво пухкенького мишеняти з велетенськими вухами і гігантськими пласкими ступнями. Двадцять років миша Діддл була улюбленицею підлітків та дітей. Свого часу вона викликала справжню "Діддл-епідемію" серед молоді. Настав час попрощатися. Утім, інші іграшкові "бестселери" залишаться у дитячих кімнатах ще надовго.

    Автор: А.Фенлє, Ф.Пол, Н. Соколовська


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"Бестселери" іграшкового світу

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Аудіо й відео до теми

Lego відмовиться від пластику з нафти (07.08.2018)  

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