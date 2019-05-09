"Автографи перемоги" - українець дослідив написи на Рейхстазі (відео)

Леонід Ігнатенко називає ці написи "автографами перемоги". Спершу він досліджував автографи, що зберіглися на фотографіях тих часів. На стінах Рейхстагу нині їх залишилося вже не так багато. З кількох тисяч - лише 715. На першому поверсі, сходах і навіть на даху. Досліднику вдалося встановити авторство 162 з них. А минулого року завдяки каталогу німецької дослідниці Карін Фелікс - ще близько 40. 70-річна німкеня інвентаризувала усі написи на Рейхстагу. Обидва дослідники нині постійно обмінюються інформацією.