 Австрія переймає головування в ЄС під гаслом ″Європа, яка захищає″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2018

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Новини

Австрія переймає головування в ЄС під гаслом "Європа, яка захищає"

З 1 липня головувати у Раді ЄС упродовж півроку буде Австрія. Це - третє головування країни в ЄС від моменту вступу до блоку у 1995 році.

Себастіан Курц (ліворуч), Дональд Туск (у центрі) та Бойко Борисов (праворуч)

Себастіан Курц (ліворуч), Дональд Туск (у центрі) та Бойко Борисов (праворуч)

В австрійському курортному місті Шладмінгу в суботу, 30 червня, відбулася урочиста церемонія передачі Австрії головування в Раді Європейського Союзу від Болгарії. У заході взяли участь австрійський канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz), прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов та президент Європейської Ради Дональд Туск.

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"Це є для нас великою честю, але водночас і великою відповідальністю. Оскільки ми знаємо, що ситуація в світі зараз є складною", - наголосив під час церемонії Себастіан Курц, слова якого наводить агенція dpa.

Дональд Туск у своїй промові зачепив і тему міграційної кризи, яка останнім часом досить гостро постала в Євросоюзі. "Потреба у безпеці, яка є такою ж старою, як і саме людство, проявила себе з усією силою під час міграційної кризи. Роботою кожного політика є втілювати закон для захисту території держави та кордонів", - зауважив Туск.

Святкування передачі головування в ЄС відбувається на горі Планай, куди гостей доставили канатною дорогою у кабінах із зображеннями прапорів країн ЄС. Ввечері тут з цієї нагоди відбудеться великий концерт.

Головування Австрії у ЄС розпочнеться у неділю, 1 липня, і триватиме наступні півроку. Воно відбуватиметься під гаслом "Європа, яка захищає". Це головування в ЄС буде для Австрії третім в історії. З моменту вступу до ЄС у 1995 році Австрія двічі головувала у Раді ЄС - у 1998 та 2006 роках.

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