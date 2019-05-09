"Автографи перемоги" - українець дослідив написи на Рейхстазі (відео)

Хто ці радянські військові, які в травні 1945-го залишили на стінах Рейхстагу свої підписи? Над цим питанням сім років тому замислився сімдесятирічний мешканець міста Нікополя Леонід Ігнатенко.
Леонід Ігнатенко називає ці написи "автографами перемоги". Спершу він досліджував автографи, що зберіглися на фотографіях тих часів. На стінах Рейхстагу нині їх залишилося вже не так багато. З кількох тисяч - лише 715. На першому поверсі, сходах і навіть на даху. Досліднику вдалося встановити авторство 162 з них. А минулого року завдяки каталогу німецької дослідниці Карін Фелікс - ще близько 40. 70-річна німкеня інвентаризувала усі написи на Рейхстагу. Обидва дослідники нині постійно обмінюються інформацією.
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