Автовиробники у ФРН інвестують за три роки 60 мільярдів євро в електромобілі

Незадовго до відкриття Женевського автосалону в німецькій автомобілебудівній промисловості заявили про потужні інвестиції в обсязі 60 мільярдів євро у наступні три роки в електромобільність та дигіталізацію. Як зазначив у суботу, 2 березня, президент Спілки автомобільної промисловості (VDA) ФРН Бернгард Маттес (Bernhard Mattes), до трансформації в галузі вирішили підійти з наступальною тактикою.

За його словами, із зазначеної суми понад 40 мільярдів вкладуть у розвиток електромобільності, а ще 18 мільярдів – у дигіталізацію, розробку під'єднаних до інтернету та самокерованих автомобілів. Німецькі автовиробники у зазначений період пропонують розширити палітру запропонованих споживачам електромобілів до близько 100 моделей.

"Електромобільність в Європі набирає обертів. У іншому разі не вдасться досягнути поставлених Євросоюзом цілей щодо скорочення до 2030 року викидів вуглекислого газу", - додав Маттес, якого цитує агентство Reuters. За його словами, з огляду на показник ВВП на душу населення Німеччина та низка інших європейських країн повинні мати вищу частку електромобілів серед нових зареєстрованих авто. А тому необхідно активно розвивати інфраструктуру для заряджання електромобілів та стимулювати придбання елетрокарів, вважає Маттес.

Женевський автосалон відкриється 7 березня. Прорив у сфері електромобільності буде його головною темою.

Нагадаємо, у Німеччині з 2016 року уряд та автовиробники виплачують споживачам премію при купівлі електрокарів та гібридних автомобілів у розмірі чотирьох та трьох тисяч євро відповідно. У січні 2019 року в уряді ФРН повідомили, що з початку дії цієї програми надійшла 91 тисяча заявок на отримання премій, із яких дві третини - на купівлю електроавтомобілів. Близько 50 тисяч заявок подали компанії, 40 тисяч - приватні особи.