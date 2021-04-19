Австрія послаблює локдаун на тлі спаду епідемії COVID-19

У понеділок, 10 травня, уряд Австрії вирішив серйозно пом'якшити локдаун на тлі зменшення хвилі епідемії COVID-19 у країні. Згідно з повідомленням інформаційного агентства Reuters, відповідне рішення було ухвалене кабінетом міністрів після консультацій з главами регіональних урядів Австрії.

З 19 травня в країні після майже семи місяців простою мають відкритися для відвідувачів кафе, ресторани, готелі, культурні й розважальні заклади. А з 17 травня у школах Австрії розпочнеться повноцінне навчання за присутності учнів. Також у країні буде скасовано комендантську годину і знову будуть дозволені масові заходи, щоправда, із низкою обмежень.

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Курц каже про "добрі новини"

"Це були дуже швидкі консультації із федеральними землями", - зазначив канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz), додавши, що у підсумку вони принесли лише "добрі новини".

За словами австрійського канцлера, у країні одночасно зменшується кількість нових випадків COVID-19 та зростає число осіб, які отримали щеплення від коронавірусу. "Від футбольних матчів до духової музики - тепер багато усього знову стане можливим", - додав Курц.

Великі весілля в Австрії залишаться під забороною

Водночас поки що залишаються забороненими великі заходи на кшталт весіль та фестивалів. Також кафе і ресторани не зможуть працювати уночі, а нічні клуби залишаться закритими. Їхня робота може стати можливою не раніше липня, попередив канцлер Австрії.

Також відвідання закладів буде можливим лише для осіб, які отримали щеплення, одужали від COVID-19 чи мають негативний результат тесту на коронавірус. Також, в разі перебування у приміщенні протягом більше ніж 15 хвилин, відвідувачі муситимуть зареєструватися.

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Кількість інфікувань коронавірусом на рівні жовтня 2020 року

Число нових випадків COVID-19 в Австрії вперше за сім місяців скоротилося до менше ніж 100 із розрахунку на 100 тисяч осіб протягом тижня. А протягом минулого дня, згідно з офіційними даними, в країні виявили лише 820 випадків інфікування коронавірусом - це найнижчий показник з жовтня 2020 року.

"У підсумку ми добре пройшли через третю хвилю, при цьому відчутно краще, ніж багато наших сусідніх країн", - підбив підсумки Курц.