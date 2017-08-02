Автобусний перевізник Flixbus хоче розширити присутність в Україні

До кінця року німецький компанія Flixbus сподівається запустити автобусні рейси до Європи з українських міст - Дніпро, Одеса, Харков та Чернівці. Як повідомив у вівторок, 11 червня, на прес-конференції в Києві директор компанії в Польщі та Україні Міхал Леман, компанія вже розробила нову маршрутну сітку, що передбачає перевезення пасажирів переважно в західному напрямку через Львів, Краків та Будапешт, та шукає локальних партнерів в Україні. "Основні фактори, через які ми вирішили розширювати свій бізнес в Україні: це високі темпи трудової міграції до Європи, безвізовий режим та темпи зростання використання мобільних технологій",- зазначив Леман.

Перевізник без автобусів

Заснований у 2013 році в Мюнхені стартап Flixbus за п'ять років став одним з найбільших автобусних перевізників далекого прямування в Європі, а також зайшов у 2018 році на ринок США. За власними даними, торік компанія перевезла близько 45 мільйонів пасажирів у 29 країнах. У Німеччині, де автобусні перевезення далекого прямування на внутрішньому ринку існують лише впродовж кількох останніх років, Flixbus вдалося досягти частки в понад 90 відсотків, зокрема завдяки поглинанню своїх найбільших конкурентів.

При цьому бізнес-модель Flixbus фактично не передбачає наявності власного автопарку - компанія фокусується на розробці маршрутів, програмного забезпечення та маркетингу, а безпосередньо автобусні перевезення здійснюють її локальні партнерські компанії.

На українському ринку вже два роки

На український ринок Flixbus вийшов два роки тому, запустивши рейс між Києвом та Прагою у партнерстві з чеським перевізником Umbrella. Нині компанія здійснює також п'ять рейсів з Києва до Кельна, Ростока, Штуттгарта, Карлсруе та Відня за допомогою українського перевізника EuroClub. За словами Міхала Лемана, на маршрутах працюють 20 автобусів, але поки що не брендованих у фірмові зелені кольори Flixbus. Щомісяця на них продається близько чотирьох тисяч квитків.

У планах компанії запуск внутрішньоукраїнських маршрутів з Харкова, Дніпра та Одеси до Києва чи Львова. Для цього Flixbus уже шукає нових партнерів в Україні.