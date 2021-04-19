 Австрія послаблює локдаун на тлі спаду епідемії COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.05.2021

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Новини

Австрія послаблює локдаун на тлі спаду епідемії COVID-19

Покращення статистики захворюваності в Австрії спонукало уряд послабити локдаун. З 19 травня у країні відкриються ресторани, готелі і заклади культури.

Площа перед собором Святого Стефана у Відні під час локдауну

Площа перед собором Святого Стефана у Відні під час локдауну

У понеділок, 10 травня, уряд Австрії вирішив серйозно пом'якшити  локдаун на тлі зменшення хвилі епідемії COVID-19 у країні. Згідно з повідомленням інформаційного агентства Reuters, відповідне рішення було ухвалене кабінетом міністрів після консультацій з главами регіональних урядів Австрії.

З 19 травня в країні після майже семи місяців простою мають відкритися для відвідувачів кафе, ресторани, готелі, культурні й розважальні заклади. А з 17 травня у школах Австрії розпочнеться повноцінне навчання за присутності учнів. Також у країні буде скасовано комендантську годину і знову будуть дозволені масові заходи, щоправда, із низкою обмежень.

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Курц каже про "добрі новини"

"Це були дуже швидкі консультації із федеральними землями", - зазначив канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz), додавши, що у підсумку вони принесли лише "добрі новини".

За словами австрійського канцлера, у країні одночасно зменшується кількість нових випадків COVID-19 та зростає число осіб, які отримали щеплення від коронавірусу. "Від футбольних матчів до духової музики - тепер багато усього знову стане можливим", - додав Курц.

Великі весілля в Австрії залишаться під забороною

Водночас поки що залишаються забороненими великі заходи на кшталт весіль та фестивалів. Також кафе і ресторани не зможуть працювати уночі, а нічні клуби залишаться закритими. Їхня робота може стати можливою не раніше липня, попередив канцлер Австрії.

Також відвідання закладів буде можливим лише для осіб, які отримали щеплення, одужали від COVID-19 чи мають негативний результат тесту на коронавірус. Також, в разі перебування у приміщенні протягом більше ніж 15 хвилин, відвідувачі муситимуть зареєструватися.

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Кількість інфікувань коронавірусом на рівні жовтня 2020 року

Число нових випадків COVID-19 в Австрії вперше за сім місяців скоротилося до менше ніж 100 із розрахунку на 100 тисяч осіб протягом тижня. А протягом минулого дня, згідно з офіційними даними, в країні виявили лише 820 випадків інфікування коронавірусом - це найнижчий показник з жовтня 2020 року.

"У підсумку ми добре пройшли через третю хвилю, при цьому відчутно краще, ніж багато наших сусідніх країн", - підбив підсумки Курц.

Дивитись відео 02:36

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  • Мюнхен

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

    Очікування в Мюнхені

    З 10 травня округи та міста Баварії зі стабільним семиденним рівнем захворюваності нижче ніж 100 або 50 осіб на 100 тисяч жителів зможуть дозволити так послаблення: роботу зовнішніх терас ресторанів до 22:00, а також відкриття театрів, концертних залів та кінотеатрів. А невдовзі справа може дійти і до виступів аматорських колективів.

  • Ватикан

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

    Культура з маскою в Римі

    Італія взяла курс на поступове послаблення обмежень. Там, де рівень захворюваності на COVID-19 помірний, ресторани та бари можуть обслуговувати клієнтів на зовнішніх терасах, зокрема й увечері. У менш постраждалих регіонах країни знову відкрилися музеї та кінотеатри. У Ватикані з 3 травня знову відчинили свої двері музеї (на фото), але вхід лише з маскою.

  • Краків

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

    Кінофестивалі в Кракові

    У Польщі з 4 травня знову працюють музеї. Починаючи з середини травня, просто неба можуть проводитися кінопокази та театральні вистави (але глядачі можуть займати лише половину місць), а з кінця травня фільми та вистави можна буде переглянути і в приміщеннях (але глядачі мають бути в масках). Деякі польські кінофестивалі також зможуть знову відбутися, зокрема в Кракові (архівне фото 2017 року).

  • Порту

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

    Насолода мистецтвом у Порту

    Португалія також поступово відкривається. На початку березня знову відчинилися бібліотеки. На початку квітня запрацювали ринки, художні галереї та музеї (на фото - Порту). Кінотеатри, театри та культурні центри відчиняться в середині травня. З початку травня працюють ресторани, кав'ярні та кондитерські. Також знову дозволено проводити події з обмеженою кількістю учасників.

  • Цюрих

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

    Ранній старт в Цюриху

    У Швейцарії на початку березня знову відкрилися музеї та бібліотеки - попри те, що на той час кількість заражень усе ще зростала. Зовнішні тераси ресторанів, кінотеатри та театри (на фото - Шаушпільгаус у Цюріху) працюють ще з 19 квітня. Також знову відбуваються концерти просто неба та футбольні матчі. При цьому чинні правила гігієни, як-от обмеження аудиторії або вимога носіння маски.

  • Ліверпуль

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

    Святковий настрій у Ліверпулі

    Завдяки тривалому послідовному локдауну та масштабній кампанії вакцинації ситуація з коронавірусом у Великобританії покращилася. В Англії та Уельсі паби та ресторани знову можуть приймати клієнтів на зовнішніх терасах, а в Шотландії і в приміщенні. На початку травня в Ліверпулі відбувся пробний музичний фестиваль, який відвідали кілька тисяч людей. На фото можна побачити радість глядачів.

    Автор: Філіпп Єдіке


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Зважаючи на зростання кількості вакцинованих та падіння рівня захворюваності на COVID-19, кілька європейських країн почали потроху відкривати культурну сферу. Ось кілька прикладів.

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