 Австрія подовжить прикордонний контроль з Угорщиною та Словенією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Австрія подовжить прикордонний контроль з Угорщиною та Словенією

Через велику кількість мігрантів та загрозу тероризму Австрія хоче продовжити щонайменше до листопада 2019 року перевірки на кордонах з Угорщиною та Словенією. Німеччина поки не прийняла рішення щодо контролю.

Кордон між Австрією та Угорщиною (архівне фото)

Кордон між Австрією та Угорщиною (архівне фото)

Австрія хоче подовжити прикордонний контроль з Угорщиною та Словенією, запроваджений три з половиною роки тому, щонайменше до листопада 2019 року. Міністр внутрішніх справ країни Герберт Кікль (Herbert Kickl) проінформував про це Європейську комісію, повідомила в неділю, 7 квітня, австрійська агенція APA.

До сих пір залишається занадто багато нелегальних мігрантів та "прихована загроза тероризму", - написав міністр у листі до Єврокомісії. Термін дії прикордонного контролю в Австрії спливає 11 травня.

DW.COM

ЄС має повернутися до звичного функціонування Шенгену, вважає єврокомісар Дімітріс Аврамопулос. Наразі шість країн Шенгенської угоди здійснюють контроль на своїх внутрішніх кордонах. (13.09.2018)

Причиною запровадження Австрією перевірок на ключових прикордонних КПП стала зустріч керівників МВС країн ЄС в австрійському місті Інсбрук. Ці дії не мають нічого спільного з кризою біженців, запевняють у Відні. (09.07.2018)

Німеччина поки перевіряє, чи є необхідність у подовженні прикордонного контролю, повідомив представник міністерства внутрішніх справ, передає агенція dpa. Європейський Союз має бути повідомлений про рішення мінімум за чотири тижні, втім очікується, що воно буде прийнято найближчим часом. Нагадаємо, що ФРН з осені 2015 року контролює кордон з Австрією.

У Шенгенській зоні, яка включає 22 країни Євросоюзу та чотири сусідні країни, не передбачені прикордонні перевірки. Австрія, Німеччина та інші країни запровадили прикордонний контроль у 2015 році після того, як до Західної Європи балканським маршрутом почали прибувати десятки тисяч мігрантів. В 2018 році Європейська комісія закликала до припинення прикордонного контролю всередині Європейського Союзу.

Дивитись відео 03:18

Як Австрія "наводитиме лад в ЄС" щодо біженців (02.07.2018)

Аудіо й відео до теми

Як Австрія "наводитиме лад в ЄС" щодо біженців (02.07.2018)  

Також за темою

Deutschland, Bayern, Kiefersfelden: Grenzkontrolle Deutschland - Österreich

Німеччина продовжила ще на півроку контроль на кордоні з Австрією 12.10.2018

Вибірковий контроль на кордоні між Німеччиною та Австрією здійснюватиметься принаймні до 11 травня 2019 року. Єврокомісія закликала відмовитися від прикордонного контролю всередині Шенгенської зони.

Österreich Grenzkontrollen im Burgenland

Австрія подовжить дію прикордонного контролю 26.08.2017

Услід за Німеччиною Австрія теж подовжить дію контролю на власних кордонах, поки в цьому буде необхідність, зазначив міністр внутрішніх справ Австрії Вольфґанґ Соботка.

Deutschland Flüchtlinge an der deutsch-österreichischen Grenze

Законодавство ЄС щодо біженців: основні факти 14.06.2018

Як відбувається розподіл біженців серед країн ЄС та в яких випадках члени Євросоюзу вдаються до контролю в межах Шенгену? Законодавство щодо біженців у ЄС непросте. Ми розклали по поличках основні норми.

Реклама

Докладно

НСК Олімпійський у Києві (фото з архіву)

Американський експерт про дебати на стадіоні

Інтерв'ю DW з американським дослідником теледебатів, професором журналістики Аланом Шредером.  

Гендерна дискримінація в німецькому бізнесі

На керівних посадах у компаніях ФРН жінки у меншості

Членство в радах правління німецьких компаній належить майже цілком чоловікам, кажуть соціологи.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  