Австрія подовжить прикордонний контроль з Угорщиною та Словенією

Австрія хоче подовжити прикордонний контроль з Угорщиною та Словенією, запроваджений три з половиною роки тому, щонайменше до листопада 2019 року. Міністр внутрішніх справ країни Герберт Кікль (Herbert Kickl) проінформував про це Європейську комісію, повідомила в неділю, 7 квітня, австрійська агенція APA.

До сих пір залишається занадто багато нелегальних мігрантів та "прихована загроза тероризму", - написав міністр у листі до Єврокомісії. Термін дії прикордонного контролю в Австрії спливає 11 травня.

Німеччина поки перевіряє, чи є необхідність у подовженні прикордонного контролю, повідомив представник міністерства внутрішніх справ, передає агенція dpa. Європейський Союз має бути повідомлений про рішення мінімум за чотири тижні, втім очікується, що воно буде прийнято найближчим часом. Нагадаємо, що ФРН з осені 2015 року контролює кордон з Австрією.

У Шенгенській зоні, яка включає 22 країни Євросоюзу та чотири сусідні країни, не передбачені прикордонні перевірки. Австрія, Німеччина та інші країни запровадили прикордонний контроль у 2015 році після того, як до Західної Європи балканським маршрутом почали прибувати десятки тисяч мігрантів. В 2018 році Європейська комісія закликала до припинення прикордонного контролю всередині Європейського Союзу.