Австрія послаблює локдаун на тлі спаду епідемії COVID-19
Покращення статистики захворюваності в Австрії спонукало уряд послабити локдаун. З 19 травня у країні відкриються ресторани, готелі і заклади культури.
Площа перед собором Святого Стефана у Відні під час локдауну
У понеділок, 10 травня, уряд Австрії вирішив серйозно пом'якшити локдаун на тлі зменшення хвилі епідемії COVID-19 у країні. Згідно з повідомленням інформаційного агентства Reuters, відповідне рішення було ухвалене кабінетом міністрів після консультацій з главами регіональних урядів Австрії.
З 19 травня в країні після майже семи місяців простою мають відкритися для відвідувачів кафе, ресторани, готелі, культурні й розважальні заклади. А з 17 травня у школах Австрії розпочнеться повноцінне навчання за присутності учнів. Також у країні буде скасовано комендантську годину і знову будуть дозволені масові заходи, щоправда, із низкою обмежень.
"Це були дуже швидкі консультації із федеральними землями", - зазначив канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz), додавши, що у підсумку вони принесли лише "добрі новини".
За словами австрійського канцлера, у країні одночасно зменшується кількість нових випадків COVID-19 та зростає число осіб, які отримали щеплення від коронавірусу. "Від футбольних матчів до духової музики - тепер багато усього знову стане можливим", - додав Курц.
Великі весілля в Австрії залишаться під забороною
Водночас поки що залишаються забороненими великі заходи на кшталт весіль та фестивалів. Також кафе і ресторани не зможуть працювати уночі, а нічні клуби залишаться закритими. Їхня робота може стати можливою не раніше липня, попередив канцлер Австрії.
Також відвідання закладів буде можливим лише для осіб, які отримали щеплення, одужали від COVID-19 чи мають негативний результат тесту на коронавірус. Також, в разі перебування у приміщенні протягом більше ніж 15 хвилин, відвідувачі муситимуть зареєструватися.
Кількість інфікувань коронавірусом на рівні жовтня 2020 року
Число нових випадків COVID-19 в Австрії вперше за сім місяців скоротилося до менше ніж 100 із розрахунку на 100 тисяч осіб протягом тижня. А протягом минулого дня, згідно з офіційними даними, в країні виявили лише 820 випадків інфікування коронавірусом - це найнижчий показник з жовтня 2020 року.
"У підсумку ми добре пройшли через третю хвилю, при цьому відчутно краще, ніж багато наших сусідніх країн", - підбив підсумки Курц.
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Очікування в Мюнхені
З 10 травня округи та міста Баварії зі стабільним семиденним рівнем захворюваності нижче ніж 100 або 50 осіб на 100 тисяч жителів зможуть дозволити так послаблення: роботу зовнішніх терас ресторанів до 22:00, а також відкриття театрів, концертних залів та кінотеатрів. А невдовзі справа може дійти і до виступів аматорських колективів.
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Культура з маскою в Римі
Італія взяла курс на поступове послаблення обмежень. Там, де рівень захворюваності на COVID-19 помірний, ресторани та бари можуть обслуговувати клієнтів на зовнішніх терасах, зокрема й увечері. У менш постраждалих регіонах країни знову відкрилися музеї та кінотеатри. У Ватикані з 3 травня знову відчинили свої двері музеї (на фото), але вхід лише з маскою.
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Кінофестивалі в Кракові
У Польщі з 4 травня знову працюють музеї. Починаючи з середини травня, просто неба можуть проводитися кінопокази та театральні вистави (але глядачі можуть займати лише половину місць), а з кінця травня фільми та вистави можна буде переглянути і в приміщеннях (але глядачі мають бути в масках). Деякі польські кінофестивалі також зможуть знову відбутися, зокрема в Кракові (архівне фото 2017 року).
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Насолода мистецтвом у Порту
Португалія також поступово відкривається. На початку березня знову відчинилися бібліотеки. На початку квітня запрацювали ринки, художні галереї та музеї (на фото - Порту). Кінотеатри, театри та культурні центри відчиняться в середині травня. З початку травня працюють ресторани, кав'ярні та кондитерські. Також знову дозволено проводити події з обмеженою кількістю учасників.
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Ранній старт в Цюриху
У Швейцарії на початку березня знову відкрилися музеї та бібліотеки - попри те, що на той час кількість заражень усе ще зростала. Зовнішні тераси ресторанів, кінотеатри та театри (на фото - Шаушпільгаус у Цюріху) працюють ще з 19 квітня. Також знову відбуваються концерти просто неба та футбольні матчі. При цьому чинні правила гігієни, як-от обмеження аудиторії або вимога носіння маски.
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Святковий настрій у Ліверпулі
Завдяки тривалому послідовному локдауну та масштабній кампанії вакцинації ситуація з коронавірусом у Великобританії покращилася. В Англії та Уельсі паби та ресторани знову можуть приймати клієнтів на зовнішніх терасах, а в Шотландії і в приміщенні. На початку травня в Ліверпулі відбувся пробний музичний фестиваль, який відвідали кілька тисяч людей. На фото можна побачити радість глядачів.