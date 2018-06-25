Австрія проводить навчання на випадок закриття кордонів всередині ЄС

У вівторок, 26 червня, на кордоні Австрії зі Словенією розпочались масштабні навчання поліцейських та військових на випадок закриття внутрішніх кордонів ЄС. Міністр внутрішніх справ Австрії Герберт Кікль (Herbert Kickl) пояснив їх необхідністю ефективного захисту кордонів. "Держава, яка у надзвичайному випадку не може ефективно захищати свої кордони, втрачає надійність", - наголосив Кікль, якого цитує dpa.
Перед проведенням навчань австрійський віце-канцлер і міністр у справах держслужби і спорту Гайнц-Крістіан Штрахе (Heinz-Christian Strache) пояснив в інтерв'ю газеті Bild, що Австрія не хоче більше мати ситуацій, як у 2015 році.
"Ми хочемо підготуватися до всіх можливих варіантів розвитку подій і надіслати чіткий сигнал, що втрати контролю і механічного" пропуску через КПП, як кілька років тому, більше не буде, наголосив Штрахе, представник правопопулістської Австрійської партії свободи.
За його словами, приводом для цього кроку "стали дебати про закриття кордонів всередині ЄС, розпочаті Німеччиною, а також те, що відбувається на" балканському маршруті ". Хоча офіційно він перекритий, де-факто контрабандисти, як і раніше, заробляють великі гроші на переправлення нелегальних мігрантів.
У навчаннях беруть участь 500 поліцейських та 200 військових. Серед них і склад нового поліцейського формування прикордонної охорони Австрії Puma.
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Шляхами біженців: до Німеччини через Балкани
Мохаммед із Сирії
Курд за походженням і вчитель англійської за професією, Мохаммед тікає від війни в Сирії. Ми зустріли його посеред хаосу на вокзалі македонського містечка Гевгелія. Тут він хоче зареєструватися, щоб потім дістатися потягом або таксі до Сербії. Він добре знає, куди хоче потрапити, і запитує: "Чи можна буде в Німеччині працювати, спілкуючись англійською мовою?"
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Шляхами біженців: до Німеччини через Балкани
Заман із Марокко
Чоловік із привітною усмішкою уже мешкав у Афінах - чотири роки без документів. "Але тамтешні поліцейські - справжні расисти", - каже він. Тому Заман приєднався до потоку біженців. Хоча війни в його країні немає, чоловік прагне перетнути неподалік від македонського села Табановце кордон із Сербією. "Сподіваюся, я знайду в Німеччині порядну роботу і порядне життя", - каже він.
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Шляхами біженців: до Німеччини через Балкани
Ахмад із Іраку
"Наша країна має велику проблему з "Ісламською державою". Терористи убивають тих, кого зловлять", - спокійно пояснює 17-річний юнак. Він дістався до Сербії з Болгарії і розповідає, що болгарські поліцейські побили і пограбували його. У Белграді Ахмад ночує просто неба і чекає автобуса, щоб вирушити на північ. "Ми хотіли б до Німеччини. Там можна жити в безпеці", - переконаний він.
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Шляхами біженців: до Німеччини через Балкани
Мохаммад із Афганістану
Батько двох дітей відпочиває в імпровізованому центрі допомоги в Белграді. Як і всі інші, він заплатив контрабандистам за переїзд із Туреччини до Греції. "Але наш човен перекинувся. Уся моя родина майже годину перебувала в воді, поки прибула турецька берегова охорона". Мохаммад радий, що всі його родичі залишилися здоровими.
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Шляхами біженців: до Німеччини через Балкани
Мілад із Сирії
"Кожен у Сирії знає, що Ассад убиває безневинних людей", - каже 27-річний ІТ-фахівець із Дамаска. На старому цегляному заводі на околицях сербського міста Суботиця Мілад чекає "на пакистанця". Той має підкупити сербських та угорських прикордонників і допомогти Міладу та його батькам дістатися до Німеччини. Це обійдеться їм у 4500 євро. "Я хочу до Франкфурта. Там у мене є родичі", - каже чоловік.
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Шляхами біженців: до Німеччини через Балкани
Фалат із Афганістану
Простою англійською 25-річний чоловік описує афганську реальність: "Погана ситуація, кожен день війна". Він теж чекає на цегляному заводі прибуття контрабандистів. Усього "Мандрівка" до ЄС обійдеться йому в близько 5 тисяч євро. "Ми в будь-якому разі поїдемо до Німеччини. Це хороша країна, яка приймає біженців", - вважає він.
Автор: Неманья Руєвич, Аніта Грабська