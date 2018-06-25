Австрія проводить навчання на випадок закриття кордонів всередині ЄС

У вівторок, 26 червня, на кордоні Австрії зі Словенією розпочались масштабні навчання поліцейських та військових на випадок закриття внутрішніх кордонів ЄС. Міністр внутрішніх справ Австрії Герберт Кікль (Herbert Kickl) пояснив їх необхідністю ефективного захисту кордонів. "Держава, яка у надзвичайному випадку не може ефективно захищати свої кордони, втрачає надійність", - наголосив Кікль, якого цитує dpa.

Перед проведенням навчань австрійський віце-канцлер і міністр у справах держслужби і спорту Гайнц-Крістіан Штрахе (Heinz-Christian Strache) пояснив в інтерв'ю газеті Bild, що Австрія не хоче більше мати ситуацій, як у 2015 році.

"Ми хочемо підготуватися до всіх можливих варіантів розвитку подій і надіслати чіткий сигнал, що втрати контролю і механічного" пропуску через КПП, як кілька років тому, більше не буде, наголосив Штрахе, представник правопопулістської Австрійської партії свободи.

За його словами, приводом для цього кроку "стали дебати про закриття кордонів всередині ЄС, розпочаті Німеччиною, а також те, що відбувається на" балканському маршруті ". Хоча офіційно він перекритий, де-факто контрабандисти, як і раніше, заробляють великі гроші на переправлення нелегальних мігрантів.

У навчаннях беруть участь 500 поліцейських та 200 військових. Серед них і склад нового поліцейського формування прикордонної охорони Австрії Puma.

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