 Австрія посилює контроль на кордонах через мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.07.2021

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Новини

Австрія посилює контроль на кордонах через мігрантів

400 військових, яких спрямували на кордон з Угорщиною, мають стримати нелегальну міграцію, пояснили міністри внутрішніх справ та оборони Австрії.

Кордон з Австрією у Баварії

Кордон з Австрією у Баварії

Уряд Австрії вирішив посилити контроль на своїх кордонах. Причиною є збільшення потоку мігрантів до країни, які намагаються перетнути кордон нелегально, пояснили на спільній пресконференції у суботу, 24 липня, міністр внутрішніх справ Карл Негаммер (Karl Nehammer) та міністерка оборони Клаудіа Таннер (Klaudia Tanner).

Для початку австрійський уряд вирішив відправити на кордони країни додатково 400 військових. Найпроблемнішою є ділянка кордону з Угорщиною. Загалом з початку 2021 року тут затримали близько двох сотень контрабандистів, які організовували незаконний перетин кордону Австрії, повідомили міністри. "Метою є контроль над міграційним рухом", - пояснила рішення уряду Клаудіа Таннер, цитує агенція dpa.

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Нагадаємо, наприкінці червня журналісти низки ЗМІ в рамках спільного журналістського розслідування повідомили про численні випадки незаконного видворення Хорватією мігрантів на кордоні з Боснією і Герцеговиною. Натомість хорватський уряд запевнив, що на показаних журналістами кадрах насправді йдеться про випадки законних відмов у в'їзді прямо на кордоні.

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