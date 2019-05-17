Австрія: що відомо про відео з "багатою росіянкою" за участі ультраправих політиків

В Австрії розростається скандал, який розгорівся після оприлюднення в німецькій пресі фрагментів таємно знятого відео за участю Гайнца-Крістіана Штрахе (Heinz-Christian Strache) - тепер уже колишнього віце-канцлера країни та екс-глави ультраправої (дехто називає її правопопулістською) Австрійської партії свободи (АПС), яка входить до правлячої коаліції. Сам Штрахе пішов у відставку з усіх посад. На вересень в Австрії призначені дострокові парламентські вибори. DW зібрала основні факти про безпрецедентну історію з поки незрозумілим "російським слідом".

Про яке таємне відео йдеться

Німецька газета Süddeutsche Zeitung і журнал Der Spiegel 17 і 18 травня опублікували матеріали, які свідчать про те, що лідер АПС Штрахе до приходу його партії до влади у 2017 році пропонував нібито багатій росіянці економічно вигідні проекти в обмін на політичну підтримку. Публікації ґрунтувалися на майже семигодинному відео, знятому прихованою камерою.

Сам запис двом ліволіберальним німецьким ЗМІ надало джерело, яке побажало залишитися неназваним. Відео було зняте прихованою камерою 24 липня 2017 року - за кілька місяців до парламентських виборів в Австрії - на спеціально орендованій віллі на іспанському середземноморському острові Ібіца. За результатами виборів АПС увійшла до урядової коаліції з консерваторами з Австрійської народної партії (АНП).

Гайнц-Крістіан Штрахе оголошує про відставку з посади віце-канцлера Австрії, 18 травня 2019 року

У розмові на віллі, судячи з відео, брали участь кілька людей, однак ЗМІ оприлюднили імена і показали обличчя тільки двох - самого Штрахе і Йоганна Ґуденуса (Johann Gudenus), члена АПС, колишнього депутата парламенту і екс-віце-бургомістра Відня.

Після оприлюднення відео Ґуденус пішов з усіх посад, які він обіймав, і вийшов з партії. Вважається, що саме 42-річний політик, який навчався в Москві і володіє російською мовою, виступив посередником під час зустрічі Штрахе на Ібіці з нібито багатою молодою росіянкою, яку представили ​​як "Альона Макарова", яка начебто походить з Латвії і нібито є племінницею російського олігарха. Штрахе називав її "привабливою". На відео Ґуденус виступає в ролі російсько-німецького перекладача.

Російський мільярдер Ігор Макаров, чиєю племінницею, як припустили деякі ЗМІ, могла бути співрозмовниця австрійських політиків, повідомив, що не має стосунку до скандалу і що він "був єдиною дитиною в родині". Сам Штрахе, коментуючи відео, заявив, що його співрозмовниця - "імовірно, громадянка Латвії", а не Росії. І що вона розповідала, що "хоче з дочкою переїхати до Відня, осісти в Австрії і здійснити інвестиції".

Хто замовив пастку для австрійських ультраправих

Замовник відео німецьким ЗМІ, які опублікували фрагменти з нього, невідомий. Обидва видання пишуть, що зйомка явно була "пасткою", на що вказує і поведінка самої "приманки", тобто "багатої росіянки", яка разом зі своїм супутником весь час намагалася витягнути з австрійських політиків висловлювання про можливість заплатити за політичний вплив. Як пише Der Spiegel, на відео зафіксовано, що в якийсь момент лідер АПС Штрахе, явно запідозривши недобре, каже Ґуденусу: "Це пастка, підстроєна пастка". Але той у відповідь його заспокоює.

Незрозуміло, яким чином відео пов'язане з німецьким телеведучим і сатириком Яном Бемерманном (Jan Böhmermann), який натякав на скандальну публікацію не тільки за день, але і за місяць до її появи. Тоді він жартома казав, що веде переговори з членами АПС на віллі російських олігархів на Ібіці про купівлю популярної австрійської газети.

Така угода - одна з тем, яку Штрахе обговорював з "Альоною Макаровою". Представник Бемерманна повідомив, що той дійсно був ознайомлений з цим відео, але сатирикові не пропонували його для публікації.

Що обіцяв Штрахе "племінниці російського мільярдера"

Під час багатогодинної розмови за алкоголем і сигаретами "Макарова" та її супутник, про якого нічого не відомо, говорять, що хотіли б вкласти в Австрію сотні мільйонів євро. Вони чітко дають зрозуміти, що мова йде про кошти нечесного походження. Обговорювалася й купівля популярної газети Die Kronen Zeitung з метою надання допомоги партії Штрахе на виборах.

Сам політик під час розмови зазначив, що це дало б можливість на кілька відсоткових пунктів поліпшити результат АПС на виборах. Крім того, обговорювалася можливість отримання пожертв від "багатої росіянки" для партії, які Штрахе запропонував приховати від контролюючих органів за допомогою одного неназваного "клубу".

Як один із кроків у відповідь Штрахе обіцяв "Макаровій" економічні преференції, у тому числі державні замовлення на будівництво доріг за завищеними цінами. Конкретних домовленостей на віллі досягнуто не було, але Штрахе через Ґуденуса чітко дав зрозуміти, що у відповідь на фінансову допомогу з Росії готовий обговорювати "все".

Йоганн Ґуденус у Криму, 16 березня 2014 року

Після оприлюднення відео Штрахе запевнив, що більше з цією жінкою не зустрічався, ніхто з партії з нею не контактував, а АПС не отримувала від неї жодного фінансування.

Наслідки скандалу з АПС

Скандал спричинив політичну кризу в Австрії, призвів до відставок в уряді і оголошення дострокових виборів. Схоже, що метою публікації було нашкодити ультраправим і правим популістам - і не тільки австрійським - напередодні виборів до Європарламенту, запланованих на 26 травня 2019 року.

Саме на це вказує той факт, що відео, зняте за два роки до оприлюднення, було опубліковане за тиждень до голосування. Чому його не опублікували, наприклад, перед парламентськими виборами в Австрії у 2017 році - одне з питань, які залишаються відкритими.

Що пов'язує АПС з Росією

Австрійська партія свободи давно підтримує тісні зв'язки з Росією, як, утім, і інші австрійські партії. За рік до парламентських виборів, у грудні 2016 року, Штрахе під час візиту до Москви підписав угоду про співпрацю з правлячою партією "Единая Россия". Ґуденус був у ролі "спостерігача" в Криму у 2014 році під час заходу, який у Росії назвали "референдумом" про відділення півострова від України.