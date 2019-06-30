 Автобус підірвався на бомбі в Афганістані: щонайменше 34 особи загинули | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2019

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Новини

Автобус підірвався на бомбі в Афганістані: щонайменше 34 особи загинули

Трагедія сталася на шосе, що поєднує Кандагар і Герат. Представники місцевої поліції звинувачують в атаці "Талібан". Останні подію поки не коментують.

Афганський поліцейський у Кандагарі (фото з архіву)

Афганський поліцейський у Кандагарі (фото з архіву)

Автобус, що рухався між двома містами на заході Афганстану, у середу, 31 липня, підірвався на бомбі, закладеній на дорозі. Внаслідок вибуху загинули щонайменше 34 пасажири автобуса, серед них і діти. 17 осіб зазнали поранень, повідомили представники місцевої влади, яких цитує інформагенція Reuters.

DW.COM

США мають почати виведення своїх військових з Афганістану до наступних президентських виборів, повідомив держсекретар Майк Помпео. Зараз у цій країні перебувають близько 14 тисяч американських солдатів. (29.07.2019)

Переговори з афганським урядом відбудуться лише після оголошення про виведення з країни іноземних військових, заявив ісламістський рух "Талібан". Вашингтон хоче спершу укласти власні угоди з талібами. (28.07.2019)

Траса, на якій стався вибух, поєднує столиці однойменних провінцій Кандагар і Герат. Однак саме місце трагедії розташоване у провінції Фарах. Речник місцевої поліції провінції заявив, що бомбу заклали бойовики ісламістського руху "Талібан", аби уразити представників міжнародних та афганських служб безпеки.

З боку "Талібану" коментарів чи заяв щодо вибуху на трасі Кандагар-Герат не надходило. Також наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку.

Смертельна атака сталася на тлі підготовки до президентських виборів, запланованих в Афганістані на серпень. Крім того, у серпні очкується продовження переговорів між представниками США та "Талібаном" про досягнення мирної угоди та припинення 18-річної війни в Афганістані. Сторони ведуть переговори протягом останнього року. Днями держсекретар США Майк Помпео заявив, що вони досягнули "реального прогресу", додавши, що налаштований оптимістично.

Тоді ж він повідомив, що президент США Дональд Трамп хоче розпочати виведення американських військових з Афганістану до наступних американських президентських виборів, які призначені на 3 листопада 2020 року.

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