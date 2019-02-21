 Автовиробники у ФРН інвестують за три роки 60 мільярдів євро в електромобілі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2019

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Новини

Автовиробники у ФРН інвестують за три роки 60 мільярдів євро в електромобілі

У наступні три роки в електромобільність та дигіталізацію німецькоі автовиробники інвестують десятки мільярдів євро. Споживачам обіцяють представити вибір у 100 моделей електромобілів.

Автовиробники у ФРН інвестують у електромобілі

Автовиробники у ФРН інвестують у електромобілі

Незадовго до відкриття Женевського автосалону в німецькій автомобілебудівній промисловості заявили про потужні інвестиції в обсязі 60 мільярдів євро у наступні три роки в електромобільність та дигіталізацію. Як зазначив у суботу, 2 березня, президент Спілки автомобільної промисловості (VDA) ФРН Бернгард Маттес (Bernhard Mattes), до трансформації в галузі вирішили підійти з наступальною тактикою.

За його словами, із зазначеної суми понад 40 мільярдів вкладуть у розвиток електромобільності, а ще 18 мільярдів – у дигіталізацію, розробку під'єднаних до інтернету та самокерованих автомобілів. Німецькі автовиробники у зазначений період пропонують розширити палітру запропонованих споживачам електромобілів до близько 100 моделей.

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"Електромобільність в Європі набирає обертів. У іншому разі не вдасться досягнути поставлених Євросоюзом цілей щодо скорочення до 2030 року викидів вуглекислого газу", - додав Маттес, якого цитує агентство Reuters. За його словами, з огляду на показник ВВП на душу населення Німеччина та низка інших європейських країн повинні мати вищу частку електромобілів серед нових зареєстрованих авто. А тому необхідно активно розвивати інфраструктуру для заряджання електромобілів та стимулювати придбання елетрокарів, вважає Маттес.

Женевський автосалон відкриється 7 березня. Прорив у сфері електромобільності буде його головною темою.

Нагадаємо, у Німеччині з 2016 року уряд та автовиробники виплачують споживачам премію при купівлі електрокарів та гібридних автомобілів у розмірі чотирьох та трьох тисяч євро відповідно. У січні 2019 року в уряді ФРН повідомили, що з початку дії цієї програми надійшла 91 тисяча заявок на отримання премій, із яких дві третини - на купівлю електроавтомобілів. Близько 50 тисяч заявок подали компанії, 40 тисяч - приватні особи.

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