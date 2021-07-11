Австрія посилює контроль на кордонах через мігрантів

Уряд Австрії вирішив посилити контроль на своїх кордонах. Причиною є збільшення потоку мігрантів до країни, які намагаються перетнути кордон нелегально, пояснили на спільній пресконференції у суботу, 24 липня, міністр внутрішніх справ Карл Негаммер (Karl Nehammer) та міністерка оборони Клаудіа Таннер (Klaudia Tanner).

Для початку австрійський уряд вирішив відправити на кордони країни додатково 400 військових. Найпроблемнішою є ділянка кордону з Угорщиною. Загалом з початку 2021 року тут затримали близько двох сотень контрабандистів, які організовували незаконний перетин кордону Австрії, повідомили міністри. "Метою є контроль над міграційним рухом", - пояснила рішення уряду Клаудіа Таннер, цитує агенція dpa.

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Нагадаємо, наприкінці червня журналісти низки ЗМІ в рамках спільного журналістського розслідування повідомили про численні випадки незаконного видворення Хорватією мігрантів на кордоні з Боснією і Герцеговиною. Натомість хорватський уряд запевнив, що на показаних журналістами кадрах насправді йдеться про випадки законних відмов у в'їзді прямо на кордоні.