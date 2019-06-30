Автобус підірвався на бомбі в Афганістані: щонайменше 34 особи загинули

Автобус, що рухався між двома містами на заході Афганстану, у середу, 31 липня, підірвався на бомбі, закладеній на дорозі. Внаслідок вибуху загинули щонайменше 34 пасажири автобуса, серед них і діти. 17 осіб зазнали поранень, повідомили представники місцевої влади, яких цитує інформагенція Reuters.

Траса, на якій стався вибух, поєднує столиці однойменних провінцій Кандагар і Герат. Однак саме місце трагедії розташоване у провінції Фарах. Речник місцевої поліції провінції заявив, що бомбу заклали бойовики ісламістського руху "Талібан", аби уразити представників міжнародних та афганських служб безпеки.

З боку "Талібану" коментарів чи заяв щодо вибуху на трасі Кандагар-Герат не надходило. Також наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку.

Смертельна атака сталася на тлі підготовки до президентських виборів, запланованих в Афганістані на серпень. Крім того, у серпні очкується продовження переговорів між представниками США та "Талібаном" про досягнення мирної угоди та припинення 18-річної війни в Афганістані. Сторони ведуть переговори протягом останнього року. Днями держсекретар США Майк Помпео заявив, що вони досягнули "реального прогресу", додавши, що налаштований оптимістично.

Тоді ж він повідомив, що президент США Дональд Трамп хоче розпочати виведення американських військових з Афганістану до наступних американських президентських виборів, які призначені на 3 листопада 2020 року.

